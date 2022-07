Diese Meditation ist fürs ganze Leben. Bleibe in der Mitte, in allem. Das ist Buddhas Lehre und eine Meditation aus dem Buch der Geheimnisse, die hier vorgestellt wird.

Die Meditationstechnik Ohne auf Gedanken zu achten

bleibe in der Mitte –

bis…

Weisheit aus dem Buch der Geheimnisse

Bleib immer in der Mitte – in allem

Der Verstand wählt die Extreme

„So kurz ist diese Weisheit. Genau wie jede wissenschaftliche Formel ist sie kurz, aber selbst diese wenigen Worte können dein Leben völlig verändern.

Buddha entwickelte seine ganze Lehre der Meditation aus dieser Weisheit. Sein Weg ist als ‚Majjhim Nikaya‘ bekannt – als der Mittelweg. Buddha sagt: ‚Bleib immer in der Mitte – in allem.‘

Der Verstand stirbt in der Mitte

‚Ohne auf Gedanken zu achten…‘ Du wirst dies hören, du wirst es verstehen, doch der Verstand wird nicht darauf hören. Der Verstand wählt immer nur die Extreme. Das Extrem hat eine Faszination für den Verstand.

Warum? Weil er in der Mitte stirbt.

Schau dir ein Pendel an: Wenn du irgendeine alte Sanduhr hast, schaue dir das Pendel an. Das Pendel kann den ganzen Tag weitergehen, wenn es sich zu den Extremen bewegt. Wenn es nach links geht, sammelt es Schwungkraft, um nach rechts zu gehen. Wenn es nach rechts geht, dann darfst du nicht denken, dass es wirklich nach rechts geht, es sammelt nur Schwung, um nach links zu gehen.

Die Extreme sind also rechts, links, rechts, links. Halte den Schwung in der Mitte an. Lass das Pendel in der Mitte stillstehen. Die ganze Schwungkraft wird verlorengehen. Nun hat das Pendel keine Energie, denn seine Energie kommt von einem der Extreme. Dann wirft sich dieses Extrem zum anderen und das andere wieder zurück und der Kreislauf ist geschehen: Das Pendel bewegt sich immer weiter.

Halte es in der Mitte und die Bewegung wird aufhören.

Die Gedanken sind wie ein Pendel und wenn du sie jeden Tag beobachtest wirst du das erkennen. Du entscheidest eine Sache an dem einen Extrem und wechselst dann zur anderen Position.

Von einem Extrem zum anderen

Du bist wütend, dann bereust du. Du entschließt dich: ‚Nein, jetzt reicht es. Jetzt will ich nie wieder wütend werden.‘ Aber du siehst nicht das Extreme daran. ‚Niemals‘ ist ein extrem.

Wie kannst du so sicher sein, dass du nie wieder wütend wirst? Was sagst du da? Denke noch einmal nach. Nie?

Dann gehe in die Vergangenheit und erinnere dich daran, wie oft du dich schon entschlossen hattest, nie wieder wütend zu werden. Wenn du sagst, dass du nie wieder wütend werden willst, dann vergisst du, dass du, als du wütend wurdest, nur den Schwung gesammelt hast, um zum anderen Extrem zu gehen.

In der Mitte bleiben –

eine Weisheit fürs gesamte Leben

Du kannst diese Weisheit nicht nur ab und zu praktizieren. Du musst dir dessen ständig bewusst sein: im Handeln, beim Gehen, beim Essen, in Beziehungen… überall – bleibe in der Mitte.

Versuche es wenigstens und du wirst spüren, wie sich in dir eine gewisse Stille entwickelt, wie dich Ruhe überkommt, wie in dir ein ruhiges Zentrum wächst. Selbst wenn es dir nicht gelingt, genau in der Mitte zu sein, versuche trotzdem, in der Mitte zu sein. Nach und nach bekommst du ein Gefühl dafür, was ‚Mitte‘ bedeutet.

Was immer da ist, Hass oder Liebe, Wut oder Reue, denke immer an die polaren Gegensätze und bleibe dazwischen. Früher oder später wirst du auf den genauen Mittelpunkt stoßen.

Hast du ihn einmal erkannt, wirst du ihn nie wieder vergessen, denn dieser mittlere Punkt ist jenseits vom Verstand. Dieser Punkt in der Mitte ist genau das, was ‚Spiritualität‘ bedeutet.“

Osho, Zitat – Auszug aus

dem tantrischen Buch der Geheimnisse