Die Essenz von Meditation: nichts tun!

Wie meditiert man?

„Du brauchst nicht zu fragen, wie man meditiert, frage lieber, wie du unbeschäftigt bleiben kannst. Meditation geschieht spontan. Frage dich, wie du nichts tun kannst, das ist alles.

Das ist der ganze Trick von Meditation – unbeschäftigt bleiben. Dann kannst du irgendetwas tun, gleich, was. Die Meditation wird erblühen.“

Im Nichtstun bewegt sich die Energie nach innen

Beschäftigung ist eine Flucht

„Wenn du nichts tust, dann bewegt sich die Energie zum Zentrum, sie lässt sich im Zentrum nieder. Wenn du etwas tust, dann bewegt sich die Energie nach außen. Tun ist ein Weg, nach außen zu gehen. Nicht-Tun ist ein Weg nach innen zu gehen.

Du kannst die Bibel lesen, du kannst das zu einer Beschäftigung machen. Es gibt keinen Unterschied zwischen religiöser und säkularer Beschäftigung: Alle Beschäftigungen sind Beschäftigungen und sie helfen dir, dich außerhalb deines Seins anzuhängen. Es sind Entschuldigungen, um ‚außen‘ zu bleiben.“

Innen siehst du zunächst nur Chaos

„Der Mensch ist unwissend und blind und er möchte unwissend und blind bleiben, denn nach innen zu kommen ist so, als ob man in Chaos eintreten würde. Und das stimmt auch: Innen hast du das Chaos erschaffen. Du musst ihm begegnen und durch es hindurch gehen.

Mut wird gebraucht – der Mut, sich selbst zu sein, und Mut, nach innen zu gehen. Mir ist noch kein größerer Mut als dieser begegnet – der Mut, meditativ zu sein.“

Die Essenz von Meditation: entzücktes Nichtstun

„Meditation ist einfach nur entzückt in seiner eigenen Gegenwart zu sein; Meditation ist ein Entzücken in deinem eigenen Sein. Meditation ist sehr einfach – ein völlig entspannter Zustand von Bewusstsein, wo du nichts tust.



Beschäftigung erschafft Verspannung

In dem Moment, wo das Tun eintritt wirst du verspannt; Angst tritt sofort ein. Wie soll ich das machen? Was soll ich machen? Wie gelingt Meditation am besten? Wie Scheitern vermeiden? Du hast dich schon in die Zukunft bewegt.

Wenn du kontemplierst, über was kannst du schon nachsinnen? Wie kannst du über das Unbekannte nachdenken? Wie kannst du über das nachsinnen, was nicht zu wissen ist? Du kannst nur über das Bekannte nachdenken. Du kannst es immer widerkäuen, doch es bleibt das Bekannte.

Wenn du etwas über Jesus weißt, kannst du immer wieder über ihn nachdenken; wenn du etwas über Krishna weißt, dann kannst du über ihn immer wieder nachdenken. Du kannst weiterhin modifizieren, verändern, schmücken – doch es wird dich nicht zum Unbekannten führen. ‚Göttlichkeit‘ ist das Unbekannte.

Meditation ist reines Entzücken

Einfach nur nichts tun und sein

„Meditation ist einfach nur zu sein und nichts zu tun – keine Handlung, kein Gedanke, keine Emotion. Du bist einfach nur. Und das ist das reine Entzücken. Von wo kommt dieses Entzücken wenn du überhaupt nichts tust?

Das Entzücken kommt von nirgendwo, oder, es kommt von überall her. Es ist ohne Grund, denn das Leben ist aus dem Stoff gemacht, der sich Freude nennt. Es braucht keine Ursache, keinen Grund für Freude.

Wenn du unglücklich bist, dann hast du einen Grund dafür. Wenn du glücklich bist, dann bist du einfach nur glücklich – es gibt keinen Grund dafür.

Dein Verstand versucht, für alles einen Grund zu finden, denn er kann dem Grundlosen nicht vertrauen, er kann das Grundlose nicht kontrollieren. Mit grundlosen Dingen wird der Verstand einfach unfähig. Deshalb versucht er für alles einen Grund zu finden.

Doch ich würde dir gerne sagen, dass wann immer du glücklich bist, du das ohne irgendeinen Grund bist. Wann immer du unglücklich bist, hast du einen Grund dafür.

Glück – der tiefste Kern des Menschen

Glück ist einfach nur der Stoff, aus dem du gemacht bist. Es ist dein ganzes Wesen, es ist dein tiefster Kern. Freude ist dein tiefster Kern.“

Was also tun?

„Beobachte deinen Verstand. Tue gar nichts, wiederhole keine Mantren und auch nicht den Namen von Gott… Beobachte einfach was immer der Verstand tut. Störe ihn nicht, halte ihn nicht davon ab, unterdrücke ihn nicht. Von deiner Seite her tue gar nichts.

Beobachte, wie die Gedanken fließen

Du bist einfach nur ein Beobachter. Das Wunder von Wahrnehmen ist Meditation. Während du wahrnimmst, wird dein Verstand langsam leer von Gedanken. Du schläfst dabei nicht ein, du wirst wacher und aufmerksamer.

Wenn der Verstand völlig leer ist, dann wird deine ganze Energie zu einer Flamme, die dich zum Erwachen bringt. Diese Flamme ist das Ergebnis von Meditation. So kannst du also sagen, Meditation ist ein anderer Name für beobachten, wahrnehmen, zuschauen – ohne irgendein Urteil, ohne irgendeine Bewertung.

Einfach nur durch Beobachten gehst du sofort aus dem Verstand heraus.“

Osho