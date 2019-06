Wut im Bauch kann in Zentrierung und Stille verwandelt werden. Das ist nicht leicht, deshalb hier ein paar meditative Tipps bei Wutausbrüchen. Ein erhellendes Interview.

Wut: ein möglicher Weg in die Bewusstheit

Bist du manchmal so richtig wütend? Anstatt das nächste Mal deine Wut auf den anderen zu werfen und dich damit zu beschäftigen, was der andere dir angetan hat, schaue dir lieber dieses Interview an. Es wird dir eine Anregung geben, einmal anders mit Wut im Bauch umzugehen.

In diesem Videogespräch gibt die Therapeutin Dhyana Eva Reuter Tipps aus ihrer Erfahrung mit Wut im Bauch. Dhyana Eva beschreibt die ersten Schritte vom „innerlich kochen“ bis zur Entdeckung eines stillen inneren Raumes.

So kann man seine Wut in Stille verwandeln –

ein Videogespräch mit der spirituellen Lehrerin Dhyana Eva Reuter

Was in der Wut steckt: Stille und Zentrierung

Wir besprechen in diesem Interview: Dass man erst einmal die Wut bemerken muss

Wie der Zorn verwandelt werden kann ähnlich einem Lotus, der aus dem Schlamm kommt

Was man tun kann, um nicht vom Feuer überwältigt zu werden

Warum der Widerstand gegen Wut die Verwandlung behindert

Wie man ins stille Zentrum von Wut gelangt

Interviewpartner sind…

Dhyana Eva Reuter:

Therapeutin, Ausbilderin für Familienstellen und spirituelle Lehrerin in Frankfurt www.xmoves.de

Interviewer:

Samarpan P. Powels,

Herausgeberin von FindYourNose.com

