„Du wirst überrascht sein, wenn du diese Meditationstechnik ausprobierst. In dem Moment, in dem du alles Leid der Welt in dein Herz hineinnimmst, ist es nicht länger Leid.

Das Herz verwandelt sofort die Energie. Das Herz ist eine transfomierende Kraft.

Trinke das Unglück und es transformiert sich in Glückseligkeit. Als solches lasse es wieder hinausströmen.“

Osho, Zitat – Auszug aus The Book of Wisdom #1

Anleitung für Atishas Herz-Meditation

Atishas Herzmeditation kann auch still für sich, in eigenem Tempo und ohne die Einhaltung der folgenden Phasen gemacht werden.

Diese Anleitung ist lediglich ein Vorschlag, wie die Meditation mit etwas Struktur ausprobiert werden kann.

Erste Phase – Herzenergie fühlen Sitze bequem mit sanfter Musik, schließe die Augen, lege eine Hand auf dein Herz. Atme sanft in dein Herz. Fühle die Energie des Herzens. Fühle noch einmal die Liebe, die du gespürt hast, als dir ein Freund wieder begegnete, den du liebst. Erinnere dich an einen wunderschönen Sonnenuntergang oder an eine Blüte. Erinnere dich an einen schönen Moment und lass ihn dein Herz erfüllen. Bleibe in dieser Herzenergie für etwa 10 Minuten. Zweite Phase – Leid einatmen, Seligkeit ausatmen Bleibe sitzen und halte die Augen geschlossen. Wenn du einatmest, atme das Unglück aller Wesen dieser Welt ein – das Unglück der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Wenn du ausatmest, atme die ganze Freude, die du hast, aus. Die ganze Glückseligkeit, die du im Herzen hast, atme sie jetzt aus. Verströme sie ins Universum. So entsteht Mitgefühl: Trinke das Leid und verströme die Segnungen. Beginne mit deinem eigenen Leid, gehe weiter zu Familie und Freunden, dann Nachbarn und dann der ganzen Welt. Atme für etwa 15 Minuten ruhig ein und aus. Dritte Phase – Tanzen, Feiern Tanze sanft, schwinge mit der Liebesenergie deines Herzens. Bewege dich, feiere. Liebe dich selbst und fühle, wie dich die Existenz liebt. Feiere etwa 10 Minuten lang. Wenn du magst, tanze zu leichter, freundlicher Musik. Vierte Phase – Still sein, genießen Setze dich oder lege dich hin, sei still und bewege dich möglichst nicht. Entspanne in die Leichtigkeit der Liebe. Bleibe für etwa 10 Minuten still liegen und genieße.

Sich selbst lieben