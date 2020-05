Was immer geschieht: Bleibe in deinem Zentrum Das innere Zentrum ist nicht so leicht zu erkennen.

Veränderung nimmt der Verstand sofort wahr,

doch das, was immer gleich bleibt, ist umnebelt.

Erforsche, was in dir immer gleich ist.

Eine tantrische Meditation.

