MeditationsTag: sich zentrieren・am Leben freuen・loslassen

Dieser Meditationstag ist für dich, wenn du:

einen Tag nur dir selbst widmen möchtest

erfahren möchtest, wie du zentrierter leben kannst

etwa 10 neue Meditationstechniken kennenlernen möchtest

wissen möchtest, was Achtsamkeit von Meditation unterscheidet

einen Tag mit viel Musik und Leichtigkeit verbringen magst

Meditationen mit dem Körper, dem Herzen und dem Verstand.

Wir unternehmen eine Reise zu 3 inneren Kernpunkten im Menschen:

1. den Körper – hier geht es um innere Zentrierung,

2. das Herz – hier sitzt die Freude am Leben

3. den Verstand – hier lassen wir los, was wir nicht sind und genießen das, was wir sind.

Die Reise beginnt mit dem Körper

Im 1. Schritt entdecken wir, wie es ist, sich mit einem inneren Zentrum zu bewegen. Zentriert zu sein bedeutet, offen für andere und gleichzeitig im Kontakt mit sich zu sein. Das erfahren wir und können uns auch nach diesem Tag noch daran erinnern.

Im 2. Schritt untersuchen wir verschiedene Emotionen und nehmen wahr, wie sie unser Leben einnehmen. Wir machen die Erfahrung sie gehen lassen zu können – und erleben die Freude eines befreiten Herzens.

Im 3. Schritt fragen wir uns ‚Wer bin ich?‘ und entdecken die Welt der Sinne, die einen direkten Kontakt zu dem zulassen, wer wir wirklich sind.

Wir werden lebendige Gemeinsamkeit genießen.

Und: Musik und Stille, tanzen und sitzen oder liegen… wir werden uns selbst in jeder Lage entdecken!

Du wirst noch mehr verstehen, was Meditation bedeutet und wie der Zustand von Meditation Alltagsprobleme verwandeln kann. Wenn du eine Frage zu Meditation hast, dann können wir sie hier besprechen.

Und, wir werden viele Meditationen ausprobieren, damit du vielleicht für dich eine Lieblingsmeditation entdecken kannst, die du dann gerne weiterhin praktizieren wirst.

Du wirst entspannt, heiter und gelöst aus diesem MeditationsTag gehen.

Ich freue mich auf dich!

Herzlichst

Samarpan

Link zur Weiterempfehlung: findyournose.com/meditag

Leitung des MeditationsTages:

Samarpan P. Powels

Meditationslehrerin,

Herausgeberin von FindYourNose und FindYourNose Nasenspitzen

Allgemeine Informationen

Teilnahmebedingung:

Es wird keine Meditationserfahrung benötigt. Maximal 10 Teilnehmer.

Fragen?

Telefon Samarpan: 0221 1684 4886

oder das Kontaktformular nutzen

Zeit:

Samstag, 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Kleine Snacks und Tee werden gestellt

Mittagessen in einem der unzähligen Restaurants in der Nähe

Ort:

Zentrum für Achtsamkeit

Antwerpener Straße 40

50672 Köln

Ein Blick in die Räume

5 Min. zu Fuß vom Westbahnhof im Belgischen Viertel

Vertiefende Infos