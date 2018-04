Dankbar fürs Leben

Es ist ein Lied, das mich manchmal in der Tiefe trifft. ‚Gracias a la vida‘ – Ich danke dem Leben. Manchmal höre ich einfach zu, so, wie irgendeinem netten Song.

Und manchmal, da macht es Bumm und ich sinke getroffen zu Boden. Zutiefst erfüllt über das liebliche Sein, erfüllt mit Dankbarkeit, die mich gepackt hat.

Das letzte Mal erwischte mich die Dankbarkeit durch die Augen meines Enkels. Er schaut mich mit offenem Blick an, es ist eine gefühlte Ewigkeit, in der wir nur noch schauen und es trifft mich voll ins Herz.

Seither erfüllt mich eine Dankbarkeit dem Leben gegenüber, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Ein kleiner Moment, der mein Leben verändert. Die Dankbarkeit verdrängt alles Unwichtige.

So gehe ich heiter und ungetrübt durch das normale Alltags-Chaos. Die Dinge ordnen sich einfach. Der Verstand ist klar, die Lust, zu erschaffen ist da und ich finde einen Weg im Dschungel.

Die Welle der Dankbarkeit vergrößert sich. Das Leben erschafft sich selbst. Ich danke dem Leben.

Ich danke dem Leben

Sängerin: Mercedes Sosa

(Gracias a la vida)

Ich danke dem Leben,

denn es gab mir so vieles

es gab mir sternenklare Augen,

und wenn ich sie öffne,

erkenne ich deutlich,

was schwarz und weiß ist

und die Sterne des hohen Himmels

und in der Menge.

Ich danke dem Leben,

denn es gab mir so vieles

es gab mir den Gang

meiner ermüdeten Füße,

mit ihnen ging ich durch

Städte und Pfützen,

durch Wüsten, über Strände,

Gebirge und Ebenen,

und durch Dein Haus,

Deine Straße und Deinen Hof.

Ich danke dem Leben,

denn es gab mir so vieles

es gab mir das Gehör,

das mit großer Schärfe

Tag und Nacht wahrnimmt,

Kanarienvögel und Grillen,

Hämmer, Turbinen, Gebell,

Regengüsse und die

zärtliche Stimme meines Geliebten.

Ich danke dem Leben,

denn es gab mir so vieles

es gab mir das Lachen

und es gab mir das Weinen,

so unterscheide ich Glück und Leiden,

die zwei Elemente

aus denen mein Lied entsteht

das Lied von allen,

das mein eigenes Lied ist,

euer Lied,

welches das gleiche Lied ist.

Ich danke dem Leben,

Ich danke dem Leben – ich danke dem Leben –

ich danke dem Leben – ich danke dem Leben.