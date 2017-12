Am Medi-Club teilnehmen

Du möchtest öfter und mit Gleichgesinnten meditieren?

Du lebst im Niemandsland und suchst meditativen Anschluss?

Im FindYourNose Medi-Club meditierst du täglich live gemeinsam mit anderen Meditierenden. Wir verabreden uns online – du bekommst einen Meditations-Vorschlag, kannst gemütlich Zuhause sitzen und bist zur gleichen Zeit in einem lernfähigen Feld von Gleichgesinnten.



Es gibt Tage, an denen ich zu dieser Zeit mit Freunden zum Essen verabredet bin oder den Enkel ins Bett bringe oder auf dem Fahrrad nach Hause radele. Auch dann erinnert mich der Wecker an die Zeit der Meditation. Gleichgültig, wo ich bin und was ich tue, ich kann mich tortzdem innerlich entspannen, mich wertungsfrei wahrnehmen und den Moment genießen.

Ich stelle mir einen Wecker auf 18:50 Uhr und melde mich auf WhatsApp und Threema an. Dann bereite ich die Umgebung vor, stelle das Telefon ab, mache den Computer aus und sorge dafür, ungestört zu sein. Ein zusätzlicher Gong-Wecker zeigt mir um 19:10 Uhr an, dass die Meditation vorbei ist. Manchmal bleibe ich noch weiter in der Meditation sitzen, manchmal nicht.

Wenn du WhatsApp nicht nutzen magst, dann gibt es eine Ausweichmöglichkeit: Threema . In der Willkommens-Mail steht meine Id, die du dann in die App einträgst. Ich werde dich dann der Gruppe FindYourNose Medi-Club hinzufügen. Auch dort bekommst du tägliche live Kurzanleitungen zur wöchentlichen Meditation.

Die Erfahrung zeigt, dass es ein wenig Übung braucht, sich in die tiefere Weisheit einer Meditation einzulassen. Wir werden jeweils 1 Woche lang, immer abends um 19:00 Uhr mit der montäglichen Sekunden Meditation experimentieren und uns so dem Weisheits-Schatz nähern.

Du erfährst in diesem intensiven Prozess tiefere Aspekte von Meditation. Die mitgelieferten Meditations-Anleitungen weisen den Weg, wie du die Erkenntnisse auch in den Alltag mit Familie und Beruf übertragen kannst.

Manchmal überwältigen Gefühle in der Meditation – oder danach, im Arbeitsalltag, in der Familie… Manchmal braucht man therapeutische Hilfe.

1. Regelmäßige Meditation in einem Feld von Meditierenden

Es ist so viel einfacher, sich zum Meditieren zu motivieren, wenn du weißt, dass es andere auch tun. Und es fühlt sich anders an, während der Meditation in einem Feld zu sein. Probiere es aus!

2. Teil einer intelligenten, offenen Gemeinschaft sein

In einem Kreis gleichgesinnter Menschen meditiert es sich intensiver. Du kannst dich in einer Gemeinschaft aufgehoben fühlen. In diesem sicheren Gefühl entwickelt sich deine eigene Intelligenz für das, was dir gut tut.