7 Tage Zuhause meditieren. Nicht allein, sondern gleichzeitig mit vielen Menschen. In der Meditations-Challenge meditieren wir täglich zu einem neuen Thema.

Lasst uns gemeinsam meditieren!

1 Woche lang sind wir während des Tages

miteinander in Einklang.

Gemeinsam zu meditieren ist leichter als alleine. Deshalb hat FindYourNose dieses Projekt gestartet, in dem wir 7 Tage lang gemeinsam meditieren und uns täglich neu einem ausgewählten Thema widmen.

Jeden Tag vertiefen wir Einsichten und Erfahrungen zu diesem sorgfältig gewählten Weisheits-Thema – etwas, das jeden von uns berührt. Die Meditationen weisen den Weg, sich den Herzenswünschen im Hier und Jetzt zu öffnen.

Wir schwingen miteinander, obwohl wir viele Kilometer voneinander entfernt leben. Im digitalen Zeitalter ist es möglich, sich verbunden zu fühlen – auch wenn das Zuhause weit voneinander entfernt ist.

Die Themen der 7 Tage Liebe (1.8.)

Lebendigkeit (2.8.)

Einfachheit (3.8.)

Ruhe (4.8.)

Freude (5.8.)

Im Schwung (6.8.)

Verstehen (7.8.) Alle Meditationen erscheinen zum Tage ihrer Veröffentlichung hier: Zuhause meditieren – die Meditationen

Wie geht’s?

Du bekommst 7 Tage lang eine E-Mail mit einem Link zum Thema und der Meditation des Tages. Solltest du die Mail nicht lesen können oder nicht bekommen, kannst du hier die Meditationen lesen.

Die Meditation besteht aus einem schönen Bild aus dem Meditations-Handbuch ‚Zuhause‘ und einer ausführlichen Anleitung für die tägliche Meditation.

Du liest die Meditation am Morgen und praktizierst sie während des Tages so oft du möchtest. Erinnere dich während des ganzen Tages an die Stimmung dieser Meditation.

Abends, um 19.00 Uhr treffen wir uns dann gemeinsam 10 Minuten lang – jeder für sich in seinem eigenen Zuhause – und praktizieren die Meditation zur gleichen Zeit.

Warum teilnehmen?

Du wirst in die Praxis 7 genialer Meditationen eingeführt. Sie sind einfach und werden dir einen Geschmack einer heiteren, harmonischen Lebensweise vermitteln. Und du bekommst eine Idee wie es ist, im Arbeitsalltag und mitten in der Familie und Freunden zu meditieren.

Nach den 7 Tagen kannst du die Meditationen weiter praktizieren – solange sie dir gut tun. Oder auch den Retreat ganz für dich alleine wiederholen.

Die Meditations-Techniken sind erprobt, sie beruhen auf alten, überlieferten Traditionen, du kannst ihnen vertrauen. Und es ist möglich, mit ihnen endlos in tiefere Schichten des menschlichen Bewusstseins einzutauchen. Es liegt an dir, wie tief du tauchen möchtest 🙂

Im Einzelnen enthalten die Meditations-Texte:

Einleitungstext zum Thema

Warum diese Meditation?

Was tun? Anleitung zur Meditation

Wohin die Aufmerksamkeit richten?

Die innere Stimmung

Worum geht’s?

Dauer

Wann?

Farbe

Diese Meditation im Alltag praktizieren

Wir können uns über das Kommentarfeld unter den Meditationen austauschen. Ich freue mich darauf.

Wenn du magst, dann leite die Meditations-Challenge an Freunde weiter. Je mehr wir sind, umso leichter wird es.

Bis jetzt nehmen 384 Leute teil.

Herzliche Grüße

und bis bald mehr

Samarpan

Zur Info

Wir werden das Experiment alle 2 Monate vom 1.-7. des Monats wiederholen. Die Meditationen werden variieren.

Die Termine 2017:

1.-7. August – gratis

1.-7. Oktober – 9,99 €

1.-7. Dezember – 9,99 €

Alle Bilder und Meditationen stammen aus dem Meditations-Handbuch ‚Zuhause‘, mit dem du dich über Meditation weiterbilden kannst.

Praktisches für die Meditationstage

Für sich selbst und die anderen Zeichen setzen: Ungestört sein Türhänger und In Stille Buttons.

Und wenn du noch mehr meditieren möchtest…

