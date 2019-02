Dukkha (Leid) erkennen – und feiern

Normalerweise versuchen wir Menschen, Leiden zu vermeiden. Dabei entgeht uns das Beste: die Möglichkeit, das Leben feiern zu lernen – mit Leiden oder ohne. Leiden ist wie ein Schloss, für das der Schlüssel gefunden werden muss, der die Türe zum größeren Verständnis öffnet.

Buddha genügte es, einem alten, einem kranken und einem sterbenden Menschen zu begegnen. Er war so entsetzt über deren Leiden – welches ihm auch widerfahren würde – dass sein ganzes Wesen den Grund seiner Existenz wissen wollte.

Die meisten Menschen beginnen erst zu meditieren, wenn in ihrer Familie ein Unglück passiert und manche, wenn sie selbst dem Tod nahe stehen. Ähnlich wie Buddha erkennen die meisten Suchenden durch Leid ihren einzigartigen Weg zum Glück.

„Im übertragenen Sinne bedeutet dukkha Leiden, Leidunterworfensein, Unzulänglichkeit, Elend, Übel, Schmerz, Verletzung, Unbefriedigtheit: also die spannungsreiche Qualität aller Erfahrungen, die von Verlangen, Anhaften und Ego begleitet werden.

Sorgen, Trauer, Schmerz, Unwohlsein sind dukkha; zusammen zu sein mit dem, was man nicht liebt, ist dukkha; getrennt zu sein von dem, das man liebt, ist dukkha; nicht zu bekommen, was man sich wünscht, ist dukkha.“

Wikipedia über Dukkha

Buddha hat drei Arten von Leid (Dukkha) unterschieden:

Haben wollen – das Spiel des Egos. Wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, leiden wir. Bekommen wir es, dann möchten wir es behalten. Sobald das Erhaltene verloren geht, sich auflöst oder uns genommen wird, leiden wir wiederum unter seinem Verlust.

Die letztere Art von Leiden hat mit Sterben und der Vergänglichkeit des Lebens zu tun. Die meisten Menschen vermeiden, sich ihrer vergänglichen Wirklichkeit auszusetzen.

Wir machen uns vor und tun alles, um die Illusion aufrechtzuerhalten, wir seien unsterblich und die Dinge könnten festgehalten werden.

„Dukkha gilt als universelles Charakteristikum aller Phänomene; da die Dinge unbeständig sind, sind sie unzuverlässig und können uns nie zufriedenstellen. Der naturgegebene Verfall und die Auflösung der Dinge ist dukkha.“

Aus Wikipedia

„So subtil und schwer durchschaubar es auch sein mag, wir leiden wahrscheinlich in jedem Augenblick und auf allen drei Ebenen von dukkha. In der Übung des Dharma (in der Meditation) geht es aber letztlich nicht um die Auslöschung von dukkha, sondern darum, Erleuchtung oder Buddhaschaft zu erlangen: Dazu müssen wir die Leidhaftigkeit unserer Existenz zunächst einmal umfassend anerkennen.“

Buddhawege: Drei Arten des Leidens

„Übersetzt kommt dukkha von „du“, was wertlos heißt und „kha“, was hohl oder leer bedeutet. Dukkha ist viel mehr als das bloße Unwohlsein, Schmerz und persönliche Katastrophe. Dukkha ist Illusion. Wir erschaffen Stress, es gibt ihn gar nicht. Um dies zu erkennen schlägt Buddha einen Weg vor:

Nach den Worten Buddhas ist die Kenntnis und Erkenntnis dieser sechs Aspekte von Dukkha die unabdingbare Voraussetzung für jegliche geistige oder intellektuelle Entwicklung.

Die volle Realisation ist vollkommene Befreiung und die Bewältigung von Dukkha. Die Nicht-Realisation davon ist Gefangenschaft im Kreis von Geburt und Tod.

Im täglichen Leben äußert sich das Unwissen über Dukkha als Ratlosigkeit und Ausgeliefertsein.“

Aus Swissonline.ch

Osho über Buddhas Lehre vom Leiden

„Leiden existiert, doch wir sind uns dessen nicht bewusst.

Genau durch diese Unbewusstheit geschieht es, dass wir ein Leben im Leid verbringen – doch es macht uns nichts aus. Unser ganzes Leben verläuft in dieser nebligen Unbewusstheit, in dieser Schläfrigkeit, und so dauert das Leiden immer weiter an.

In dieser Unbewusstheit kommt das was ist nicht vor unsere Augen und die Träume über das was ist dauern fort. Es besteht eine Blindheit für die Gegenwart und die Augen werden auf die Zukunft ausgerichtet.

In dem Rausch der schönen Träume von der Zukunft liegt das Leiden der Gegenwart unten drunter. Mit dieser Methode wird das Leiden nicht gesehen und genau diese Frage, darüber hinaus zu gehen, entsteht gar nicht.

Wenn ein Gefangener seine Ketten und die Wände seines Gefängnisses nicht erkennt, wo bleibt die Quelle in ihm, die nach Freiheit dürstet? Deshalb nenne ich diese Wahrheit die erste noble Wahrheit – die Wahrheit, dass wir über unser Leiden unbewusst sind.“

Osho, Seeds of Wisdom