Widerstand in der Meditation

Jedem Meditierenden begegnet er in vielen Gesichtern: der Widerstand gegen Meditation.

Wenn wir keinen Widerstand gegen Schönheit, Wahrheit und Seligkeit hätten, dann bräuchten wir keine Meditationsmethoden. Es ist ganz normal – für jeden Menschen – sich gegen das zu wehren, was ihm gut tut und was für ihn natürlich ist.

Meditationen helfen, Widerstände als solche zu erkennen. Die dynamischen Methoden verstärken die Widerstände sogar noch absichtlich, damit sie noch besser wahrgenommen werden können.

Die Bilder von lächelnden, meditierenden Menschen verbergen eine nüchterne Realität, der jeder von ihnen unweigerlich vorher begegnen musste: dem inneren Widerstand. Alles, was sich als besonders wichtig und unglaublich dringend verkauft… 10.000 Gründe, warum jetzt gerade nicht meditiert werden kann.

Körperliche und psychische Widerstände, die vom Meditieren abhalten

Widerstände gibt es in allen Schattierungen und Formen. Das können körperliche Schmerzen und Unwohlsein sein, die vordergründig Anlass geben, nicht mehr zu meditieren.

Oder psychische, wie zum Beispiel das Ansammeln von Erkenntnissen mit dem einhergehenden Gefühl, dass alles klar ist und Meditation nicht mehr gebraucht wird. Oder zu glauben, keine Zeit für Meditation zu haben…

Widerstände verstecken sich auch hinter „spirituellen Erfahrungen“, plötzlich begegnet man Buddha oder Jesus oder Lichtwesen, Engeln, Meistern und Göttern. Die Kundalini erhebt sich, Farben zeigen sich und das siebte Chakra öffnet sich. „WOW. Unglaublich, was da alles Tolles passiert!“ Da interessiert Stille und Nichts und einfach nur Sein keine Spur mehr.

Oder, ein weiterer, beliebter Widerstand gegen Meditation ist die Begegnung mit dem ‚Soulmate‘, dem Seelengefährten, der ‚wahren Liebe‘ im Leben. Dann hängt der Himmel voller Geigen und es bleibt keine Zeit für Meditation mehr.

Das Unterhaltungsprogramm von Widerständen ist unbegrenzt, alles wird dankbar angenommen, was von Meditation ablenkt und den Kontakt mit sich unterbricht.

Meditation ist die Begegnung mit sich selbst. Du begegnest demjenigen, der wahrnimmt, der jetzt hier sitzt und liest. Und: der Zustand von Meditation geht noch weit über diese Wahrnehmung hinaus.

Ängste und Erkenntnisse können auch ein versteckter Widerstand sein

Meditation bewirkt nach und nach eine Verwandlung des gewohnten Lebens zu einem guten Leben. Dazu musst du etwas aufgeben: das Bild, das du dir von dir gemacht hast verliert sich in Meditation. Da wir uns durch unser Selbstbild definieren, können Ängste entstehen – ebenfalls Gründe zu denken, lieber auf Meditation zu verzichten.

Auf der geistigen Ebene sind Widerstände manchmal auch „Erkenntnisse“, die Meditation überflüssig zu machen scheinen. Du weißt, dass du weißt – wozu also noch meditieren?

Auf der seelischen Ebene entstehen unangenehme Gefühle um den Körper herum, es hängen dunkle Wolken ums Herz.

Es kann sein, dass du deine Erledigungen plötzlich immer so anordnest, dass gerade für die Meditation keine Zeit mehr bleibt, oder du dein Vorhaben zu meditieren immer wieder aufschiebst. Plötzlich sind ganz andere Dinge hoch interessant, das Weltgeschehen, Finanzkrise oder das Wetter.

Widerstände geschehen in ganz unterschiedlichen Formen, sie sind manchmal leicht zu durchschauen und offensichtlich und manchmal sind sie sehr subtil für den Meditierenden. Allen gemeinsam ist der gute und wichtige Grund, jetzt lieber nicht zu meditieren.

So funktionieren Widerstände Ein Widerstand kann dich auf zwei Arten blockieren: Du gibst ihm nach und die Meditation auf – dann hat er sein Ziel erreicht. Du kämpfst ständig gegen ihn an – dann beschäftigt er dich und bewirkt dadurch, dass du deine Energie in den Kampf gegen ihn bindest, anstatt sie deiner Meditation zugute kommen zu lassen … Teilnehmer an einem Meditationsseminar berichten von diesen wahrgenommenen Widerständen: Gedanken, Gedanken

Konsum jeder Art: Substitute

Ein Brustwirbel tut weh

Zweifel, ist dies das Richtige was ich mache?

Ich bin ein einziger Widerstand

Verwirrung

Innere Unruhe

Überempfindlichkeit

Da spielt sich ein Kampf in mir ab

Totale Erschöpfung – Folge oder Flucht?

Hindernisse sind bei mir oft alte Gewohnheiten

Oberarme, Schultern, Brust schmerzen Widerstände in der Meditation auf www.wieobensounten.de ausführlich nachlesen

Widerstände ignorieren

(sobald das möglich ist)

Joachim-Ernst Behrendt hat eine schöne Geschichte erzählt:

In den sechziger Jahren war er einer der Ersten, die in einem japanischen Zen-Kloster meditieren wollten. Zu diesem Zweck begann er einen Briefwechsel mit einem Zen-Kloster in Kyoto. Er wurde eingeladen und flog freudig hin.

Dort angekommen, erlebte er allerdings einen Kulturschock, denn ihm war nicht das Ausmaß der Tatsache bewusst gewesen, dass Kyoto trotz aller Tempel auch eine weltliche Großstadt ist.

Direkt gegenüber des Klosters wurde gerade ein Hochhaus gebaut, und so war im Zen-Kloster den ganzen Tag der Lärm der Baustelle zu hören.

Er war sehr enttäuscht und wollte sofort wieder abreisen, denn er konnte sich nicht vorstellen, wie in aller Welt man bei dem Lärm der Presslufthammer meditieren können sollte! Aber da er schon mal da war, wollte er sich zumindest mal mit dem dortigen Zen-Meister unterhalten haben.

In dem Gespräch riet ihm der Meister, die Meditation dennoch auszuprobieren, da er doch nun schon mal da sei. Das leuchtete ihm ein, und so probierte er es.

Die Auseinandersetzung mit seinem Widerstand gegen den Lärm war nicht einfach, aber lohnenswert, denn mit der Zeit schaffte er es, die Geräusche als ständige Begleiter anzunehmen, und so hatte er schließlich sehr tiefe Meditationserfahrungen, die er ohne die Auseinandersetzung mit seinen Widerständen vielleicht nicht gehabt hätte.

Der Krach war zwar immer noch da, aber er störte ihn nicht mehr, genau wie er ja auch ständiges Brandungsrauschen vor der Tür nicht unbedingt als Störung hätte empfinden müssen.“

Das Zitat stammt von ‚cosmic love‘.

Die Webseite ist nicht mehr online

Warum überall sonst suchen?

Meditation genügt… Über Essen zu reden,

füllt dir nicht den Magen,

über Kleidung zu schwafeln,

hält dich nicht warm. Es ist eine Schale Reis,

die deinen Bauch füllt.

Um dich warm zu halten,

braucht es ein paar Kleidungsstücke. Obwohl du das weißt,

beklagst du dich im gleichen Atemzug,

dass der Buddha schwer zu finden ist. Richte deinen Wahrnehmung nach innen!

Dort ist der Buddha!

Warum solltest du ihn also überall sonst suchen?

Zen Dichter Kanzan

Ein FindYourNose Newsletter

Der FindYourNose Newsletter gibt Tipps für Meditation