Tipps bei Herzschmerz

Wie es meinem Herzen erging
Wie oft habe ich schon Herzschmerz im Leben erlebt?
Unzählige Male.
Und manchmal sind mir dabei Dinge,
Meditationen und weise Worte begegnet,
die geholfen haben,
den Schmerz zu verwandeln...
Diesen Trost, dieses Wissen möchte ich gerne weitergeben. Auch das Verständnis, dass Herzschmerz nicht das Ende des Lebens ist, sondern ein Anfang sein kann. Der Anfang für eine stille Freundschaft mit sich selbst. Und sogar ein Sprung in das Mysterium des Lebens kann geschehen…
Es können hier nur Anregungen gegeben werden, doch vielleicht findet der eine oder andere doch seinen eigenen, ganz individuellen Weg aus dem Herzschmerz. Das Herz ist so flexibel. Wenn ihm freundliche Aufmerksamkeit gegeben wird, mag es den größten Schmerz verwandeln.
Was ist geschehen?
Warum erlebt jeder Mensch Herzschmerz?
Es scheint in der Natur der Sache zu liegen, dass jeder Mensch Herzschmerz erfährt. So un-schuldig jedes Kind in seinem Herzen ruht, so unausweichlich geht es mit zunehmendem Alter verloren.
Auf dem Weg zur Göttlichkeit scheinen wir aus dem Paradies geworfen werden müssen, um den Weg zurück zur Unschuld selbst zu finden. Es ist unangenehm, sich seinem schmerzenden Herzen wach und freundlich zu stellen – doch auf dem Weg zurück ins Paradies unvermeidlich.
Und auf dem Weg durch den Dschungel des verletzten Herzens wird jeder so intelligent, so kreativ, so menschlich und ein Segen für die Menschheit!
Was hilft auf dem Weg durch den Dschungel des leidenden Herzens?
Therapie mag Richtungen zeigen, wenn das Dickicht zu wild ist, um einen Weg zu sehen. Welche Art von Therapie? Es gibt so viele, lebendige und wundervolle Therapiemethoden, da müsste eine passende Therapieform für jedes Individuum zu finden sein.
Mich hat Meditation ins Herz geleitet. Meditation war und ist mein Königsweg, das vereiste Herz wieder zu erwärmen – und das Leben zu feiern. Deshalb befinden sich hier hauptsächlich Hinweise zu meditativen Wegweisern.
Ich spreche aus meiner Erfahrung, was nicht bedeutet, dass andere Erfahrungen weniger wertvoll sind. Finde deinen eigenen Weg.
Die Magie des Herzens:
Es verwandelt Schmerz UND Freude
Jedes Herz leidet, auch meines – und deines
Ob du es weißt oder nicht, jedes Herz leidet. Oft zeigt sich das Leiden im Liebeskummer oder dann, wenn ein geliebter Mensch geht. Manchmal bemerke ich es in Selbsthass-Attacken oder daran, dass ich mich nicht mehr spüre und mir alles egal ist.
Auf dieser Seite möchte ich Anregungen dafür geben, wie wir unser verwundetes Herz nähren und lieben können. Und wie du und ich ganz neue Dimensionen erfahren können. Herzschmerz ist eine große Chance, etwas Wesentliches im Leben zu erkennen: Wer ich wirklich bin.
Das leere, stille Herz,
innerstes Zentrum des Menschen
Das Herz ist ein Mysterium – es birgt unendliche Weisheiten und Wissen in sich, in letzter Konsequenz ist es die Türe zum Kosmos………….. Doch das ist ein Geheimnis, das muss jeder Mensch für sich selbst erforschen.
Der Weg geht über Meditation.
Dimensionen des Herzens
Das physiologische Herz beeinflusst das Gefühlsleben
Das Herz ist ein Organ, ein Muskel in der Mitte der Brust, das Blut durch den Körper pumpt und so die Versorgung aller Organe sichert. Das Herz gehört zu den im Mutterbauch ersten angelegten Organen. Wenn es nicht richtig funktioniert, produziert es Ängste, Beklemmung und manchmal auch Panik. Umgekehrt beeinflusst eine gesunde Psyche auch das Wohlbefinden des physischen Herzens.
Die Herzform als Symbol für Liebe
Die Herzform ist als Symbol für Liebe und Güte bekannt. Dem Herzen wird traditionell die Farbe rot zugesprochen. 3.000 Jahre v. Chr. gab es herzförmige Efeublätter, die das Herz und die ewige Liebe symbolisierten.
Seit dem 13. Jahrhundert wurde dann das Herzsymbol für das menschliche Herz verwendet. Liebende schenken sich Herzen als Symbol für ihre Liebe. Die Form des Herzens zeigt, wie sich zwei Herzen vereinigen können und zu einer Einheit werden. Die Liebe macht aus zwei Herzen eins.
Über das Herz als Symbol für Liebe
Der Kelch – Symbol für Herzenergie im Tarot
Im Tarot stehen die Kelche als Symbol für das Herz. Das Ass der Kelche spiegelt die Qualität des Herzens in anschaulicher Weise wider. Es hat eine große Kraft durch seine Empfänglichkeit, die von einer göttlichen Hand getragen wird.
Das Überfließen von Herzenergie regnet auf das Umfeld und beglückt und erfreut alle Menschen in der Umgebung.
Über die Tarotkarte ‚Kelch Ass‘
Eigenschaften eines gesunden Herzens
Mit dem Herzen entdecken du und ich Gefühle, Sensitivität, Liebe für uns selbst und den anderen, Harmonie und Göttlichkeit, Dankbarkeit, Freude und Glück, wir erfahren die Erfüllung des Lebens.
Das Herz liebt es, sich zu vereinigen, miteinander zu schwingen, zu spielen und zu lachen. Durch ein gesundes Herz entsteht Magnetismus, der Menschen anzieht und glücklich macht.
‚Herzmenschen‘ haben Mitgefühl und schämen sich ihrer Wunden nicht. Ihre Unschuld ist ansteckend. Man spricht Menschen mit Herz einen ‚grünen Daumen‘ zu. Tiere lieben ihre Gegenwart. Selbst schwierige Situationen verlieren ihre Dramatik, wenn Herzmenschen mit beteiligt sind. Franz von Assisi ist bspw. so ein Heiliger, dem solche Herzqualitäten zugesprochen werden.
Die Schattenseiten des Herzens
Jeder Mensch hat sein Herz auf die eine oder andere Weise verschlossen. Jedes Kind erlebt beim Aufwachsen Herzschmerz, den es sein ganzes Leben mit sich trägt.
Menschen mit verletztem Herzen vermeiden, was sie wirklich möchten, sie verleugnen die eigene Liebe. Sie hassen sich selbst, verraten geliebte Menschen und betrügen sie.
Oft stecken wir in Illusionen über die Liebe fest und sind daher schnell enttäuscht, wenn ‚Liebe‘ nicht ihre Hoffnungen erfüllt. Als Menschen mit Herzschmerz verdrängen wir unsere Gefühle gerne, um den Herzschmerz nicht mehr fühlen zu müssen.
Es besteht große Angst vor Verletzlichkeit. Wir arbeiten viel und überlasten uns oft dabei, um alle um uns herum glücklich zu machen.
Der Puls des Herzens – was er alles kann
Im Körper bestehen elektrische und elektromagnetische Felder, die über den Herzschlag und den Puls des Herzens erfahren und in Balance gehalten werden können. Das Herz und der Pulsschlag haben eine große Kraft. ‚Tibetan Pulsing Yoga‚, eine Art Körpertherapie mit überliefertem tibetischen Heil-Wissen, nutzt die Kraft des Herzens zur Verwandlung des gesamten Körper-Denk-Systems.
Das Herz birgt Weisheit und Wahrheit in sich, die mit dieser mystischen Methode wieder erfahren werden kann.
Das Herzchakra
Verbindung zur höheren Liebe
Mitten in der Brust, in der Höhe des Herzens, liegt das Herzchakra (im Sanskrit: Anahata). Die Farbe für das Herzchakra ist hellgrün. Für die herzorientierten Sufi ist grün die Farbe der Liebe. Es ist Sinnbild für universelle Liebe, die Liebe, die sich im Grün der Natur widerspiegelt.
Über das Herzchakra
Das Herz ist der eigentliche Meister
„Der Verstand fürchtet sich ständig. Im Grunde fürchtet er sich nur vor einem: dem Herzen. Denn der Verstand ist im Körper nur als Hilfsdiener eingesetzt, doch hat er es geschafft, zum Geschäftsführer zu werden.“
Osho
Wusstest du, dass in einem Chor die Herzen aller Sänger im gleichen Rhythmus schlagen?
Das Herz hat viele Qualitäten und Eigenschaften, die über das rein physische Herz hinausgehen. Das Herz ist die reine Subjektivität, nur ich selbst kann wissen, wie es um mein Herz bestellt ist. Es gibt keinen objektiven Gradmesser, der mir erklären kann, wie es um mein Herz bestellt ist. Ich muss es selbst erforschen.
Kennst du den Schmerz in deinem Herzen? Mache einen Test
Teste, ob dein Herz verletzt ist
Kennst du dein Herz?
Manchmal verstecken wir Herz-Verletzungen vor uns selbst. Die folgenden Fragen mögen helfen, sie zu entdecken und den Herzschmerz zu heilen.
10 Gefühlszustände,
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=”Teste Selbsthass”]
die ein verletztes Herz erschaffen kann
♥︎ Siehst du im Spiegel immer etwas komisch aus?
♥︎ Bist du zuverlässig und immer bereit, anderen zu helfen?
♥︎ Hast du tief innen das Gefühl, dass dich dein Partner, deine Freunde, deine Kollegen nicht wirklich schätzen?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann lies mehr darüber, wie du Selbsthass verwandeln kannst.
» Wie Selbsthass und Perfektionismus auf die Liebe wirken
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Teste Eifersucht”]
♥︎ Entdeckst du manchmal überraschend Hassgefühle gegen andere, begabtere, schönere, kreativere Menschen in dir?
♥︎ Sind der Tod und Selbstmord für dich im Leben gegenwärtig?
♥︎ Sagst du manchmal giftig und zickig ‘nein’ – wenn du eigentlich ‘ja’ sagen wolltest?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann lies mehr darüber, wie du Eifersucht verwandeln kannst.
» Meditation bei Eifersucht, Wut, Machthunger
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Teste Wut”]
♥︎ Kannst du wirklich stinkesauer werden, wenn du nicht bekommst, was du möchtest?
♥︎ Hast du eine genaue Vorstellung, was dein Partner auf keinen Fall tun darf?
♥︎ Fühlst du dich leicht in die Ecke gedrängt und handlungsunfähig?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann lies mehr darüber, wie du Wut verwandeln kannst.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Teste Angst”]
♥︎ Machst du dir Sorgen über das Leben deiner Lieben ?
♥︎ Fällt es dir schwer, jemandem nein zu sagen? Ganz besonders jemandem, den du magst?
♥︎ Hältst du dich gerne an das Gewohnte, an Rituale, an das, was du kennst?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann lies mehr darüber, wie du Angst verwandeln kannst.
» Bei Angstgedanken in der Mitte bleiben – Buddhas Mittelweg
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Teste Trauer”]
♥︎ Fühlst du dich ohne deine/n Geliebten nur als halber Mensch?
♥︎ Nimmst du manchmal Energien von Menschen wahr, die nicht zu sehen sind?
♥︎ Fühlst du gar nichts mehr? Noch nicht einmal Trauer?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann lies mehr darüber, wie du Trauer verwandeln kannst.
» Leiden erkennen, annehmen – und dann feiern – Dukkha
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Teste Scham”]
♥︎ Fällt es dir schwer, länger in jemandes Augen zu schauen?
♥︎ Hältst du dich immer ein wenig zurück und hörst lieber zu als zu sprechen?
♥︎ Widerstrebt es dir, aufzufallen?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann lies mehr darüber, wie du Scham verwandeln kannst.
» Freundlichkeit mit sich selbst
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Teste Einsamkeit”]
♥︎ Bist du ständig mit Freunden unterwegs?
♥︎ Hast du das Grundgefühl in dir, etwas zu versäumen?
♥︎ Umgibt dich manchmal eine unangenehme Leere, die dich unruhig macht?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann lies mehr darüber, wie du Einsamkeit verwandeln kannst.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Teste Schuld”]
♥︎ Ärgerst du dich über Leute, die nichts richtig machen können?
♥︎ Möchtest du dich manchmal in Alkohol ertränken?
♥︎ Erscheint dir nichts wirklich Sinn zu machen?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann lies mehr darüber, wie du Schuld verwandeln kannst.
» Meditation kennt keine Schuld
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Teste Liebeskummer”]
♥︎ Fühlt sich dein Herz wie gebrochen an, dein Magen wie mit Steinen gefüllt und der Rest des Körpers ist voller Schmerzen?
♥︎ Schläfst du schlecht und suchen dich ständig Erinnerungen an gemeinsame Zeiten heim?
♥︎ Bist du unfähig, dich zu bewegen – oder – musst du dich ständig bewegen?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann hast dich wahrscheinlich Liebeskummer erwischt. Lies mehr darüber, wie du Liebeskummer verwandeln kannst.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Teste Trennungsschmerz”]
♥︎ Tragen die meisten Orte eine besondere Bedeutung von früher?
♥︎ Erscheint dir jeder (andere) Mensch mit einem Makel behaftet?
♥︎ Fällt es dir schwer, frühmorgens aufzustehen? Aufstehen, wofür?
Falls du diese Fragen mit ‘Ja’ beantwortest, dann lies mehr darüber, wie du Trennungsschmerz verwandeln kannst.
» Das Herz verwandelt jeden Schmerz
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Was ein verletztes Herz alles anstellt – und wie ein gesundes Herz unterstützt
Eine Liste mit Beschwerden,
die ein verletztes Herz erschafft.
Ein verletztes Herz erschafft Probleme
Ein verletztes Herz erschafft Probleme und Schwierigkeiten für Körper, Seele und die Umgebung. Manchmal fällt ein verletztes Herz niemandem auf, da der ‘Wahnsinn der Normalität’ (Arno Gruen) lebensfeindliches Verhalten unterstützt.
Psychische Beschwerden bei Herzschmerz
Auswirkungen von Herzschmerz auf die Umwelt
Was ein gesundes Herz alles kann
Ein gesundes Herz ist ein Segen für sich selbst und seine Umwelt. Hier nur ein paar der Symptome, die ein geheiltes Herz mit sich bringt.
Psychische Auswirkungen eines gesunden Herzens
Auswirkungen eines gesunden Herzens auf die Umwelt
Es ist klar: Die Menschheit braucht Menschen mit gesunden Herzen. Doch gesunde Herzen werden nicht angeboren, sie brauchen mutige Menschen, die bereit sind, sich ihren psychischen Schmerzen zu stellen. Einmal gesehen können die Herzverletzungen behandelt werden – mit Therapie und mit Meditation.
Was tun, wenn das Herz schmerzt?
Therapie und Meditation helfen.
Sich zu lieben und zu meditieren, das verwandelt Herzschmerz.
Therapie und Meditation
Wenn ich im Herzschmerz bin, ihn entdeckt habe und bereit bin, etwas in meinem Leben zu verändern, dann gibt es viele Möglichkeiten. Ich finde etwas, das mir in meiner ganz individuellen Situation besonders gut tut.
Generell kann ich sagen, dass es hilfreich ist, vom Kopf in den Körper zu kommen, denn ein Großteil von Herzschmerz entsteht durch wiederkehrende Gedanken.
Therapie und Meditation können beide sehr hilfreich sein, je nachdem auf welcher Stufe ich mich mit meinem Herzschmerz auseinandersetzen möchte.
Über Therapie wird dir und mir ein Mensch an die Seite gestellt – der Therapeut – der uns mithilfe seiner Techniken darin unterstützt, zu verstehen und uns neu zu sammeln.
Über Meditation geht der Weg weitgehend alleine, mit allen Freiheiten – auch denen, Fehler zu machen.
Empfehlenswerte Therapien
Die folgende Auflistung an Körper- und Gesprächstherapien ist unvollständig, viele andere Therapieformen mögen genauso hilfreich und unterstützend bei Herzschmerz sein.
Ich folge dem, was das Herz berührt. Experimentiere auch du mit verschiedenen Techniken und fühle, was dir gut tut.
Generell sind Körpertherapien ein guter Anfang um Herzschmerz zu entlasten und einen neuen Beginn zu machen.
Körpertherapien
Massagen
Rebalancing, Shiatsu, Cranio Sacral, Ayurvedic Yoga Massage, Reiki, Psychic Massage, intuitive Massagen, Hot Stone, Fußreflexionen Massage, Hara Awareness Massage, Arun Conscious Touch … und viele andere mehr.
Körpertherapien anderer Art
Alexander Technik, Atemtherapie, Bioenergetik, Eutonie, Feldenkrais Methode, Katzugen Undo, Funktionelle Entspannung, Jin Shin Jyutsu, Kinästhetik, Rolfing, Trager Methode, Tibetan Pulsing Yoga und viele andere…
Achte bei der Auswahl des Körpertherapeuten auf dein Gefühl, wenn du ihm begegnest. Eine Vertrauensbasis ist Voraussetzung für den Erfolg der Therapie. Meist ist es hilfreich, mehrere Sitzungen hintereinander zu buchen (3 – 10) um eine Veränderung zu spüren.
Andere Therapien
Psychotherapie
Psychoanalyse, Analytische Psychologie, Individualpsychologie, Gestalttherapie, Psychodrama, Verhaltenstherapie, Somatic Experiencing (Traumatherapie), Primärtherapie, Systemische Therapie, Autogenes Training, tiergestützte Therapie, Bioenergie, Tanztherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie… und viele andere mehr.
Beratende Psychologie
Familientherapie, Paartherapie, Sexualberatung, NLP, systemische Aufstellungen, Hypnotherapie, Rebirthing, Theatertherapie, Schreibtherapie, Inneres Kind Arbeit, Star Sapphire, Spirituelles Coaching und viele andere mehr…
Achte bei der Auswahl des Therapeuten auf dein Gefühl, wenn du ihm oder ihr begegnest. Vertrauen ist Voraussetzung für den Erfolg der Therapie. Meist ist es hilfreich, mehrere Sitzungen hintereinander zu buchen (3 – 10) um eine Veränderung zu spüren.
Meditative Entspannungstechniken und Meditation
Meditative Entspannungstechniken
Achtsamkeitsmeditationen (MBSR), Yoga, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Fantsiereisen, Schamanismus, Qi Gong, Tai Chi, Mantrasingen … und viele andere mehr.
Meditation
Aktive Meditationen, stille und ruhige Meditationen, Zen, Sufi Meditaitonen, Tantra, Kampfkunst, OSHO Mystic Rose, Awareness Intensive … und viele andere mehr.
Vielleicht hast du auch Lust, so wie ich, mit verschiedenen Meditationen zu experimentieren und finde die Meditation, die dein Herz berührt.
Aktive Meditationen sind besonders hilfreich, da sie die Bewusstheit direkt in den Körper führen und wir so unterscheiden lernen, was wahr ist und was nicht.
Es ist gut, einen Meditationslehrer zu finden, der die Meditationen anleitet. Und, wenn du jemanden findest, der ein Meister der Meditation ist – so wie ich Osho gefunden habe – der dich im Innersten berührt, dann wird dir das helfen, schneller und weitreichender zu verstehen, warum Bewusstheit das Leben verändert.
Liebe – der Schlüssel zu jeder Heilung
Liebe lässt sich lernen
Liebe ist der Schlüssel für jede Situation im Leben, jede Schwierigkeit kann mit der Qualität des Herzens verwandelt werden. Das Herz kennt ungeahnte Möglichkeiten und entwickelt eine Intelligenz, die Berge versetzen kann.
Jedes Herz, auch deines und meines, kennt die Wege zu den tiefsten Geheimnissen und Mysterien dieser Existenz.
Heilsame, tiefgehende Herzmeditationen
Herzmeditationen sind heilsam für Menschen, deren Herz im Alltagstrott in Vergessenheit geraten ist. Menschen mit Burnout entspannen durch die Liebe, auch Menschen mit vielen Konflikten um sich herum und Leute, die sich allein und einsam fühlen… Menschen wie du und ich…
Herzmeditationen sind hilfreich für Menschen mit
- Burnout und Stressgefühlen
- Partnerschaftproblemen
- Ängsten und Einsamkeit
- Schuldgefühlen, Selbsthass, Minderwertigkeit
- aber auch bei Suche nach tieferen Mysterien
- und der Sehnsucht nach dem geliebten, geheimen Selbst
Experimente mit dem Mysterium der Liebe
Herzmeditationen unterstützen vor allem Menschen, die sich auf die Suche nach ihrem tieferen Sein begeben.
Jede Meditation birgt viele Ebenen in sich, die durch Wahrnehmen, Entspannen und wertfreies Schauen dem Meditierenden offengelegt werden. Das Mysterium des Lebens und der Liebe enthüllt sich über Experimente, die über einen längeren Zeitraum gemacht werden.
Liebe, das ist Humor, Freiheit, Entspannung, Genuss, Kreativität… der Ausdruck des eigenen Seins. Die größte Sehnsucht, die tiefste Liebe gehört dem eigenen Wesen.
Das Geheimnis der eigenen Liebesfähigkeit wird uns selten einfach so offengelegt – die innere Liebe enthüllt sich, indem ich mich selbst kennenlerne, mich suche, und mich hingeben lerne.
Mein Herz ist ein Meister
Es ist nicht der Verstand, der das Leben bestimmt, sondern das Herz. Das habe ich in der Tiefe verstanden.
Die stille Rebellion des Herzens
“Der Verstand fürchtet sich ständig. Im Grunde fürchtet er sich nur vor einem: dem Herzen. Denn der Verstand ist im Körper nur als Hilfsdiener eingesetzt, doch hat er es geschafft, zum Geschäftsführer zu werden.
Das Herz, das eigentlich der Meister sein sollte, hat sich nicht darum gekümmert und hat nicht in die Situation eingegriffen. Es hat dem Denken erlaubt, der Anführer zu bleiben.
Der Verstand ist sich darüber bewusst, dass jeden Moment, in dem das Herz es will, seine Vorherrschaft vorbei sein wird. Wann immer also das Herz spricht, fürchtet sich der Verstand. Das Denken fürchtet sich sehr vor Liebe und Vertrauen. Es fürchtet sich vor allem, was mit dem Herzen zu tun hat, denn die Herrschaft des Denkens ist nicht seine Natur. Natürlicherweise ist das Herz der Meister.
Das Herz fühlt sich sicher
Das genau ist das Problem: Da sich das Herz der eigenen Führung uneingeschränkt sicher fühlt, behauptet es seine Position nicht. Das scheint gar nicht nötig zu sein. Jedes Herz weiß innen, dass die Gedanken sofort auf die Seite geschoben werden können.
Genau wie der Verstand weiß, dass er eigentlich nur ein Gehilfe für das Herz ist. Wenn also das Herz etwas sagen möchte, dann erzittert das Denken. Es möchte, dass das Herz völlig abgestorben ist. Der Verstand möchte, dass der Mensch völlig herzlos lebt. Und es ist ihm über die ganze Welt hinweg gelungen, die Menschen vollkommen herzlos zu machen.
Doch hin und wieder flüchten einige Menschen aus der Sklaverei des Denkens und beginnen, die Rechte ihres Herzens durchzusetzen. Das ist die größte Revolution, die du tun kannst, die Revolution des Herzens gegen das Denken. Das ist das Wesen der Meditation.”
Osho, Zitat – Auszug aus Beyond Enlightenment #20
Meine geheime Liebe bin ich selbst
Suchst du nach der wahren, großen Liebe?
Es gibt sie, allerdings nicht dort, wo du und ich sie suchen.
Die heimliche Liebe gilt mir selbst
Du, da stehst du vor mir,
oh, mein ewiges Selbst!
Seit der ersten Ahnung von dir
bist du meine heimliche Liebe.
Zen Mönch nach seiner Erleuchtung
“Ihr seid alle auf der Suche nach der heimlichen Liebe. Und ihr alle versucht sie in jemandem anders zu finden. {…}
Die Enttäuschung muss geschehen, das ist ganz normal. Denn deine wirkliche Liebe ist dein ewiges Selbst, das hinter dem Vorhang versteckt ist, hinter den du niemals schaust. Du spielst auf der großen Bühne von sogenannter Liebe und machst dir selbst etwas vor.
Die große Liebe von jedem Menschen ist, das Geheimnis des ewigen und unsterblichen Lebens zu erfahren. Das kannst du nicht in einer anderen Person finden. {…}
Das Scheitern der Liebe in der Welt macht eine bedeutende Tatsache sichtbar: Möglicherweise sucht unsere Liebe nach etwas anderem? Weil wir dies nicht in unserem (sogenannten) Geliebten finden können, entsteht die Enttäuschung.
Dafür ist niemand verantwortlich. Die Richtung der Suche ist nur falsch. Der wahre Geliebte ist in dir drinnen. Der ewige Geliebte ist innen, in dir.
Wenn du ihn einmal gefunden hast, dann bist total zufrieden mit dir selbst. Dann braucht es niemanden mehr, denn du bist nicht mehr unvollständig.
Nur ein Mensch, der seinen inneren Buddha gefunden hat, ist erfüllt.”
Osho, Zitat – Auszug aus The Buddha: The Emptiness of the Heart #2
Das leere Herz ist still
Das stille Herz ist leer und voll.
Die Stille im Herzen zu entdecken löst allen Herzschmerz.
Die volle Leere meines Herzens
“Der größte Teil dessen, was Menschen für Religion halten, ist entweder Machtpolitik oder spiritueller Kitsch” sagt Wolf Schneider, Herausgeber der früheren Zeitschrift Connection. “Das Herz ist besser als der Kopf” sei eines der Irrtümer in der Esoterik-Szene.
Wolf Schneider bezieht sich auf die gängigen Missverständnisse ums Herz. Herzlich meint dort gefühlsbetont und emotional, ohne dabei wahr zu nehmen, dass Emotionen ebenfalls vom Denken gesteuert sind. Wenn im Zusammenhang von Meditation über das Herz gesprochen wird, so ist das leere Herz gemeint.
Im Zen gibt es den Begriff des “Leeren Herzens”. Das Herz wird zu einem stillen See, in dem Denken und Gefühle gleichermaßen versinken. Das bedeutet jedoch nicht, dass in einem leeren Herzen keine Gefühle oder Gedanken mehr sind. Im stillen, leeren Herzen hat alles Platz. Es ist der Urgrund für jede Form.
Das stille leere Herz ist emotionslos und voll
“Die Leere (des Herzens) darf nicht vergegenständlicht werden, sie ist nicht etwas Absolutes, vor allem nicht leerer Raum. … Manche Anhänger begnügten sich damit, im Zen-Sitz (za-zen) nichts anderes zu tun, als alle Gedanken und Gefühlsbewegungen abzulegen, nichts zu denken, und so in sich ein gedankliches Vakuum zu schaffen.”
Aus: Stille und Leere im Zen-Buddhismus von Carl-A. Keller
Ist das dein Herzschmerz?
Liebeskummer
Das enttäuschte Herz erfährt Liebeskummer.
Entdecke das, was dir keiner nehmen kann: Liebe!
Das enttäuschte Herz
Es beginnt alles ganz wundervoll: Du hast endlich den Traummann, die Traumfrau, gefunden und die ersten Wochen sind wundervoll. Du bist glücklich. Irgendwann dann kommt alles anders, als du es dir erhofft hast. Der Prinz auf dem weißen Pferd reitet an deinem Haus vorbei zu einem anderen Schloss mit Prinzessin. Und die Prinzessin deines Herzens meint, du wärst nicht gut genug, du müsstest erst noch dies oder das tun und haben und dann vielleicht könntest du sie wieder erobern…
Du versinkst im Liebeskummer. Du bist liebeskrank. Und nichts und niemand kann dich da wieder rausbringen. Außer demjenigen bzw. derjenigen, der/die ihn verursacht hat. So denkst du.
♥︎ Über Liebeskummer
Was ist dir geschehen?
Du hast seit frühester Kindheit von der wundervollen Liebe des Prinzen mit der Prinzessin gehört. In vielen Filmen und Geschichten wurden die Bilder geprägt, wie der wunderbare Mann, die wundervolle Frau, aussehen müssten. Du hast das Traumpaar zwar nie in der Wirklichkeit gesehen – deine Eltern waren es jedenfalls nicht – doch du weißt, dass es irgendwo da draußen den Traummann, die Traumfrau gibt.
Und schließlich geschieht es: Er oder sie steht vor dir! Und du bist total verliebt. Wahrscheinlich ähneln er oder sie in irgendeiner Weise deinen Eltern, die gleiche Frisur, eine ähnliche Nase, der Gang ist wie der der Mutter, die Stimme erinnert dich an die zarten Momente mit dem Vater… Du kannst dein Glück kaum fassen: du hast dich in den Traummann, die Traumfrau, verliebt und du bist im höchsten Glück.
Irgendwann siehst du mehr als die Nase, den Gang und die Stimme des anderen. Der geliebte Mensch tut Dinge, die nicht mit deiner Art zu leben harmonieren. Er tut Dinge, die dir weh tun, die nicht mit deinen Wertvorstellungen vereinbar sind. Vielleicht hat er noch andere Partner, vielleicht Freunde, die nicht passen oder er meditiert den ganzen Tag. Der Traum von der großen Liebe zerplatzt.
Du tust alles, um deinen Traum zu retten, doch die Unterschiedlichkeiten sind unüberwindlich. Der Partner denkt nicht so wie du, fühlt nicht so wie du, handelt nicht so wie du. Du kannst und möchtest den Traum von der großen Liebe nicht aufgeben und wirst krank. Liebeskrank. Unfähig, sich zu bewegen. Am Telefon sitzend und auf die Erlösung hoffend. Die Erlösung, dass dein Traum dann doch in Erfüllung geht.
Dabei hast du dir die Ent-Täuschung selbst erschaffen:
Indem du dich von Anfang an auf Illusionen und Träume einließt.
Du wolltest einen Prinzen, eine Prinzessin, und hast sie dir ‚gebacken‘.
Wie fühlst du dich und wie sieht dein Leben aus?
Die Ent-Täuschung tut weh. Der Schmerz ist dumpf. Es ist es nicht das erste Mal, dass dir dieser Schmerz geschieht, und du weißt wieder nicht, wie du damit umgehen sollst. Du versuchst es mit Süßigkeiten oder damit, dich auszuhungern. Du versuchst, der Enttäuschung deines Traumes zu entgehen, indem du dir selbst weh tust. Ein gefühlter Schmerz ist anfassbarer, als dieser unbestimmte, dumpfe Schmerz, der das Herz umhüllt.
Du hast keine Freunde mehr und willst auch keine. Du suchst nichtmal mehr nach einem neuen Prinzen, einer neuen Prinzessin, du wirst ja doch wieder enttäuscht.
♥︎ Warum liebt mich nur keiner?
Was sind die Ursachen deines Liebeskummers?
Der tiefere Grund deines Liebeskummers ist, dass du nie gehört und gelernt hast, dass es eine Liebe gibt, die kein Liebesobjekt braucht. Du hast nur Liebe kennengelernt, die auf jemanden gerichtet war. Es ist die bedingungslose, hingebungsvolle Liebe, die du suchst. In all den Liebesfilmen und Geschichten wurde nie davon erzählt, dass der Ursprung der Liebe in dir selbst liegt und du kein Liebesobjekt brauchst. Und so suchst du dein Leben lang außen, was du in dir hast. Über die Liebe zu dir selbst öffnet sich die Tür zur allumfassenden Liebe.
Was geschieht normalerweise in deinem Leben?
Ohne deinen Traummann, deine Traumfrau, verlässt dich alle Liebe im Leben. Du bist wie ein leeres Haus, das auf den Gast wartet, der nicht kommt. Du lebst dein Leben mit Ersatzsüße – vielleicht hast du einen Hund – doch wirklich leben tust du nicht.
Die Wandlung
Eine meisterliche Einsicht – Liebe ist Glückseligkeit
“Vergnügen ist kurzfristig, es gehört zur Zeit, es ist für den Augenblick; Glückseligkeit ist ohne Zeit, zeitlos. Vergnügen beginnt und endet; Glückseligkeit bleibt ewig. Vergnügen kommt und geht; Glückseligkeit kommt nicht und geht nicht – sie ist bereits im innersten Kern deines Wesens vorhanden.
Vergnügen muss man sich von den anderen nehmen; man wird entweder zum Bettler oder zum Dieb. Glückseligkeit macht einen zum Meister. Glückseligkeit ist nichts, was man erschafft, sondern etwas, was man entdeckt. Glückseligkeit ist deine innerste Natur. Sie war von Anfang an vorhanden, du hast sie nur nicht gesehen. Du hast sie als selbstverständlich hingenommen.
Du schaust nicht nach innen. Darin besteht das wirkliche Elend des Menschen: dass er immer nur im Außen sucht und strebt. Doch im Außen kann man es nicht finden, weil es sich dort nicht befindet.”
Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha Vol. 8, #5
♥︎ Das ganze Osho Zitat über Glückseligkeit lesen
Kannst du etwas tun?
Der erste Schritt ist, etwas verändern zu wollen. Wahrzunehmen, dass dein Herz liebt. Du liebst! Das ist ein Grund zu feiern. Du hast etwas, auf das du dich verlassen kannst, auf dein eigenes, liebendes Herz. Hingabe ist womöglich dein Weg.
Es ist nicht leicht, sich dem schmerzenden Herzen wieder zuzuwenden und das Vertrauen in die eigene Liebe wieder zu gewinnen. Liebe! Wann immer sich die Gelegenheit bietet, gib dich der Liebe hin. Das kann bei einem Sonnenuntergang sein. Beim Schwimmen. Beim Spazierengehen. Beim Essen kochen. In der Unterhaltung mit Freunden. Abends, beim Schlafengehen… Finde Hundert Möglichkeiten am Tag zu lieben.
♥︎ Der Weg der Hingabe
Dein Herz braucht liebevolle Bewusstheit und die Heilung wird geschehen. Mach dich auf die Reise, suche nach Möglichkeiten, dein liebendes Herz wieder zu leben. Niemand kann dir die Reise abnehmen, und du hast die Gelegenheit, die Reise in eigener Geschwindigkeit zu gehen.
Hilfreiche Meditationen
Es gibt einige Hilfsmittel, die eigene Bewusstheit auf das schmerzliche Thema Enttäuschung zu lenken. Es gibt unzählige stille Meditationen, die das Herz stärken. Zum Beispiel die stille Meditation ‚Empfinde mit einem Lebewesen‚. Generell könnten dir tantrische Meditationen gefallen.
Ganz besonders empfehlenswert sind die aktiven Meditationen, denn Enttäuschungsgefühle und deren Folgewirkungen legen sich über Jahre im Körper ab. Mithilfe aktiver Meditation lösen sich die Erinnerungen, die der Körper gespeichert hat. Stellvertretend hier eine einfache, sanfte Meditationstechnik, die du gut zu Hause machen kannst:
♥︎ OSHO Devavani Meditation
Spielfilme über Liebeskummer, Enttäuschung und Illusionen ansehen
Manchmal lässt sich von anderen Leuten lernen, die den Weg schon gegangen sind. Auf ganz unterhaltsame Weise kannst du das, indem du Spielfilme mit Bewusstheit ansiehst, in denen sich die Hauptdarsteller mit Enttäuschungsthemen und Liebeskummer auseinander setzen. Schau genau hin, wie sie sich verhalten, was du bei den Filmen nicht ertragen kannst und wie reife Menschen Liebeskummer in Bewusstheit und ein glückliches Herz verwandeln.
Spielfilme zum Thema Liebeskummer:
♥︎ Bridget Jones: Schokolade zum Frühstück
♥︎ Liebe braucht keine Ferien
♥︎ (500) Days of Summer
♥︎ Er steht einfach nicht auf dich
Ein sehr schöner, inspirierender Spielfilm zu dem Thema ‚Verwandlung von Liebeskummer‘ ist:
Und täglich grüßt das Murmeltier
Er wacht immer wieder am gleichen Tag auf und ist völlig frustriert über die Auswegslosigkeit der Situation. Langsam lernt er, seine Umgebung zu lieben. Dadurch transformiert sich sein Leben.
Meister der Meditation unterstützen das Verständnis
Es lebe das Internet! Es ist voll mit weisen Menschen, die über die Intelligenz des Herzens sprechen und viele Hinweise für die Verwandlung des verletzten Herzens geben.
Die Zukunft ist jetzt
So könnte dein verwandeltes, stilles Herz aussehen
Tja, hier könnten jetzt schöne Worte stehen, darüber, wie du dich fühlen wirst, wenn du den Schmerz des enttäuschten Herzens verwandelt hast. Doch das ist Unsinn.
Es ist dein ureigenes Leben und deshalb wird auch deine Verwandlung ganz individuell sein. Wie du dich mit einem enttäuschten und trotzdem geheilten Herzen fühlen wirst, wie sich dein Leben verändern wird, welcher Weg zu deinem Herzen führen wird…. gib uns hier Bescheid, damit wir uns mit dir freuen können!
Trennungsschmerz
Dein Herz hat sich gebunden.
Und jetzt leidet es unter der Trennung.
Es gibt einen Weg, wieder zu lieben.
Das gebundene Herz
Es liegt in der Natur eines jeden Herzens: Es liebt andere Lebewesen. Jedes Herz möchte im Grunde einfach nur mit anderen Herzen schlagen.
Ganz unbewusst sucht das Herz ein Leben lang nach jemandem, mit dem es sich vereinen kann. Wenn ein Mensch gefunden wird, den es lieben kann, einen Mann oder eine Frau… dann haftet es sich an. Das Herz genießt die Bindung so sehr, dass es vergisst, dass es auch ohne Bindung lieben kann. Dieses Herz liebt es so sehr, sich mit jemandem zu vereinen und im gleichen Rhythmus zu schlagen, dass es sich gar nicht mehr vorstellen kann, auch alleine glücklich zu sein.
Ein gebundenes Herz wird Trennungsschmerz erfahren. In der Liebe gebunden ist dieser Schmerz nicht zu vermeiden. Der Partner, das geliebte Wesen geht weg, findet jemanden anders zum Lieben, wendet sich ab oder stirbt. Oder du gehst weg. Das gebundene Herz hat sich weggeben und wenn das Objekt der Liebe nicht mehr zur Verfügung steht fühlt es sich leer.
♥︎ Über Trennungsschmerz
Was ist dir geschehen?
Du hast dein Herz für jemanden geöffnet und es geliebt, dich mit zu verbinden. Ihr habt gemeinsam gelacht, getanzt und das Leben genossen. Du hast dich gesehen und geliebt gefühlt. Und dann entschwindet das geliebte Wesen plötzlich aus deinem Leben. Du hast nichts Besonderes gemacht und doch hat sich die Liebe entzweit.
Du hast dein Herz geöffnet und es wird zurückgestoßen oder nicht mehr gewollt. Zumindest fühlt es sich so an. Und es schmerzt höllisch.
Wie fühlst du dich und wie sieht dein Leben aus?
Es ist so, als ob dir ein Arm abgeschlagen wird. Oder das Herz aus der Brust gerissen. Du leidest furchtbar. Manchmal bist du wie taub, dein Herz ist abgestorben und du fühlst gar nichts. Manchmal wirst du wütend, hasserfüllt und voller Aggression gegen den Geliebten. Überall siehst du Orte und Situationen des früheren Glücks. Und manchmal denkst du, den Schmerz nicht mehr ertragen zu können und dich aus dem Leben zu verabschieden. Du denkst hin und her, wie du die Trennung hättest vermeiden können. Und das macht dich fast verrückt.
Dabei vergisst du, dass dein Herz lieben kann. Der Schmerz vernebelt dir das innere Wissen, dass du lieben kannst. Niemand kann ohne Liebe leben und so hungerst du dich systematisch aus.
Was sind die Ursachen deines Trennungsschmerzes?
Der tiefere Grund deines Herzschmerzes ist, dass du schon als Kind diesen Trennungsschmerz erfahren hast. Als Baby, als du von der Mutter getrennt wurdest. Dann, als du aus dem Paradies geworfen wurdest… Und das geschieht dir im Leben immer und immer wieder. Du findest jemanden, mit dem du dich so wohl fühlst, wie damals, im Paradies. Und dann wirst du hinausgeworfen. Immer und immer wieder.
Bis du und ich und alle anderen verstehen, wie das Herz mit Bewusstheit gelebt werden kann. Bis wir verstehen, wie wir uns unbewusst binden und dann wieder entbinden. Bis wir verstehen, dass der Schmerz durch uns selbst verursacht wird, durch die Unwissenheit über unser Herz. Und der Unwissenheit darüber, was Liebe ist.
♥︎ Unterschied von Sex zu Liebe
Was geschieht normalerweise in deinem Leben?
Ohne dieser einen Liebe scheint dein Leben keinen Sinn mehr zu haben. Du ziehst dich zurück, bedröhnst dich und hasst jeden, der dich aus dem Nichts herausholen möchte. Oder, du erschaffst dir eine Situation, in der du dich in erhebliche Schwierigkeiten bringst. Nur, damit du den Schmerz nicht fühlen musst.
Die Wandlung
Eine meisterliche Einsicht – Liebe ohne Bindung
“Du liebst eine Person, doch die Liebe ist ohne Bindung. Du liebst eine Person, du kümmerst dich um sie, du teilst dein Wesen mit ihr, du gibst alles, aber es ist trotzdem keine Bindung an sie da – die Liebe ist sehr sehr gelöst.
Und es gibt nichts Besseres als eine bindungslose Liebe – das ist das schönste Erblühen. Liebe und Losgelöstsein gleichzeitig: Das bedeutet, die Liebe versteht beide Polaritäten. Das ist paradox – weil du ohne Bindung auch ohne Liebe sein kannst, und, du kannst ganz ohne Bindung lieben.
Es ist einfach, ein Extrem oder eine Polarität zu wählen. Beide Polaritäten zusammen zu wählen – bindungslos zu sein und zu lieben – was bedeutet das? Es bedeutet, du bist wachsam. Du tust, was auch immer getan werden muss, aber bleibst dabei wachsam, du bist bedingungslos.”
Osho, Die verborgene Harmonie
♥︎ Das ganze Osho Zitat über Sucht lesen
Kannst du etwas tun?
Der erste Schritt ist, etwas verändern zu wollen. Es wirklich für möglich zu halten, dass dein Herz auch ohne diesen geliebten Menschen lieben kann. Es ist die Wahrheit. Jedes Herz kann lieben. Immer und immer und zu jeder Zeit, das liegt in seiner Natur.
Es ist nicht leicht, dem Herz wieder zu erlauben, im gleichen Rhythmus mit jemandem zu schlagen. Die Angst vor dem Trennungsschmerz ist zu groß. Zur Übung und um das Vertrauen in deine Liebe zu stärken, beginne damit, Dinge zu lieben, die dein Herz nicht enttäuschen können. Öffne dich für einen Sonnenuntergang, bspw., ein Musikstück, ein Buch, ein Tier…
♥︎ Finde kleine Gelegenheiten, die dein Herz befrieden.
Dein Herz braucht liebevolle Bewusstheit und die Heilung wird geschehen. Mach dich auf die Reise, suche nach Möglichkeiten, dein Herz wieder selbst zu besitzen. Niemand kann dir die Reise abnehmen, und du hast die Gelegenheit, den Weg zum Herzen selbst auszusuchen und in eigener Geschwindigkeit zu gehen.
♥︎ Liebe braucht Mut
Hilfreiche Meditationen
Es gibt einige Hilfsmittel, die Bewusstheit auf das schmerzliche Thema Trennungsschmerz auf angenehme Art zu lenken. Es gibt unzählige stille Meditationen, die das Herz stärken. Zum Beispiel die stille Meditation ‚Liebe atmen‘.
Ganz besonders empfehlenswert sind die aktiven Meditationen. denn Angstgefühle und deren Folgewirkungen legen sich über Jahre im Körper ab. Mithilfe aktiver Meditation lösen sich die Erinnerungen, die der Körper gespeichert hat. Stellvertretend hier eine einfache, freudige Meditationstechnik, die auch zu Hause gemacht werden kann:
♥︎ Herz Chakra Meditation
Spielfilme über Trennung und Beziehungskrisen ansehen
Manchmal lässt sich von anderen Leuten lernen, die den Weg schon gegangen sind. Auf ganz unterhaltsame Weise kannst du das, indem du Spielfilme mit Bewusstheit ansiehst, in denen sich die Hauptdarsteller mit Trennungsthemen auseinander setzen. Schau genau hin, wie sie sich verhalten, was du bei den Filmen nicht ertragen kannst und wie reife Menschen Trennungsschmerz in Bewusstheit und ein glückliches Herz verwandeln.
Spielfilme zum Thema Trennung und Trennungsschmerz:
♥︎ Französisches Beziehungsdrama: ‚Trennung‘
♥︎ Deutsche Komödie: ‚Männer und andere Katastrophen‘
♥︎ Amerikanische Tragikkomödie: ‚Trennung mit Hindernissen‘
Ein sehr schöner, inspirierender Spielfilm zu dem Thema ‚Verwandlung von Trennungsschmerz‘ ist:
Wie ein einziger Tag
Sie hatte sich schon einmal von ihm getrennt, und jetzt wieder. Er leidet sehr darunter. Dann erzählt er ihrer beider Liebesgeschichte und sie erinnert sich wieder. Sie hat alles vergessen, doch ihr Herz erinnert sich. Ihrer beider Liebe basiert auf dem inneren Wissen: Das Herz vergisst keine Liebe. Ein wunderschöner Film, sehr empfehlenswert.
Meister der Meditation unterstützen das Verständnis
Es lebe das Internet! Es ist voll mit weisen Menschen, die über die Intelligenz des Herzens sprechen und viele Hinweise für die Verwandlung des verletzten Herzens geben.
Die Zukunft ist jetzt
So könnte dein verwandeltes, stilles Herz aussehen
Tja, hier könnten jetzt schöne Worte stehen, darüber, wie du dich fühlen wirst, wenn du den Schmerz des Trennungsschmerzes verwandelt hast. Doch das ist Unsinn.
Es ist dein ureigenes Leben und deshalb wird auch deine Verwandlung ganz individuell sein. Wie du dich mit einem verletzten, gebundenen und trotzdem geheilten Herzen fühlen wirst, wie sich dein Leben verändern wird, welcher Weg zu deinem Herzen führen wird…. gib uns hier Bescheid, damit wir uns mit dir freuen können!
Selbsthass
Wenn sich das Herz versteinert hat,
dann tut das nicht einmal mehr weh.
Solange, bis du dich wieder lieben kannst…
Der Schmerz
eines sich hassenden Herzens
Selbsthass ist das Leid eines jeden Menschen. Wir haben unsere Liebe und Wahrheit als Kind verraten und dafür hassen wir uns. Und die Welt. Es ist immer ein wenig dunkel, wenn Selbsthass aktiv ist. Die unterschiedlichen Grade an Selbsthass, drücken sich mal mehr und mal weniger deutlich aus. (Psychologe Arno Gruen hat die Ursachen ausführlich beschrieben).
Das sich hassende Herz ist versteinert, leblos und grau. Du versteckst dein dich selbst hassendes Herz vor dir und den anderen und machst dich unsichtbar für die Welt. Du hast nichts zu sagen und wirst auch nichts sagen. Du richtest den unerträglichen Herzschmerz gegen dich und leidest still.
♥︎ Sich aufzugeben ist keine Liebe
Oder, du trägst den Selbsthass lauthals in die Welt hinaus. Du hasst allen und jeden, besonders die Schwächeren, die Empfindsamen, die Sensiblen… Du bist bereit, jederzeit und aus dem Nichts heraus, jemanden fertig zu machen. Du beweist dir und allen anderen, dass du normal bist, dass du weißt, was richtig und falsch ist und dass an deiner Liebe nicht zu zweifeln ist. Deine Umgebung spiegelt den Stein in dir wider, irgendwie gibt es immer Probleme.
♥︎ Warum du immer schneller rennst
Was ist dir geschehen?
Du weißt nicht genau, was los ist. Es ist soviel Grau in deinem Leben und du weißt nicht, wo es herkommt. Du kannst es dir nicht erklären. Du tust doch alles, was man von dir erwartet!?
Als Kind hast du es irgendwann aufgegeben verstehen zu wollen, warum die Menschen in deiner Umgebung so sind, wie sie sind. Du hast sie geliebt, so wie sie sind und dir keine Gedanken gemacht. Du hast ihnen vertraut und erwartet, dass sie deine Hoffnungen erfüllen werden. Du warst schließlich brav und hast alles gemacht, was sie wollten. Doch sie konnten nichts für dich tun. Schon gar nicht, dich zu lieben. Dafür waren sie zu versteinert. Sie konnten es nicht. Du bist unter Steinen aufgewachsen, doch hast dir nie erlaubt, das zu sehen.
Wie fühlst du dich und wie sieht dein Leben aus?
Du fühlst dich ganz normal. Die Leute um dich herum sind alle so. Es ist nichts Besonderes an dir. Du hast deine Gefühle ausgeschaltet, um nicht zu sehen, dass du nichts mehr fühlst. Du denkst, du liebst einen Menschen, doch irgendwie läuft alles schief. Du tust alles für ihn oder sie, doch nie bekommst du, was du willst. Du erhoffst dir das große Glück, mit dem richtigen Menschen, dem richtigen Job, der richtigen Wohnung, dem richtigen Auto… doch wenn du alles erreicht hast, dann ist alles nichts wert. Das große Glück verschwindet am nächsten Horizont. Wie könntest du auch wahres Glück leben? Selbst wenn es da wäre, du könntest es nicht sehen – ein versteinertes Herz kann kein Glück wahrnehmen.
♥︎ Warum liebt mich nur keiner?
Was sind die Ursachen deines Selbsthasses?
Eines frühen Tages, als du noch unschuldig in deiner Liebe lebtest, hast du dich entschieden, ihr nicht mehr zu glauben, sondern den Menschen um dich herum. Deine Eltern haben dir versichert, dass du ihnen vertrauen kannst und dir selbst nicht. Dass du dich in der Welt nie zurecht finden würdest, wenn du dir selbst vertraust. Dass du sterben würdest, wenn du nicht auf sie hörst. Dass sie Erfahrung mit dem Leben haben und die Wahrheit kennen. Dass sie mehr als du wissen, du, der du nichts als deine unschuldige Liebe als Sicherheit im Leben hast.
Du hast ihnen vertraut und dir selbst nicht. Eines Tages hast du dann festgestellt, dass sie dich belogen haben. Sie kannten keine Wahrheit, sie haben nur nachgesprochen, was die anderen sagten, sie wussten nichts. Du beginnst sie zu hassen. Und vor allem dich selbst, der du dich selbst verraten hast. Doch das darfst du dir nicht eingestehen, denn das würde dein gewohntes Leben unmöglich machen. Du hättest dein Leben womöglich ganz anders gelebt.
♥︎ Selbsthass macht Liebe unmöglich
Was geschieht normalerweise in deinem Leben?
Entweder, es erscheint dir alles sinnlos und du vergräbst dich, die Welt erscheint dir wie eine einzige Lüge, du denkst nichts und niemandem kannst du vertrauen und du selbst fühlst dich einfach nur noch leer und bedeutungslos. So lebst du unerfüllt vor dich hin. Du wirst zum Stein.
Oder, du bist in deinem Leben erfolgreich. Du rennst um Anerkennung, Geld und Macht. Viele Leute beneiden dich um das, was du geschaffen hast und du fühlst dich gut damit. Du liebst Autos, Häuser, deine Kinder und deine Freunde. Wenn irgendetwas diese Idylle gefährdet, rastest du aus… Du bist ein Stein.
♥︎ Über die ewige Suche nach Anerkennung
Die Wandlung
Die Weisheit eines Meisters:
Wie du dein versteinertes Herz versteckst
“Es gibt viele Wege sich zu berauschen. Ein Politiker ist auch auf einem Drogentrip. Macht, Prestige, sie sind alkoholisch. Wann immer also jemand zu Macht gelangt ist er nicht länger bei Sinnen. Macht verdirbt und verdirbt völlig, denn Macht ist eine Droge. Wenn du an der Macht bist, kannst du nicht länger in deiner Bewusstheit verweilen. Dann beginnst du Dinge zu tun, die du dir nie vorstellen konntest. Du kannst es selbst nicht glauben, dass du solche Dinge tun kannst. […]
Macht ist eine Droge, die größte Droge die die Welt je gesehen hat. Und das ist sehr schön: Politiker sind immer gegen Drogen und dabei sind sie die größten Drogenverbraucher und auf dem größten Drogentrip!
Und man kann sich auch seine eigenen privaten Drogen machen. Reichtum: Schau dir einfach einmal an, wenn eine Person wohlhabend geworden ist – sie ist nicht mehr da, sondern völlig abwesend! Sie bewegt sich, sie arbeitet hart, aber sie weiß eigentlich nicht was sie tut. Sie ist völlig unbewusst.”
Osho, Die verborgene Harmonie
♥︎ Das ganze Osho Zitat über Suchtverhalten lesen
Kannst du etwas tun?
Der erste Schritt ist, etwas in deinem Leben verändern zu wollen und dein Herz wieder in dein Leben einzuladen. Halte es für möglich, dass du zurück zu deiner ureigensten Wahrheit im Herzen gelangen kannst. Du wirst sehen, du kannst dir selbst wieder vertrauen und dein Leben nach deiner ureigenen Individualität leben.
Der Weg zurück ist lange. Zurück wohin?
Zur Wertschätzung und Liebe deiner selbst.
Dein Herz braucht liebevolle Aufmerksamkeit und die Heilung wird geschehen. Mach dich auf die Reise, suche nach Möglichkeiten, dein Herz und deine Wahrheit wieder zu lieben. Niemand kann dir die Reise abnehmen. Du hast die Gelegenheit, den Weg zurück zum Herzen selbst auszusuchen und ihn in eigener Geschwindigkeit zu gehen.
Hilfreiche Meditationen
Es gibt einige Hilfsmittel, die eigene Bewusstheit auf das schmerzliche Thema Selbsthass zu lenken. Es gibt unzählige stille Meditationen, die das Herz stärken. Mache den Online 10-Tageskurs mit Sekunden Meditationen in Selbstliebe:
♥︎ Sich selbst lieben lernen
Ganz besonders empfehlenswert sind die aktiven Meditationen. denn das versteinerte Herz und dessen Folgewirkungen legen sich über Jahre im Körper ab. Mithilfe aktiver Meditation lösen sich die Erinnerungen, die der Körper gespeichert hat. Stellvertretend hier eine aktive, dynamische Meditation, die auch zu Hause gemacht werden kann:
♥︎ OSHO Dynamische Meditation
Spielfilme über Selbsthass und das versteinerte Herz ansehen
Manchmal lässt sich von anderen Leuten lernen, die den Weg zur Belebung des Herzens schon gegangen sind. Auf ganz unterhaltsame Weise kannst du das, indem du Spielfilme mit Bewusstheit ansiehst, in denen sich die Hauptdarsteller mit Themen von Selbsthass auseinander setzen. Schau genau hin, wie sie sich verhalten, was du bei den Filmen nicht ertragen kannst und wie reife Menschen Selbsthass in Bewusstheit und ein glückliches Herz verwandeln.
Ein sehr schöner, inspirierender Spielfilm zu dem Thema ‚Selbsthass und das versteinerte Herz‘ ist:
Vanilla Sky
Sein unglückliches Herz fühlt sich allein. Er lebt mit einer Maske, unehrlich zu seinem Herzen. Er ist beliebt, doch sein Herz ist kalt. Als er auf der schmerzlichen Seite des Lebens steht, zieht er den Traum der bitteren Realität vor. Die Sehnsüchte und Ängste seines Herzens führen ihn in einen Alptraum.
Mehr Info
Meister der Meditation unterstützen das Verständnis
Es lebe das Internet! Es ist voll mit weisen Menschen, die über die Intelligenz des Herzens sprechen und viele Hinweise für die Verwandlung des verletzten Herzens geben.
Die Zukunft ist jetzt
So könnte dein verwandeltes, stilles und liebendes Herz aussehen
Tja, hier könnten jetzt schöne Worte stehen, darüber, wie du dich fühlen wirst, wenn du den Schmerz des versteinerten, sich selbst hassenden Herzens verwandelt hast. Doch das ist Unsinn.
Es ist dein ureigenes Leben und deshalb wird auch deine Verwandlung ganz individuell sein. Wie du dich mit einem versteinerten und auch liebenden Herzen fühlen wirst, wie sich dein Leben verändern wird, welcher Weg zu deinem Herzen führen wird…. gib uns hier Bescheid, damit wir uns mit dir freuen können!
Ich bin wie eine dieser japanischen Schalen…
Ich bin wie eine dieser japanischen Schalen,
die schon sehr alt sind.
Ich habe einige Risse in mir –
sie haben sie mit Gold gefüllt.
Das haben sie damals so gemacht,
wenn sie eine Schale flicken mussten.
Es hat die Risse nicht versteckt,
es hat sie statt dessen leuchten lassen.
Und jetzt
zeugt jede alte Narbe
von jeder Zeit als ich auseinander brach.
Jedermanns Augen können sie sehen –
und nicht das, was ich damals war.
Doch in dem Denken eines Sammlers
machen mich alle diese einzigartigen Linien schöner,
eines viel höheren Preises wert.
Ich bin wie eine dieser japanischen Schalen.
Ich wurde vor langer Zeit gemacht.
Ich habe einige Risse,
du kannst sie sehen.
Schau, wie sie leuchten –
in Gold.
Eifersucht
Das Herz ist zerfressen von Eifersucht.
Eifersucht ist eine kraftvolle Energie,
die du in Liebe verwandeln kannst.
Das zerfressene, eifersüchtige Herz
Das leidenschaftliche, eifersüchtige Herz zerfrisst sich selbst. Es leidet höllisch darunter, dass der oder die Geliebte jemandem anders die Aufmerksamkeit gibt, die eigentlich dir zusteht. Zumindest denkst du das. Die gemeinsame Zeit mit ihm oder ihr erfüllen dir alle Wünsche und du möchtest die Vertrautheit und Intimität, das gemeinsame Glück festhalten. Einrahmen und auf den Schreibtisch stellen.
Und jetzt kommt alles anders. Du verlierst die Kontrolle, der/die Geliebte benehmen sich, als ob sie frei wären, ungebunden von dir, sie lachen mit anderen Menschen haben Spaß und mir dir sind sie immer nur genervt. Aua. Das tut weh. Du bist verzweifelt und dein Herz wird giftig und dunkel.
♥︎ Über Eifersucht
Was ist dir geschehen?
Du bist verliebt und alles ist prima. Dann siehst du den geliebten Menschen plötzlich glücklicher mit jemandem anderen als mit dir, vielleicht lebt er auch nur seine Freude aus, die er über eure Liebe hat… Doch das siehst du nicht. Dich trifft die Situation wie eine Bombe. Alles in deinem Leben dreht sich von diesem Moment an um deine Beziehung, sie nimmt allen Raum ein. Die Eifersucht nimmt dir den Raum zum Atmen.
Von deiner Liebe ist nur noch ein dunkler, hasserfüllter Fleck übrig.
Wie fühlst du dich und wie sieht dein Leben aus?
Die Eifersucht bestimmt dein Leben. Sie ist zu deiner Leidenschaft geworden, du hängst an ihr. Die gleiche Leidenschaft, mit der du den geliebten Menschen liebtest, mit der gleichen verzweifelten Leidenschaft hängst du an der Eifersucht. Du kannst die Ablehnung und Trennung nicht ertragen. Du fühlst dich völlig abhängig, eingeschlossen und ohne Perspektive. Es wird immer dunkler um dich herum und in dir nagt der Schmerz. Manchmal, wenn es ganz schlimm wird, hast du gewalttätige Gedanken. Gegen den geliebten Menschen und gegen dich selbst.
♥︎ Bist du besitzergreifend?
Den Hass richtest du überall hin. Wer immer dir begegnet, bekommt ihn ab. Du bist aggressiv, gereizt und denkst, du hast ein Recht darauf. Nach außen gibst du dich loyal, du erlaubst dem/der Geliebten etwas Freiraum und hältst es für Liebe. Dein misstrauisches Herz vergiftet alles.
♥︎ Der Partner an der langen Leine…
Was sind die Ursachen deiner Eifersucht?
Schon als Kind bist du von der Liebe deiner Mutter oder einem anderen geliebten Menschen abhängig gewesen. Du hast sie geliebt und warst ihnen ausgeliefert. Es mag deine Mutter gewesen sein, die dir ihre Aufmerksamkeit nicht so geben konnte, wie du es gebraucht hättest. Du hast alles gemacht, um von ihr geliebt zu werden, doch dann hast du schließlich aufgegeben. Du hast angefangen, sie zu hassen – und das zu leben, was du deine ‚Freiheit‘ (von ihr) nennst. Letztendlich ist diese Freiheit der hilflose, nutzlose Versuch aus einer unglücklichen Bindung heraus zu kommen.
Die sichere, intime, dich auf ewig unterstützende Beziehung, die du suchst, wirst du nicht finden. Es gibt sie nicht. Was du tun kannst, ist, dein Herz zu verstehen. Und die kraftvolle Energie der Eifersucht für die Reise zu wahrer, liebevoller Freiheit zu verwenden. Dann öffnen sich neue Dimensionen des Lebens für dich und dein Herz.
Was geschieht normalerweise in deinem Leben?
Deine Beziehung scheitert. Der geliebte Mensch verlässt dich – oder du verlässt ihn oder sie vorher, damit es nicht dazu kommt. Gleichgültig, was du tust, die Beziehung bleibt unerfüllt. Dein Unterbewusstsein wird dir den gleichen Schmerz erschaffen, den du schon einmal erfahren hattest. Du hast die Wahl, den anderen dafür zu hassen, ihn zu verfolgen, sich zu rächen oder dich selbst mit Alkohol umzubringen. Nur um irgendwann dann das Gleiche mit einem anderen Partner noch einmal zu erleben.
Die Wandlung
Eine meisterliche Einsicht
Freiheit kommt mit Selbstverantwortung
“Unser Verstand möchte sich beklagen. Es fühlt sich gut an, denn wenn wir nicht verantwortlich sind, dann meinen wir frei zu sein. Aber diese Freiheit ist teuer erkauft. Die Wahrheit ist, dass du dich durch das Wegschieben von Verantwortung mehr und mehr belastest, du merkst es nur nicht. Die Leute leben 70 Jahre lang und wissen nicht, was es heißt, wirklich zu leben. Sie lebten nicht aufrichtig, nicht reif, nicht zentriert. Sie lebten nur an der Peripherie.
Sobald du nur einmal erkennst: “Ich bin für mein Sein selbst verantwortlich. Was immer auch geschehen ist, ich bin der Grund dafür, ich habe es mir so erschaffen”, dann verschiebt sich die Bewusstheit von der Peripherie zum Zentrum. Jetzt wirst du zum ersten Mal zum Zentrum deiner Welt.
Jetzt kann vieles verändert werden, denn was immer du nicht magst, das kannst du sein lassen. Was immer du magst, kannst du unterstützen. Was du als wahr erkennst, dem kannst du folgen und was unwahr ist, dem brauchst du nicht mehr nach zu rennen. Jetzt bist du zentriert und in dir selbst verwurzelt.”
Osho, The Empty Boat #7
♥︎ Das ganze Zitat lesen: Über die Lust, sich zu beklagen
Kannst du etwas tun?
Der erste Schritt ist, etwas verändern zu wollen. Werde dir bewusst, dass du keine Ahnung von der Liebe hast, dass du Liebe mit Abhängigkeit gleichstellst. Du darfst die wunderbare Welt der Liebe wieder neu entdecken. Und dieses Mal wird sie dich in die höchsten Lüfte der Freiheit und Glückseligkeit führen.
Dein Herz braucht liebevolle Bewusstheit und die Heilung wird geschehen. Mach dich auf die Reise, suche nach Möglichkeiten, die Liebe im Herzen wieder zu entdecken. Niemand kann dir die Reise abnehmen, und du hast die Gelegenheit, den Weg zum Herzen selbst auszusuchen und in eigener Geschwindigkeit zu gehen.
♥︎ Liebe – der einzige Weg zu leben
Hilfreiche Meditationen
Es gibt einige Hilfsmittel, die Bewusstheit auf das schmerzliche Thema Eifersucht zu lenken. Es gibt unzählige stille Meditationstechniken, die das Herz stärken. Ganz besonders empfehlenswert sind die aktiven Meditationen, denn Eifersucht und deren Folgewirkungen legen sich über Jahre im Körper ab. Mithilfe aktiver Meditation lösen sich die Erinnerungen, die der Körper gespeichert hat. Stellvertretend hier eine kraftvolle Atemmeditation, die gut zu Hause gemacht werden kann:
♥︎ Deutsche Anleitung für die OSHO Chakra Atem Meditation
Spielfilme über Eifersucht ansehen
Manchmal lässt sich von anderen Leuten lernen, die den Weg schon gegangen sind. Auf ganz unterhaltsame Weise kannst du das, indem du Spielfilme mit Bewusstheit ansiehst, in denen sich die Hauptdarsteller mit Eifersucht das eigene Leben und das von anderen schwer machen. Schau genau hin, wie sie sich verhalten, was du bei den Filmen nicht ertragen kannst und wie reife Menschen Eifersucht in Bewusstheit und ein glückliches Herz verwandeln.
Carmen
Klassisch wird das Thema Eifersucht in ‚Carmen‘ behandelt. 1983 wurde ein Tanzfilm über Carmen (von Carlos Saura) gedreht, der die verzweifelte, unabhängige und kraftvolle Energie von Eifersucht gut widerspiegelt. Vielleicht bekommst du ja Lust, deine Eifersucht zu tanzen?!
Mehr Info
Weißer Oleander
Ein anderer guter Spielfilm über Eifersucht ist ‚Weißer Oleander‘.
Inhalt: Als die exzentrische Künstlerin Ingrid erfährt, dass ihr Lebensgefährte Barry sie verlassen will, dreht sie durch: Sie vergiftet den Geliebten mit einem tödlichen Oleander-Extrakt. Hauptleidtragende dieses Verbrechens aus Leidenschaft ist ihre Tochter Astrid, die nach der Inhaftierung der Mutter die typische Karriere eines Waisenkindes antritt…
Mehr Info
Moulin Rouge
Moulin Rouge ist ein sehr schönes, inspirierendes Musical und Spielfilm über die Liebe und das Herz, auch das Thema Eifersucht ist dabei. Diese Liebes-Geschichte handelt von Wahrheit, Schönheit und Freiheit. Im Trailer hier unten eine Eifersuchtstanzszene, die die Verzweiflung von Eifersucht sehr anschaulich wiedergibt.
Mehr Info
Meister der Meditation unterstützen das Verständnis
Es lebe das Internet! Es ist voll mit weisen Menschen, die über die Intelligenz des Herzens sprechen und viele Hinweise für die Verwandlung des verletzten, eifersüchtigen Herzens geben.
Die Zukunft ist jetzt
So könnte dein verwandeltes, ruhiges Herz aussehen
Tja, hier könnten jetzt schöne Worte stehen, darüber, wie du dich fühlen wirst, wenn du den Schmerz der Eifersucht verwandelt hast. Doch das ist Unsinn.
Es ist dein ureigenes Leben und deshalb wird auch deine Verwandlung ganz individuell sein. Wie du dich mit einem eifersüchtigen, geheilten Herzen fühlen wirst, wie sich dein Leben verändern wird, welcher Weg zu deinem Herzen führen wird…. gib uns hier Bescheid, damit wir uns mit dir freuen können!
Schuld und Herzschmerz
Schuldgefühle machen das Leben zur Hölle.
Gut, dass es einen Ausweg fürs Herz gibt.
Das schuldige Herz
Das schuldige Herz ist von schwerer Traurigkeit umfasst. Der Sumpf der Schuld lastet schwer auf dem Herz und färbt die Welt dunkelgrün und schwarz. Es scheint keinen Ausweg aus der Schuld zu geben. Du fühlst dich nach unten gezogen, alles drängt danach, dich zu ertränken, dich zu bestrafen, dich umzubringen. Das schuldige Herz endet dann meist auch auf einer selbstgewählten Bahre, unfähig sich zu bewegen, abgeschottet und einsam. Es hat den Rhythmus mit anderen Herzen verloren.
♥︎ Über die Ethik der Schuld
Was ist dir geschehen?
Vielleicht ist es dir bewusst, was du getan hast. Du hast jemanden verletzt, der unschuldig war, der genau wie du einfach nur glücklich leben wollte. Es tut dir leid, doch du weißt nicht, was du jetzt noch tun kannst. Vielleicht warst du einfach nur ein wütendes Kind, das sich ungerecht behandelt fühlte. Du wusstest nicht, wie du dich anders hättest wehren können.
Womöglich hast du jemanden absichtlich verletzt. Um vor anderen Leuten groß rauszukommen hast du blasse Kinder lächerlich gemacht, kleine Tiere gequält, absichtlich gelogen und betrogen. Womöglich weißt du auch gar nicht mehr, was du wirklich getan hast. Es ist zu lange her. Nur das dumpfe Gefühl einer unbestimmten Schuld hängt um dein Herz und nimmt dir alle Freude im Leben.
♥︎ Über Schuldgefühle
Wie fühlst du dich und wie sieht dein Leben aus?
Womöglich reagiert dein Körper manchmal sichtbar, wenn das Gefühl von Schuld hochkommt, mit Erröten, Schwitzen, Angstattacken und depressiven Verstimmungen. Wenn jemand im täglichen Leben auch nur andeutet, dass du Schuld an ihrer Situation hast, wirst du ziemlich wütend auf sie – oder du nimmst jede Schuldzuweisung sofort an und entschuldigst dich für dein Verhalten (mit innerem Ärger).
Dein Thema ist Schuld und so gestaltest du dein Leben um dieses Grundgefühl herum. In deiner Welt wird es viele, auch geliebte Menschen geben, die dich schuldig fühlen lassen. Und du wirst selbst auch anderen Menschen die Schuld an deinem Unglück geben. Du trägst den Herzschmerz der Schuld in dir und dein Unterbewusstsein wird alles tun, um dir diesen Schmerz sichtbar zu machen, damit du ihn heilen kannst.
♥︎ Warum die anderen keine Schuld haben.
Was sind die Ursachen deiner Schuld?
Dein schönes, lebendiges und unschuldiges Wesen ist mit großer Wahrscheinlichkeit selbst verletzt worden. Als Kind hattest du wenig Chancen, für deine Liebe, deine Lebensfreude und deine Natürlichkeit geliebt und bedingungslos geschätzt zu werden. Vielleicht ist das die Natur der Sache und nicht zu vermeiden. Wie uns allen, so wurden auch dir komische Dinge erzählt, die du unmöglich erfüllen konntest: So etwas wie ‚immer ein guter Mensch‘ zu sein (oder andernfalls in der Hölle zu braten). Eine ausweglose Situation! – und du hast versagt. Du hattest nicht die Kraft, die hohen Erwartungen deiner Eltern, Lehrer und Priester zu erfüllen. So machtest du dich schuldig und leidest bis heute darunter, dass du irgendwann etwas Falsches getan hast.
Was geschieht dann normalerweise?
Ganz oft tust du so, als ob alles in Ordnung sei, nichts geschehen ist, bist rücksichtslos und gewissenlos… Du vermeidest die bedrückenden Schuldgefühle ums Herz ohne zu ahnen, dass sie doch dein ganzes Leben bestimmen. Wie ein Schleier überdecken sie dein natürliches, glückliches Wesen. Um dem Schmerz der Erkenntnis und Reue zu entgehen, betrinkst du dich oder du schaltest auf anderen Wegen deine Bewusstheit aus. Unbewusst bestrafst du dich, indem du dir Ziele setzt, die du nie erreichen wirst. Und durch deine häufigen Schuldzuweisungen wirst du zur Hölle für dich und deine Umgebung.
Wenn du dir deiner Schuld bewusst bist, verschwindet dein natürliches, glückliches Wesen in Zweifeln, Selbstvorwürfen und Reuegefühlen. Du hast Angst vor Bestrafung. Manchmal siehst du keinen anderen Ausweg, als dich selbst zu verletzen. Schließlich liegst du bewegungslos auf dem Bett, in der Hoffnung die Gedanken endlich ausschalten und alles vergessen zu können.
Die Wandlung
Eine meisterliche Einsicht – Entscheide selbst!
„Die einzige Möglichkeit, nicht hinter dem Leben hinterher zu hinken und mit dem Leben in direktem Kontakt zu sein, ist, ein Herz zu haben, das sich nicht schuldig fühlt. Ein unschuldiges Herz zu haben. Vergiss alles, was dir gesagt wurde – wie du dich verhalten sollst, was getan werden muss und was nicht – das kann kein anderer für dich entscheiden.
Vermeide die Leute, die für dich entscheiden. Nimm das Zepter wieder in die eigene Hand. Du musst dich entscheiden. In genau dieser Entscheidungsfreudigkeit wird deine Seele geboren. Wenn andere für dich entscheiden, bleibt deine Seele verschlafen und abgestumpft. Wenn du beginnst, für dich selbst zu entscheiden, entsteht Intelligenz und Schärfe. Sich selbst zu entscheiden bedeutet, Risiken einzugehen und vielleicht einen Fehler zu begehen. Keiner weiß es, das ist das Risiko. Es gibt keine Garantie.”
Osho
♥︎ Das Osho Zitat über Schuld weiterlesen
Kannst du etwas tun?
Der erste Schritt ist, genug von Schuldgefühlen zu haben, die das Herz belasten. Es ist Zeit für eine Veränderung zurück zu natürlichem Glück. Das ist auch für dich möglich!
Du kannst die Erinnerung an die Zeit nähren, als dein Herz noch glücklich war – das ist es auch heute noch. Das Glück im Herzen ist nur überlagert. Dein Herz braucht liebevolle Bewusstheit und die Heilung wird geschehen. Mach dich auf die Reise, suche nach Möglichkeiten, dein Herz wieder selbst zu besitzen. Niemand kann dir die Reise abnehmen, und du hast die Gelegenheit, den Weg zum Herzen selbst auszusuchen und in eigener Geschwindigkeit zu gehen.
♥︎ 10 Wege zu sich selbst
Hilfreiche Meditationen
Es gibt einige Hilfsmittel, die Bewusstheit auf das schmerzliche Thema Schuld auf angenehme Art zu lenken. Es gibt unzählige stille Meditationstechniken, die das Herz stärken. Ganz besonders empfehlenswert sind die aktiven Meditationen, denn Schuldgefühle und deren Folgewirkungen legen sich über Jahre im Körper ab. Mithilfe aktiver Meditation lösen sich die Erinnerungen, die der Körper gespeichert hat. Stellvertretend hier eine einfache, freudige Meditationstechnik, die auch zu Hause gemacht werden kann:
♥︎OSHO Kundalini Meditation
Spielfilme über Schuld und das Herz ansehen
Manchmal lässt sich von anderen Leuten lernen, die den Weg schon gegangen sind. Auf ganz unterhaltsame Weise kannst du das, indem du Spielfilme mit Bewusstheit ansiehst, in denen sich die Hauptdarsteller schuldig gemacht haben. Schau genau hin, wie sie sich verhalten, was du bei den Filmen nicht ertragen kannst und wie reife Menschen Schuld in Bewusstheit und ein glückliches Herz verwandeln.
Ein sehr schöner, inspirierender, spiritueller Spielfilm zu dem Thema ‚Verarbeitung von Schuldgefühlen‘ ist:
Frühling, Sommer, Herbst, Winter … und Frühling
Er ist ein Junge, der Tiere quält, indem er ihnen einen Stein anbindet. Der Meister prophezeit, wenn eines der Tiere stirbt, ihm die Schuld wie ein Stein auf dem Herzen lasten wird. Der Meister hilft ihm, sich von der Last und Wut der Schuld zu befreien. Mich hat der Film einen Tag lang ausgeknockt, weil er mich so berührt hat. Da wächst man ziemlich sicher auf, baut irgendwo dummerweise Bockmist und braucht dann ein Leben, um die Schuld aufzulösen. Wenn alles gut geht, steht man dann am Ende, nach vielen Strapazen, auf dem Berg über den Dingen. Und dann geht das Ganze von neuem los. Ein neuer Frühling und ein neuer Junge, der Tiere quält…
Ein stiller Film, der etwas merkwürdig ist, vielleicht weil er in einer anderen Kultur entstanden ist (koreanisch). Es wird kaum gesprochen. Schöne Naturaufnahmen.
Mehr Info
Meister der Meditation unterstützen das Verständnis
Es lebe das Internet! Es ist voll mit weisen Menschen, die über die Intelligenz des Herzens sprechen und viele Hinweise für die Verwandlung des verletzten Herzens geben.
Die Zukunft ist jetzt
So könnte dein verwandeltes, nicht-schuldige Herz aussehen
Tja, hier könnten jetzt schöne Worte stehen, darüber, wie du dich fühlen wirst, wenn du den Schmerz der Schuld verwandelt hast. Doch das ist Unsinn.
Es ist dein ureigenes Leben und deshalb wird auch deine Verwandlung ganz individuell sein. Wie du dich mit einem un-schuldigen, geheilten Herzen fühlen wirst, wie sich dein Leben verändern wird, welcher Weg zu deinem Herzen führen wird…. gib uns hier Bescheid, damit wir uns mit dir freuen können!
Angst
Das Herz zittert, auch wenn du dir das nicht anmerken lässt.
Erlaube deinem Herz, sich zu beruhigen.
Das angstvolle Herz
Das angstvolle Herz erzittert wie Espenlaub. Es ist in ständiger, unterschwelliger Vibration und bringt schnell Unruhe ins Leben. Das Zittern belastet das Herz, es muss mehr Arbeiten. Der Pulsschlag steigt mit dem Angstgefühl, die Atmung ist flach. Mit einem angstvollen Herzen fühlst du dich unsicher und ziehst dich gerne zurück, du meidest die Welt. Ein Schritt ins Unbekannte ist fast unmöglich. Du fühlst dich relativ sicher in deinem selbstgewählten Gefängnis, doch wirklich leben tust du nicht. Das angstvolle Herz endet dann meist auch einsam vor dem Fernseher, unfähig sich zu bewegen, abgeschottet und freudlos. Es hat den Rhythmus mit anderen Herzen verloren.
♥︎ Über Angst
Was ist dir geschehen?
Womöglich hat deine Angst eine körperliche Ursache. Vielleicht bist du als ‚Frühchen‘ auf die Welt gekommen, vielleicht hattest du eine harte Kindheit, vielleicht warst du schon immer die/der Kleinere, die/der Jüngere, die/der Schwächere. Das angstvolle Herz ist seiner wichtigsten Grundlage beraubt worden, dem Vertrauen ins Leben. Das zitternde Herz denkt, es würde es nie schaffen, seinen Platz in der Welt einzunehmen. Das ängstliche Herz weiß um die Vergänglichkeit des Lebens und hat Angst vor dem Sterben – und damit auch Angst vor dem Leben. Im Grunde trifft das auf jedes Lebewesen zu und somit ist ein angstvolles Herz von jedem Menschen erfahrbar.
Du hast alles versucht, dir die Geborgenheit des Lebens herbei zu holen. Du hast brav gemacht, was deine Umwelt von dir erwartet hat. Doch die Angst ist nicht gewichen. Auch wenn du eine gewisse Sicherheit im Außen erreicht hast, so bleibt die Angst vor existenziellen Überraschungen, die das Leben mit einem Schlag verändern oder gar beenden können.
Die Sicherheit, die du suchst, wirst du nicht finden. Es gibt sie nicht. Was du machen kannst, ist, dein Herz zu verstehen. Von dort öffnen sich neue Dimensionen des Lebens für dich und dein Herz.
♥︎ Der Unterschied von Furcht zu Angst
Wie fühlst du dich und wie sieht dein Leben aus?
Womöglich wirst du schnell nervös und wirst in Gegenwart von anderen Menschen unruhig. Du hältst es nicht lange mit Menschen aus, vermeidest Familienfeiern und andere Menschenansammlungen, du meidest sogar die von Freunden. Du liebst einen geregelten Tagesablauf und die Kleinigkeiten des Lebens machen dir Freude. Auf dich kann man sich verlassen, besonders dann, wenn deine Freunde in Schwierigkeiten sind. Dann kannst du gut und schnell handeln. Sport und körperliche Anstrengung magst du nicht so gerne. Jede Aktivität, bei der du tief atmen musst, magst du nicht, denn dadurch wird dein schwaches Herz noch aufgeregter.
Manchmal versuchst du dir selbst und der Welt zu beweisen, dass dein Herz stark ist. Du übergehst das Zittern und spielst den Helden. Eine gewisse Zeitlang kannst du das Herz künstlich stark aussehen lassen, doch irgendwann bricht es zusammen und du siehst, was du schon vorher hättest sehen können: Dein Herz zittert vor Angst.
♥︎ Die Geschichte vom mutigen Mann mit dem ängstlichen Herzen
Was sind die Ursachen deiner Angst?
In der ’normalen‘ Welt gibt es keine schwachen Herzen, jeder ist stark und erfolgreich – oder andernfalls ein Versager. Wer möchte schon Versager sein? So hast du gelernt, dein zitterndes Herz zu verstecken und zu verraten, indem du es stärker hinstellst als es ist. Der Verrat an dir selbst tut weh und macht dich noch schwächer. Du hast nie gelernt, wie du ein schwaches Herz stärken kannst.
Die Menschen in deiner Umgebung verraten ihr angstvolles Herz genauso wie du. Es scheint keinen Platz dafür in dieser Welt zu geben. Wenn wir nur wüssten, was für einen großen Schatz das angstvolle Herz in sich birgt…
♥︎ Über die Wirkung von Achtsamkeit bei Ängsten
Was geschieht normalerweise in deinem Leben?
Sicherheit ist dir sehr wichtig. Eine sichere Beziehung, ein sicherer Job, vertrauenswürdige Kollegen, eine sichere Wohnung, ein sicherer Urlaub. Da es letztendlich keine Sicherheit im Leben gibt, wirst du regelmäßig enttäuscht. Traurig und vom Leben enttäuscht hältst du an den Dingen fest, die du festhalten kannst. Vergänglichkeit ist ein wichtiges Thema für dich – erforsche es!
Die Wandlung
Eine meisterliche Einsicht – über Leiden bewusst sein
“Leiden existiert, doch wir sind uns dessen nicht bewusst. Genau durch diese Unbewusstheit geschieht es, dass wir ein Leben im Leid verbringen – doch es macht uns nichts aus. Unser ganzes Leben verläuft in dieser nebligen Unbewusstheit, in dieser Schläfrigkeit, und so dauert das Leiden immer weiter an. In dieser Unbewusstheit kommt das, was ist, nicht vor unsere Augen und die Träume über das, was ist, dauern fort. Es besteht eine Blindheit für die Gegenwart und die Augen werden auf die Zukunft ausgerichtet.
In dem Rausch der schönen Träume von der Zukunft liegt das Leiden der Gegenwart unten drunter. Mit dieser Methode wird das Leiden nicht gesehen und genau diese Frage, darüber hinaus zu gehen, entsteht gar nicht. Wenn ein Gefangener seine Ketten und die Wände seines Gefängnisses nicht erkennt, wo bleibt die Quelle in ihm, die nach Freiheit dürstet? Deshalb nenne ich diese Wahrheit die erste noble Wahrheit – die Wahrheit, dass wir über unser Leiden unbewusst sind.”
Osho, Seeds of Wisdom
Kannst du etwas tun?
Der erste Schritt ist, etwas verändern zu wollen. Es für möglich zu halten, dass das Leben auch einen Platz für dich hat, so wie du bist, verletzlich und angstvoll. Finde deine eigene Geschwindigkeit. Gehe langsam, wenn das die richtige Geschwindigkeit für dich ist. Lass dir Zeit und Raum, um das angstvolle Herz zuzulassen. Und erlaube dir, kleine, neue Schritte in die Welt zu machen, dort, wo du es dich traust. Dein Herz braucht die Erfahrung, dass es Vertrauen kann. Diese kannst du ihm geben. Sei kreativ.
Du kannst die Erinnerung an die Zeit nähren, als dein Herz noch glücklich war – das ist es auch heute noch. Das Glück im Herzen ist nur überlagert. Dein Herz braucht liebevolle Bewusstheit und die Heilung wird geschehen. Mach dich auf die Reise, suche nach Möglichkeiten, dein Herz wieder selbst zu besitzen. Niemand kann dir die Reise abnehmen, und du hast die Freude, den Weg zum Herzen selbst auszusuchen und in eigener Geschwindigkeit zu gehen.
♥︎ 10 Wege zu sich selbst
Hilfreiche Meditationen
Es gibt einige Hilfsmittel, die Bewusstheit auf das schmerzliche Thema Angst auf angenehme Art zu lenken. Es gibt unzählige stille Meditationstechniken, die das Herz stärken. Ganz besonders empfehlenswert sind die aktiven Meditationen. denn Angstgefühle und deren Folgewirkungen legen sich über Jahre im Körper ab. Mithilfe aktiver Meditation lösen sich die Erinnerungen, die der Körper gespeichert hat. Stellvertretend hier eine einfache, freudige Meditationstechnik, die auch zu Hause gemacht werden kann:
♥︎OSHO Kundalini Meditation.
Spielfilme über das ängstliche Herz ansehen
Manchmal lässt sich von anderen Leuten lernen, die den Weg schon gegangen sind. Auf ganz unterhaltsame Weise kannst du das, indem du Spielfilme mit Bewusstheit ansiehst, in denen sich die Hauptdarsteller schuldig gemacht haben. Schau genau hin, wie sie sich verhalten, was du bei den Filmen nicht ertragen kannst und wie reife Menschen Angst in Bewusstheit und ein glückliches Herz verwandeln.
Ein sehr schöner, inspirierender, spiritueller Spielfilm zu dem Thema ‚Verwandlung von Angst‘ ist:
Was ist mit Bob?
Bob fürchtet sich vor allem und sucht die Hilfe eines Psychiaters. Bob ist einer, der sein Herz fließen lassen kann, das rettet ihn aus allen Situationen. Lustig und klasse, ein wunderbarer Film, der diesen Persönlichkeitstyp sehr gut spiegelt. Sehr empfehlenswert.
Der Trailer ist auf Englisch, das Video gibt es auch auf Deutsch.
Mehr Info
Meister der Meditation unterstützen das Verständnis
Es lebe das Internet! Es ist voll mit weisen Menschen, die über die Intelligenz des Herzens sprechen und viele Hinweise für die Verwandlung des verletzten Herzens geben.
Die Zukunft ist jetzt
So könnte dein verwandeltes, ruhiges Herz aussehen
Tja, hier könnten jetzt schöne Worte stehen, darüber, wie du dich fühlen wirst, wenn du den Schmerz der Angst verwandelt hast. Doch das ist Unsinn.
Es ist dein ureigenes Leben und deshalb wird auch deine Verwandlung ganz individuell sein. Wie du dich mit einem ängstlichen, geheilten Herzen fühlen wirst, wie sich dein Leben verändern wird, welcher Weg zu deinem Herzen führen wird…. gib uns hier Bescheid, damit wir uns mit dir freuen können!
Wut im Herzen
Hinter Wut steckt Herzschmerz.
Wenn du wütend bist, hast du es in gewisser Weise leicht,
denn du hast die Kraft zur Verwandlung deines Schmerzes.
Wut
Du bist wütend. Irgendetwas ist geschehen, das dich selbst oder einen deiner Lieben in Schwierigkeiten bringt. Je nachdem wie hoch deine gewohnte Wutbereitschaft ist, mögen es manchmal Kleinigkeiten sein, die dich wütend machen. Du richtest deine Wut auf jemanden, in der sicheren Gewissheit, dass du im Recht bist. Dir oder den deinen ist Unrecht geschehen! Und du musst handeln, sonst platzt du!
♥︎ Definition Wut
Was ist dir geschehen?
Du hast als Kind gelernt, dass es Willen braucht, und Durchsetzungskraft, um zu bekommen, was du brauchst. Wahrheit ist eine Frage des Stärkeren. Als Kind hattest du keine Chance, das, was für dich wichtig ist, zu bekommen, du warst unterlegen. Wenn du nachgibst oder Dinge loslässt, dann bestimmen die anderen über dich. Deshalb musst du stark sein, um zu überleben – das haben dir deine wütenden Eltern vorgemacht. Bis heute glaubst du, dass Wahrheit dem Stärkeren gehört.
So sammelst du deine ganze Kraft und zeigst der Welt, wie stark du bist. Jeder, der dir beweist, dass du nicht ganz so stark bist, wie du dich gibst, muss belehrt oder sogar vernichtet werden. So wird jeder, der dich aussehen lässt, als ob du ein Schwächling seist, eines besseren belehrt. Er wird deine ganz Angst vor dem Leben ins Gesicht geschleudert bekommen.
Dein Herzschmerz ist groß und wesentlich. Es ist die Angst vor der Vernichtung. Wer bist du ohne deine Wut? Was bleibt dann anderes von dir übrig, als das kleine, abhängige und wütende Häufchen Elend, das du als Kind warst?
Wie fühlst du dich und wie sieht dein Leben aus?
Du stehst unter Hochdruck. Es ist ein wackeliges Gebäude, das du versuchst, stabil zu halten. Dein Leben ist Stress pur – und das zeigt sich vielleicht auch in gesundheitlichen Schwierigkeiten, wie Bluthochdruck (wenn du schon älter bist). Du hast gelernt, deine Gefühle von anderen bestimmen zu lassen. Wie ein Fähnchen im Wind wirst du von einem ungerechten Menschen zum nächsten getrieben. Den Weg nach innen kennst du nicht. Wie auch. Wenn ein Vulkan brodelt, wer könnte ihn aufhalten oder die Richtung wechseln?
Den Druck an Wutenergie entlastest du vielleicht durch Joggen, durch einen Stammtisch mit Wutbürgern, durch Fussball-Begeisterung oder durch Musik, die deine Anspannung ausdrückt. Deine Umgebung ist angespannt, denn sie weiß nie, wann du wieder explodieren wirst. So geht deine Umgebung auf Zehenspitzen, um den Vulkan nicht anzuschüren.
Du leidest darunter, dass dich niemand ernst zu nehmen scheint. Du fühlst dich isoliert und ausgeschlossen. Selbst die Menschen, die du liebst, scheinen dich nicht wirklich zu sehen. Sie leben ihr Leben und für dich scheint kein Platz darin zu sein. Du bekommst nur Aufmerksamkeit, wenn du wütend bist. Ansonsten fühlst du dich einsam.
♥︎ Weniger Dramen im Leben durch Meditation
Was sind die Ursachen deiner Wut?
Der tiefere Grund deiner Wut ist, dass du nie bewusst erlebt hast, wie es ist, in deiner ursprünglichen Natur zu ruhen. Entspannt und gelassen mit deiner großen Energie zu sein und sie für etwas einzusetzen, das dir wichtig ist. Womöglich hast du es nie gelernt, dass es Menschen gibt, die viel Energie haben und dabei gelassen sein können. Du hast nie gelernt, wie du deine Kraft für dich und das Leben unterstützend nutzen kannst.
In asiatischen Ländern gibt es die Samurais, das sind Krieger, die ihre starke Energie für die Wahrheit einsetzen. Sie lernen, ihre Kraft in ihrem eigenen Zentrum im Bauch (dem Hara) zu zentrieren und für das einzusetzen, was für sie wahr und wichtig ist. Die meisten erleuchteten Meister, wie Buddha und Mahavira, waren Krieger. Sie verstanden, ihre Energie zu bündeln und schließlich in Göttlichkeit zu verwandeln.
Was geschieht normalerweise in deinem Leben?
Du bemerkst deinen Herzschmerz nicht. Du denkst, ein gesundes Herz hängt von anderen ab. Du hast dich von deinem Herzen entfernt. Und nur manchmal schlägt eine Bombe ein und trifft dich mitten ins Herz — was dich dann richtig wütend macht.
♥︎ Spielerisch mit Wut umgehen
Nach außen bist du stark, doch nach innen fühlst du dich schwach (Wenn du dir erlaubst, das zu sehen). Dein Herz ist mit einer Schicht Vorurteilen und Kontrollmechanismen umhüllt, die dir nie bewusst werden. Außer, dir geschieht das Glück, dass jemand deine Wutausbrüche gelassen hinnehmen kann und es schafft, dein Herz zu berühren. Wenn du Glück hast, ist es ein Meister.
Die Wandlung
Eine meisterliche Einsicht – Zentrierung im Bauch (Hara)
“Es ist ganz wesentlich, zentriert zu sein, denn sonst fühlt man sich zersplittert; dann ist man nicht “beisammen”. Dann ist man wie ein Puzzle, lauter Einzelteile ohne Gestalt, kein Ganzes. Dann ist man nicht in Form, denn ohne eine Mitte kann der Mensch sich zwar dahinschleppen, aber er kann nicht lieben.
Ohne eine Mitte kannst du alles mögliche in deinem Leben routinemäßig erledigen, aber niemals kreativ werden. Du wirst am Minimum, auf absoluter Sparflamme leben. Das Maximum wird für dich ausgeschlossen sein. Nur wer sich zentriert lebt am Maximum, am Zenith, am Gipfel, am Höhepunkt – und nur das nenne ich Leben, wirklich Leben.
Osho, A Rose is a Rose is a Rose #18
♥︎ Das ganze Osho Zitat über Wut lesen
Kannst du etwas tun?
Der erste Schritt ist, etwas verändern zu wollen. Wahrzunehmen, dass dein Herz in deinem Leben nicht viel Raum hat. Wahrnehmen, was genau dich wütend macht. In kleinen Schritten kannst du lernen, deine Wut und Kraft für dich einzusetzen. Anstatt sie nach außen zu richten, sie dir selbst zukommen zu lassen. Du weißt gar nicht, welche große Schönheit in dir ruht, die ein Segen für die gesamte Menschheit sein kann. Aufgrund deiner Kraft hast du die Fähigkeit, viel in Bewegung zu setzen – sofern du gelernt hast, deine Stärke für dich zu nutzen.
♥︎ 3 Möglichkeiten, mit Wut umzugehen
Dein Herz braucht liebevolle Bewusstheit und die Heilung wird geschehen. Mach dich auf die Reise, suche nach Möglichkeiten, dein liebendes Herz wieder zu leben. Niemand kann dir die Reise abnehmen, und du hast die Gelegenheit, die Reise in eigener Geschwindigkeit zu gehen.
Hilfreiche Meditationen
Es gibt einige Hilfsmittel, die eigene Bewusstheit auf das schmerzliche Thema Enttäuschung zu lenken. Es gibt unzählige stille Meditationen, die das Herz stärken. Zum Beispiel die Meditation bei Wut, Ärger, Hass, Rache. Generell könnten dir Meditationen zur Zentrierung und Kampfkunst gefallen.
Ganz besonders empfehlenswert sind die aktiven Meditationen, denn Wut, Rache, Ärger, Hass… und deren Folgewirkungen legen sich über Jahre im Körper ab. Mithilfe aktiver Meditation lösen sich die Erinnerungen, die der Körper gespeichert hat. Stellvertretend hier eine einfache, starke Meditationstechnik, die du gut zu Hause machen kannst. Wenn du keinen Lärm machen kannst, dann drücke die Wut im lautlosen Tanz aus und entdecke deine ursprüngliche Kraft.
♥︎ OSHO Dynamische Meditation
Spielfilme über Wut und Zentrierung ansehen
Manchmal lässt sich von anderen Leuten lernen, die den Weg schon gegangen sind. Auf ganz unterhaltsame Weise kannst du das, indem du Spielfilme mit Bewusstheit ansiehst, in denen sich die Hauptdarsteller mit Wut und Ärger auseinander setzen. Schau genau hin, wie sie sich verhalten, was du bei den Filmen nicht ertragen kannst und wie reife Menschen Wut in Bewusstheit und ein glückliches Herz verwandeln.
Ein sehr schöner, inspirierender Spielfilm zu dem Thema ‚Verwandlung von Wut‘ ist:
Der letzte Samurai
Er kämpft zuerst gegen die Samurai, dann wird er selbst zu einem. Er lernt deren Gebräuche kennen und deren unumstößlichen Sinn für das, was sie für wahr empfinden. Leben und Sterben gehen Hand in Hand. Die Samurai akzeptieren den Lauf des Lebens. Ein wunderschöner Film, sehr empfehlenswert.
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Die Wutprobe
OH, wie hab ich mich in diesem Film wiedererkannt! Was für ein lustiger und peinlicher Film für Menschen, die Wut fürchten! Die Wut in anderen und in sich selbst… Ich hab furchtbar gelacht und werde mit neuen guten Vorsätzen in den nächsten Tag gehen, endlich mal authentisch zu sein – komme, was wolle!
Mehr Info
Meister der Meditation unterstützen das Verständnis
Es lebe das Internet! Es ist voll mit weisen Menschen, die über die Intelligenz des Herzens sprechen und viele Hinweise für die Verwandlung des verletzten Herzens geben.
Die Zukunft ist jetzt
So könnte dein verwandeltes, stilles Herz aussehen
Tja, hier könnten jetzt schöne Worte stehen, darüber, wie du dich fühlen wirst, wenn du den Schmerz des wütenden Herzens verwandelt hast. Doch das ist Unsinn.
Es ist dein ureigenes Leben und deshalb wird auch deine Verwandlung ganz individuell sein. Wie du dich mit einem wütendem und trotzdem geheilten Herzen fühlen wirst, wie sich dein Leben verändern wird, welcher Weg zu deinem Herzen führen wird…. gib uns hier Bescheid, damit wir uns mit dir freuen können!