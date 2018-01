Selbsterforschung – der Weg in die Bewusstheit

Der Weg zu sich, nach Hause, geht über die Selbsterforschung. Wer bin ich eigentlich? Was sind Gefühle, was Gedanken, wie fühlt sich der Körper von innen an?

Total wach und der Wahrheit auf der Spur –

Selbsterforschung als Weg zu sich nach Hause

Situationen, die uns im Innersten berühren geschehen ständig, es braucht keine besonderen Umstände, um sich selbst zu erforschen. Jeder Moment (auch dieser) ist geeignet, wach und ohne Urteil wahrzunehmen, was gerade geschieht.

Es gibt viel zu sehen:

den Körper – Gedanken – Gefühle – das Ichgefühl …

alles, was die Sinne vermitteln können.

Über das ‚Was‘ (Objekt) hinausgehend, stellt sich dann die Frage:

‚Wem geschieht das alles?‘

Mit dem Herzen forschen

Selbsterforschung ist eine sanfte, herzliche und freundschaftliche Angelegenheit mit sich selbst. Ohne irgendetwas zu bewerten nimmt der Sucher wahr, was in ihm ist. Gesucht wird mit dem Herzen, in entspannter, gelöster Atmosphäre, bereit, alles zuzulassen, was sich zeigen möchte.

Die Aufmerksamkeit breitet sich wie ein Duft im inneren Raum aus. Der feine Duft von Bewusstheit durchdringt nie gesehene Formen im Körper.

Das Wunder geschieht alleine durchs Wahrnehmen: Durch die erhöhte Bewusstheit eröffnet sich ein unglaublich schöner Raum. Bewusstheit wird zu Bewusstsein.

Der Urvater von Selbsterforschung: Ramana Maharshi

Viele intelligente Menschen haben die Methode der Selbsterforschung genutzt und darüber gesprochen. Ramana Maharshi ist einer der bekanntesten Meister im letzten Jahrhundert, der die Selbstergründung zum Zentrum jeder Meditationspraxis machte. Er beschreibt die Methode so:

„Verfolge unerbittlich die Ergründung „Wer bin ich?“ Spüre die Wurzel deiner Persönlichkeit auf! Finde heraus, von wo der Ich-Gedanke entspringt! Wende den Geist nach innen! Mit der Praxis werden sich die Gedankenströme beruhigen und du fühlst eine untrügliche Intuition. Überlasse dich dieser Intuition. Lass dein Denken ein Ende nehmen und sie wird dich ans Ziel bringen.“ Atma Vichara – Selbstergründung

Herausfinden: Was ist meine wahre Natur?

Der Mensch – eine Eisenkugel im Feuer

Ramana Maharshi erklärt das Wesen des Menschen mit dem Bild einer heißen Eisenkugel, die im Feuer liegt. Je nachdem wie tief in sie gesehen wird, enthüllt sich eine andere Form. Die einzelnen Ebenen:

eine Eisenkugel

die innen glühende Eisenkugel

die Glut in der glühenden Eisenkugel

das Feuer in der Glut

Diese vier Formen einer Eisenkugel entsprechen vier menschlichen Zuständen, die im Alltag erforscht werden können:

das Ego- die Eisenkugel

die Seele, die als Überlagerung des Selbst erscheint- die glühende Eisenkugel

das Licht des Bewusstseins, das in der Seele eines jeden leuchtet- die Glut in der glühenden Eisenkugel

das allgegenwärtige Brahman, das allein übrig bleibt- das Feuer in der Glut

„Auch wenn die Eisenkugel von dem Schmied in verschiedene Teile unterschiedlicher Form zerschlagen wird, verändert sich das in ihr enthaltene Feuer nicht im geringsten.

So mag auch die Seele in die unterschiedlichsten Erfahrungen verwickelt sein und Freude oder Schmerz erfahren, das in ihr liegende Licht des Selbst erfährt nicht die geringste Veränderung.“

Ramana Maharshis Selbsterforschung

Wie die Selbsterforschung beginnen?

