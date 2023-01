Neti, neti – verneine alles!

Anleitung zur Meditation

“Neti Neti – verneine alles, bis du den erreichst, der verneint. Fahre fort zu verneinen bis es keine Möglichkeit zu verneinen mehr gibt. Nur du bist übrig, du in deinem Kern, in deinem Bewusstsein, das nicht verneint werden kann — denn wer wird es verneinen?

Verneine also immer weiter:

Ich bin weder dies noch das. Neti Neti.

Mach weiter. Dann kommt ein Punkt, an dem nur du bist, der Verneinende. Es gibt nichts mehr zu abzutrennen, die OP ist vorbei. Du hast den Schatz erreicht.

Wenn das richtig verstanden wird, dann ist die Schwierigkeit nicht sehr groß. Die Suche geht leicht. Du kannst dich einfach bewegen, immer wohl wissend, dass der Schatz vergessen werden kann, aber er nie verloren ist.

Du weißt möglicherweise nicht, wo genau der Schatz ist, doch er ist in dir. Du kannst dir sicher sein – darüber besteht keine Ungewissheit. Selbst wenn du ihn verlieren möchtest, es geht nicht, weil er dein Wesen ist. Er ist nichts außerhalb von dir, es ist innen in dir.”

Osho

Der Zustand von Bewusstheit

ist wie ein Spiegel

Unbeteiligtes, unvoreingenommenes Wahrnehmen

“Der Zustand von Bewusstheit ist weder kalt noch heiß. Er ist weder glücklich noch unglücklich. Er ist weder dunkel noch hell. Er ist weder Leben noch Tod. Die Upanishaden sagen Neti Neti – weder dies noch das.

Wenn du Freude empfindest, hast du dich bereits identifiziert; das einfache Wahrnehmen ist vorbei. Wenn du traurig bist, bist du kein Zeuge mehr; du hast das Wahrnehmen vergessen, du bist eingenommen. Du bist von der Stimmung des Augenblicks geprägt.

Freude, Traurigkeit, all diese Qualitäten, sind Teil deiner Psyche. Und das unbeteiligte Wahrnehmen geht darüber hinaus; es ist nicht psychologisch.”

Die ganze Kunst der Meditation besteht darin,

bewusst und unbeteiligt wahrzunehmen. Osho

Wozu bringt dich Neti Neti?

“Wir können bestenfalls sagen, dass Neti Neti totalen Frieden bringt. Es bringt einfach ewige Ruhe. Du kannst den Zustand nicht als Freude definieren. In dem Moment, in dem du die ewige Ruhe als Freude definierst, bist du wieder in die Welt der Dualität gefallen. Dann bist du Teil dessen geworden, was vergeht, du hast begonnen, dich daran zu klammern. […]

Der Spiegel bewertet nicht,

was er reflektiert

Freude zieht vorbei und der Spiegel reflektiert sie, aber der Spiegel wird nicht selbst zur Freude; er wird sich nicht einfühlen. Traurigkeit kommt wie eine Wolke, eine dunkle Wolke und zieht vorbei. Und der Spiegel reflektiert sie. Der Spiegel hat kein Urteil über Traurigkeit.

Der Spiegel ist der Freude nicht freundlich gesonnen und der Traurigkeit gegenüber nicht abgeneigt. Der Spiegel hat keine Vorliebe, keine Abneigung; er reflektiert einfach – was auch immer der Fall ist.”

Ein Spiegel ist jedoch nicht gleichgültig…

“Der Spiegel ist nicht gleichgültig, sonst würde er nicht reflektieren; er wendet den Dingen nicht den Rücken zu. Er ist nicht gleichgültig, denn Gleichgültigkeit bedeutet wiederum, dass du bereits voreingenommen bist, du hast eine bestimmte Schlussfolgerung getroffen.

Neti, Neti ist kein Desinteresse und man kann auch nicht sagen, es sei Interesse. Es ist eine Transzendenz.

Bleibe ein Beobachter auf dem Berg, ein Spiegel. Reflektiere Freude, aber klammere dich nicht an sie.”

Ein Beispiel:

Ein Vogel spiegelt sich im See

“Ein Vogel im Wind … und der See spiegelt ihn. Die Zen-Leute sagen, dass dies der Zustand des inneren Buddhas ist. Der Vogel hat keine Absicht, sich im See zu spiegeln und der See denkt nicht daran, den Vogel zu spiegeln, aber der Vogel fliegt im Wind … und der See spiegelt ihn.

Du siehst, worauf ich hinaus will: Der Vogel denkt nicht daran, sich im See zu spiegeln, und der See möchte nicht den Vogel spiegeln, aber der Vogel WIRD gespiegelt. Es ist einfach so, dass der See da ist und der Vogel fliegt… die Spiegelung ist vorprogrammiert – sie ist natürlich!

Der Vogel ist weg… Der See vermisst den Vogel nicht, er sehnt sich nicht nach ihm. Er hofft nicht, dass er wiederkommt. Er geht nicht in die Vergangenheit, nicht in die Erinnerungen, nicht mit Vorstellungen in die Zukunft.

Der Vogel ist geflogen, er denkt nicht mehr an den See, er wünscht sich nicht, wieder dort zu sein. Eines Tages mag er wieder am See sein und wieder wird er gespiegelt werden, aber es wird keine Beziehung hergestellt.

ES geschieht, aber es besteht keine Beziehung. Das nenne ich ‘in Bezug sein’. Es ist ein fließendes Phänomen. Das ist bewusstes Wahrnehmen, Zeuge sein.”

Osho, Be still and know

Was ist Wahrheit?

Beurteilungen führen in die Irre

“Zumindest so viel kann man sagen: Wahrheit kann nicht definiert werden. Vergiss also alle Definitionen, lass alle Bewertungen und Interpretationen fallen – das sind alles Gedankenspiele, alles Schöpfungen des Denkens. Was ist, ist jenseits des Verstandes.

Die Gedanken sind sich der Realität so wenig bewusst wie sich die Wellen der Ruhe des Sees bewusst sind. Mit den Wellen verliert der See seine Ruhe. Wenn der See ruhig ist, dann können die Wellen nicht existieren.”

Du musst das, was ist erkennen.

Es zu interpretieren ist etwas ganz anderes,

als es zu wissen. Osho

Der Weg zu Wahrheit ist Neti Neti

“Interpretationen führen in die Irre – sie sind so illusorisch wie Vogelscheuchen. Wer die Wahrheit sucht, muss sich vor Worten hüten. Worte sind nicht die Wahrheit, Wahrheit kann nicht aus Worten bestehen. Wahrheit ist eine Erfahrung, Wahrheit ist Realität und der Weg zu ihr ist Neti Neti – weder dies noch das.

Lass die Erklärungen fallen, lass die Definitionen gehen, lass Schriften und Doktrinen fallen, erinnere dich an Neti Neti – nicht dies, nicht das!

Dann lasse Ich und Du gehen und sage Neti Neti.

Was übrig bleibt, manifestiert sich in der Leere – das ist die Wahrheit und das allein ist. Alles andere ist Traum.”

Osho, A Cup of Tea

Die größte Gefahr auf der spirituellen Reise ist die Einbildung

Neti Neti entlarvt die Täuschungen des Verstandes

“Die größte Gefahr im Bereich des Sadhana, der spirituellen Praxis, ist die Gefahr der Einbildung. Wir können uns Wahrheiten einbilden, die ohne Einbildung zu unserer authentischen Erfahrung werden müssten.

Ein Beispiel:

Phantasieren versus Erleben

Ein Mensch, der den ganzen Tag hungrig war, isst nachts im Traum und fühlt sich sehr satt. Vielleicht macht ihm das Essen im Wachzustand nicht so viel Freude wie im Traum – im Traum kann er jede gewünschte Speise essen.

Dennoch bleibt sein Magen am Morgen leer, und die im Traum verzehrte Nahrung gibt ihm keine Nahrung. Wenn ein Mensch beschließt, sich von der Nahrung zu ernähren, die er im Traum zu sich nimmt, dann wird er sicher früher oder später sterben.

Wie zufriedenstellend das im Traum gegessene Essen auch sein mag, in Wirklichkeit ist es keine Nahrung. Sie kann weder Teil deines Blutes, noch deines Fleisches, noch deiner Knochen oder deines Marks werden. Ein Traum kann nur eine Täuschung bewirken.

Es gibt Stille und Wahrheiten, die aus Träumen bestehen

Nicht nur Mahlzeiten sind aus Träumen gemacht, auch Gott ist aus Träumen gemacht. Und so ist auch Moksha, die Befreiung, aus Träumen gemacht. Es gibt eine Stille, die aus Träumen besteht, und es gibt Wahrheiten, die aus Träumen bestehen.”

Die größte Fähigkeit des menschlichen Geistes ist die Fähigkeit, sich selbst zu täuschen. Wenn man jedoch auf diese Art von Täuschung hereinfällt, kann niemand Freude und Befreiung erlangen. Osho

“Ich bitte dich darum, nach innen zu schauen und zu sehen, was da ist. Wenn du, um zu sehen, was da ist, beginnst, nach innen zu schauen, wirst du die erste Person sein, die verschwindet. Du wirst aufhören, im Inneren zu existieren.

Du wirst zum ersten Mal feststellen, dass dein Ich eine Illusion war und dass es verschwunden ist, verschwunden. Sobald du einen Blick nach innen wirfst, verschwindet zuerst das Ich, das Ego. Tatsächlich besteht das Gefühl, “ich bin“, nur so lange, bis wir in uns selbst hineingeschaut haben.

Der Grund, warum wir nicht nach innen schauen, ist vielleicht die Angst, dass wir verloren gehen könnten, wenn wir es tun.”

Osho, And Now And Here