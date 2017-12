Es könnte sich wirklich etwas verändern!

Durch Zufall schaue ich mir eine super gemachte Statistik über das Sterbeverhalten von Amerikanern an. Was mir an den Daten besonders auffällt, sind die Selbstmordraten und die Sterberate der 45 – 54jährigen durch Drogen. Beide Raten steigen seit 1991 kontinuierlich und ungewöhnlich hoch an.

Drogentod und Selbstmord, das sind klassische Handlungen von Menschen, die das Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit nicht ertragen können. Nicht nur in Amerika leiden Menschen darunter, nicht zu wissen, wer sie sind und erstarren in einem Gefühl von Depression, Burnout und Selbsthass. Sie sind in der ganzen Welt zu finden, ganz besonders in den europäischen Ländern, so auch Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Drogentote und Selbstmorde in USA (1991-2010)

Meditation kann so viel bewirken.

Meditation ist Medizin für die gefühlte Sinnlosigkeit und dem irrsinnigen Versuch, vor der inneren Leere so schnell wie möglich davon zu laufen. Durch Meditation kann soviel an psychischen Belastungen weggenommen und die Lebensfreude wieder entdeckt werden.

Wenn wir Meditation in die Welt brächten, gäbe es womöglich nicht so viele Drogentote und ganz bestimmt nicht so viele Selbstmorde. Wer will sich schon umbringen, wenn er aus Erfahrung weiß, dass selbst die schlimmsten Gefühle kommen und dann auch wieder gehen? Wer möchte sich schon die Bewusstheit wegdröhnen, wenn er das Glück von Bewusstheit erfahren hat?

Das ist unsere Chance, etwas zu verändern

Es brennt mir das Herz. Ich weiß aus tiefster Erfahrung, wie sehr Projekte in der Welt gebraucht werden, die Meditation fördern oder die aus einer bewussten Haltung und Lebensbejahung heraus entstehen.

Freunde, wir können etwas bewirken!

Jeder Einzelne hat die Fähigkeit,

seine einzigartige Individualität für etwas einzusetzen,

das ihm am Herzen liegt.

So verändert sich die kleine Welt um jeden einzelnen herum.

Und mit ihr die große Welt.

Das kann jeder tun.

Ich brenne für diese sanfte Art, die Welt ein wenig humaner und fröhlicher zu machen. Es geschieht durch die stille Rebellion jedes einzelnen Menschen. In dieser Art der Verwandlung gibt es keine Missionierung, sondern nur die kreative Intelligenz des Einzelnen, der seine einzigartige Schönheit und Lebensbejahung zum Ausdruck bringt.

Wenn du magst, bist du herzlich eingeladen teilzunehmen. 😛

Von Herzen

Wie Amerikaner sterben

Auszug aus einer Infografik über Sterbeursachen und Sterberate in Amerika von www.Bloomberg.com