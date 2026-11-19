Experimente mit

dem Erkennen von Bindungen

Sich bewusst zu werden,

woran ich mich binde –

Menschen, Gedanken, den Körper, Ich…

Die Wohltat:

Diese Meditationstechnik kann sehr tief gehen. Es geht darum, freundlich den eigenen Bindungen und Anhänglichkeiten zuzusehen. Die offensichtlichen und auch verborgenen Dingen wahrnehmen, die ich festhalten möchte. Das können Leute, Gedanken, Emotionen, der Körper sein oder das Gefühl von Ich.

Es ist ganz normal, viele Dinge zu finden. Die Meditation geht darum, bewusst zu werden und nicht, sich zu verurteilen. Dann kommt die Erkenntnis, wer das alles wahrnimmt.

Die Meditation aus dem Buch der Geheimnisse

Wirf deine Bindung an den Körper beiseite

und erkenne: Ich bin überall.

Wer überall ist, ist voller Freude. Weisheit aus dem tantrischen Buch der Geheimnisse von Osho

Die Bindung zum Körper loslassen

“Im selben Augenblick, da du die Körperbindung fortwirfst, wirst du erkennen, dass du überall bist. Nur dieser Körperbindung wegen hast du das Gefühl, vom Körper eingeschränkt zu werden.

Es ist nicht der Körper, der dich einschränkt, sondern deine Bindung an ihn. Es ist nicht der Körper, der eine Sperre zwischen dir und der Wirklichkeit bildet, sondern deine Bindung an ihn.

Kaum weißt du, dass es diese Sperre gar nicht gibt, gibt es für dich auch keinen Körper mehr, wird vielmehr die gesamte Schöpfung zu deinem Körper, wird dein Körper zu einem Teil der Existenz überhaupt. Dann ist er nicht von ihr zu trennen.

Wenn die Bindung wegfällt, bist du überall

Tatsächlich ist dein Körper nichts anderes als ein Stück Existenz, mit dem sie dich mit einbezieht. Er ist der dir am nächsten gelegene Zipfel der Existenz, mehr nicht… und von da aus dehnt sie sich immer weiter aus.

Sobald deine Bindung wegfällt, gibt es für dich keinen Körper, oder: die ganze Existenz ist zu deinem Körper geworden. Als Körper bist zu irgendwo.

Ohne den Körper bist du überall.”

Osho, Zitat – Auszug aus

Das Buch der Geheimnisse:

112 Meditations-Techniken zur Entdeckung der inneren Wahrheit