Anleitung zur Spiegelmeditation

„Schließe die Tür von deinem Zimmer und stelle einen möglichst großen Spiegel vor dich hin. Der Raum soll dunkel sein. Dann stelle eine kleine Kerze neben den Spiegel, so, dass sie nicht direkt darin widergespiegelt wird. Nur dein Gesicht soll in dem Spiegel zu sehen sein, nicht die Flamme.

Dann starre beständig in deine eigenen Augen im Spiegel. Zwinkere nicht mit den Augen. Dieses Experiment dauert 40 Minuten und nach ein oder zwei Tagen wird es dir gelingen, die Augen offen zu lassen, ohne zu blinzeln.

40 Minuten in die eigenen Augen starren

Sogar wenn Tränen kommen, dann lasse sie kommen, doch bleibe dabei, nicht mit den Augen zu blinzeln. Starre dauernd in deine eigenen Augen. Verändere nicht den Blick. Nach ein paar Tagen wird dir ein sehr komisches Phänomen bewusst werden: Dein Gesicht wird neue Formen bekommen.

Vielleicht wirst du dich vor deinem eigenen Gesicht fürchten. Das Gesicht im Spiegel wird sich verändern. Manchmal wirst du ein Gesicht von dir sehen, von dem du niemals gedacht hättest, dass es deines ist.

Doch in Wirklichkeit gehören alle diese Gesichter zu dir. Das unbewusste Denken beginnt sich auszubreiten. Diese Gesichter, diese Masken, sind deine. Manchmal wird vielleicht sogar ein Gesicht aus deinem früheren Leben kommen.

Das Unterbewusstsein entlädt sich im Spiegel

Nach einer Woche, in der du jeden Tag 40 Minuten ständig in deine eigenen Augen gestarrt hast, wird dein Gesicht zu einer fortlaufenden Bewegung werden, wie bei einer Filmrolle. Viele Gesichter werden kontinuierlich kommen und gehen. Nach drei Wochen wirst du dich nicht mehr an dein eigenes Gesicht erinnern können, denn du hast so viele Gesichter kommen und gehen sehen.

Wenn du weiter machst, dann wird eines Tages, nach drei Wochen etwa, etwas ganz Komisches passieren: Plötzlich wird kein Gesicht mehr im Spiegel zu sehen sein. Der Spiegel ist leer und du starrst in Leere. Es gibt kein Gesicht. Das ist der Moment, an dem du die Augen schließt und dem Unterbewussten begegnest.

Wenn kein Gesicht mehr im Spiegel zu sehen ist, dann schließe deine Augen. Das ist der bedeutungsvolle Moment. Schließe deine Augen und schaue nach Innen und du wirst dem Unterbewussten begegnen. Du wirst nackt sein, total nackt, so, wie du bist. Alle Täuschungen werden wegfallen.“

Osho, Zitat – Auszug aus The Ultimate Alchemy Vol 1, # 6

Bitte beachten:

Die Spiegelmeditation ist eine kraftvolle Meditation,

die nur bei psychischer Gesundheit gemacht werden sollte!