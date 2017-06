Zuhause – Meditations-Handbuch

‚Zuhause‘ ist ein liebevoll gestaltetes Handbuch, das auf dem Weg zu seinem inneren Zuhause begleitet. Es ist individuell designed mit stimmungsvollen Abbildungen und einfachen, tiefgehenden Meditationen. Zudem werden Hintergrund-Themen zu Meditation erklärt und es gibt Raum für Notizen und Erinnerungshilfen.

Es repräsentiert eine neue Art, Meditation zu lernen:

mit Freude und Entspannung.

‚Zuhause‘ ist zudem ein ansprechendes, edles und meditatives Geschenk für Leute, die Meditation kennenlernen wollen oder bereits meditieren.

Inhalt

25 Bildseiten mit Herzenswünschen und inneren Eigenschaften des Menschen

25 Meditationen für den Alltag mit Web-Links zu vertiefenden Informationen

25 Informationstexte zu wichtigen Fragen zu Meditation

Eine Checkliste zum Herausfinden des eigenen Zuhauses

2 Tests über deinen Meditations-Fortschritt

1 Download mit einer geführten Audio Meditations-Anleitung

Lese-Empfehlungen und Raum für Notizen

Wozu dieses Handbuch über Meditation?

Eine Schwierigkeit, der fast jeder Meditierende begegnet, ist die fehlende Regelmäßigkeit in der Ausübung. Durch dieses Meditationsbuch wird Neugier und neue Motivation für tägliche Meditations-Experimente geweckt. Es werden die geheimen Herzenswünsche angesprochen – das nach dem wir uns wirklich sehnen…

Die künstlerische Gestaltung, die informativen Texte, 1 Checkliste, 2 Tests und 1 Audio Download mit Anleitungen für Meditation… berühren und inspirieren zu täglicher Meditationspraxis.

Der Aufsteller und das Taschenbuch sind für sich selbst eine Hilfe, die Liebe und Freude für Meditation zu stärken, das intuitive Verstehen zu vertiefen, wie auch den Wissenstand über Meditation zu erhöhen.

Wie das Meditationsbuch nutzen?

Stelle dir die Seite, die dich gerade besonders gut widerspiegelt – in deinen Wünschen oder deinem Sein – neben das Bett, auf den Schreibtisch oder an einen Platz, den du oft im Blick hast. Den Karton des Aufstellers drückst du einfach nach innen und schon ist das Handbuch aufstellbar.

Oder, wenn du das Taschenbuch hast, behalte die Seite, die dich gerade besonders gut widerspiegelt in deiner Erinnerung. Das Foto und die Meditation werden das in dir nähren, was dir wichtig ist – das, was deine besten Eigenschaften ausmacht.

Über den Link im Kasten kannst du die Meditation in voller Länge auf FindYourNose nachlesen.

Du kannst dieses Handbuch auch einfach nur zur Erbauung nutzen. Ohne Hintergedanken, einfach nur zur Freude. Auch das wird etwas bewirken.

Beispiele für Hintergrund-Themen und häufige Fragen

im Meditations-Handbuch:

Wie meditiere ich richtig?

Was ist Bewusstsein?

Tipps fürs Meditieren

Warum Stillsitzen so schwierig ist

Was Meditation bewirkt

Innerer Widerstand in der Meditation

Verändert Meditation das Leben?

… und 18 weitere Themen…

Inklusive Audio-Download:

1 geführte Meditations-Anleitung nach Wahl

Zur Zeit stehen 3 geführte Meditationen und 1 Ebook zur Auswahl.