4. Tag: Herzschmerz

Anleitung

Heute den ganzen Tag über diese Sekunden Meditation im Herzen und im Kopf tragen. Sich so oft wie möglich daran erinnern und mit ganzer Bewusstheit ausführen. Dadurch enthüllen sich tiefere Verständnisebenen.

Leiden ins Herz atmen, Glück und Freude wieder hinaus

Du wirst überrascht sein, wenn du diese Meditationstechnik ausprobierst. In dem Moment, in dem du alles Leid der Welt in dein Herz hineinnimmst, ist es nicht länger Leid. Das Herz verwandelt sofort die Energie. Das Herz ist eine transfomierende Kraft. Trinke das Unglück und es transformiert sich in Glückseligkeit. Als solches lasse es wieder hinausströmen…

Weiterlesen: Anleitung zu Atishas Herzmeditation