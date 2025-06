Meditation bei Eifersucht, Wut, Machthunger

Welche Emotion frisst deine Energie am meisten? Wut? Eifersucht? Gier?

Beobachte ein paar Tage lang deine Gedanken und finde heraus, was die meiste Energie in deinem Leben einnimmt: Eifersucht? Wut? Gier? Machthunger?

1. Beobachten, wo die Energie hingeht

“Beobachte, was deine meiste Energie in Anspruch nimmt. Dadurch kannst du herausfinden, was deine Hauptcharaktereigenschaft ist. Das ist der Feind Nummer 1 und du hast immer gedacht, sie sei dein größter Freund.

Jemand findet zum Beispiel Gier, jemand anders Wut oder unterdrückte Sexualität, jemand findet vielleicht einen Minderwertigkeitskomplex oder ein Überlegenheitsgefühl – es ist egal, was es ist. Den Hauptcharakterzug herauszufinden ist schon der halbe Sieg darüber. Nur du selbst kannst das tun.

Schreibe sieben Tage lang auf, was deine meiste Zeit des Tages in Anspruch nimmt, worüber du am meisten fantasierst, wohin deine Energie sofort und gerne geht. So kannst du leicht deinen Haupt-Energiefresser herausfinden. Ihn zu erkennen wird dir neue Kraft geben.

2. Wenn Wut oder Eifersucht auftauchen – kühl bleiben!

Wenn dein Charakterzug wieder auftaucht, dann sei dir dessen bewusst. Reagiere einfach nicht auf ihn. Bleibe kühl. Beobachte ihn so, als ob er auf einer Leinwand vorbeizieht und du nichts mit ihm zu tun hast.

Wenn du unberührt sein kannst, mit Distanz bleiben kannst, dann wird plötzlich viel Energie für Meditation frei werden, die sonst der Energiefresser behalten hat.

Du selbst hast soviel in deinen Charakterzug gesteckt. Du hast ihn genährt und ihn unterstützt. Wenn dich jemand auf ihn angesprochen hat, dann wurdest du wütend. Du hast diese Denkweise auf jede erdenkliche Weise beschützt. Du hast alle möglichen logischen Geschichten darüber erzählt.

Jetzt aber schaust du einfach nur zu. Die ganze Energie ist frei. Du wirst eine neue Lebensenergie spüren. Deine ganze Art zu sein wird sich erneuern.

3. Den nächsten Charakterzug entdecken

Dann halte Ausschau nach dem Energiefresser Nummer 2, dann Feind Nummer 3… denn du musst alle loswerden. An dem Tag, an dem du keinen Feind mehr in deinem Denken hast, entwickelst du eine wunderbare Anmut und Schönheit.

Deine großartige Energie wird in Tausenden von Blumen erblühen.”

Osho, Zitat – Auszug aus The Transmission of the Lamp