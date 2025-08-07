Hier die deutsche Anleitung zur OSHO Nataraj Meditation, einer ekstatischen Tanzmeditation, die Stress und Unruhe vergessen lässt. Tanzen, wie ein Blatt im Wind...

Wie ein Blatt im Wind, bewegt von einer unsichtbaren Kraft, den Körper kaum mehr spüren und innerlich in totalem Glück davonfliegen – das ist Nataraj. Eine Tanzmeditation, die den Zustand von Meditation durch Bewegung erschafft.

“Erlaube dem Tanz, in seiner eigenen Art zu fließen. Erzwinge nichts, sondern folge dem Körper, wie er sich bewegt. Lasse den Tanz zu. Der Tanz wird nicht von dir gemacht, er ist ein spontanes Ereignis.

Während des Tanzens bleibe in Feierstimmung. Du machst nichts fürchterlich Ernstes, du spielst nur ein wenig mit deiner Lebensenergie herum, du spielst mit deiner Bio-Energie und erlaubst ihr, sich in ihrer eigenen Weise auszudrücken.

Wie der Wind bläst und der Fluss fließt, so tanzt du. Du wirst vom Wind bewegt und fließt in dem Strom deiner eigenen Energie. Fühle das. Und sei spielerisch dabei.”

Osho – Zitat-Auszug aus Meditation, the First and Last Freedom

Anleitung zur OSHO Nataraj Meditation Dauer: 65 Minuten

Osho Nataraj Meditation, 1 Audio-CD 1. Phase (40 Min): Tanzen Tanze wie besessen. Erlaube es, dem Unterbewusstsein völlig die Kontrolle übernehmen. Steuere keine deiner Bewegungen und beobachte auch nicht, was passiert. Verliere dich einfach im Tanz. 2. Phase (20 Min): Stille Lege dich sofort hin. Bewege dich nicht und sei still. 3. Phase (5 Min): Feiern Feiere dich beim Tanzen und genieße. Für die Meditationstechnik gibt es eine Audio Cd mit spezieller Musik, die extra dafür komponiert wurde. Die Musik steigert sich zu einem Höhepunkt und hilft dem Tanzenden, ebenfalls hoch zu fliegen.





Tanzmeditation zum Wegfliegen

Der Tänzer verschwindet

Wenn der Tänzer verschwindet und nur noch der Tanz übrig bleibt, dann ist das Meditation. Wenn der Tänzer weiterhin für sich selbst zu erkennen ist, dann ist das nur Tanz, keine Meditation.

Wenn der, der singt, verschwindet und nur noch der Gesang da ist, dann ist das Meditation. Wenn der Musiker sich selbst nicht mehr findet und nur noch die Musik bleibt, dann ist das Meditation.

Osho – Zitat-Auszug aus The Guest #6

Eins sein mit der Bewegung

Vergiss den Tänzer, der das Zentrum des Egos ist. Werde ein einziger Tanz. So funktioniert die Meditationstechnik: Tanze so vertieft, dass du völlig vergisst, dass du tanzt und beginne zu fühlen, dass du ein einziger Tanz bist. Die Trennung muss verschwinden.

Osho – Zitat-Auszug aus The New Alchemy To Turn You On

Das Herz, das tanzt

Kabir sagt: “Tanze mein Herz!” Mit “Herz” meint er die gesamte Einheit des Organismus. Tanze heute mit Freude. Und tanze heute, nicht morgen. Sei in der Gegenwart, wenn du tanzt und lasse den Tanz mit deiner ganzen Energie zu. Du lässt dich selbst zurück und wirst zu einem Betrunkenen.

Osho – Zitat-Auszug aus Ecstacy: The Forgotten Language #9

Große Wahrnehmung

Wenn nur noch das Tanzen da ist und kein Tänzer mehr zu finden ist, dann ist dieser Zustand das Allerhöchste; das ist Meditation, ein Geschmack von Süße, von Glückseligkeit, Göttlichkeit, Wahrheit, Ekstase und Freiheit, der Freiheit vom Ego, der Freiheit vom inneren Macher.

Und wenn es kein Ego mehr gibt, keinen Macher und der Tanz weiter geht und weiter und niemand mehr vorhanden ist, dann entsteht eine große Fähigkeit zur Wahrnehmung, die dich umgibt, eine große Wolke von Licht.

Osho – Zitat-Auszug aus Come, Come, Yet Again Come, #10