Lustige Witze für Meditierende – nimm wahr, was weh tut

Witze sind eine ausgezeichnete Gelegenheit, wahrzunehmen, wo Vorstellungen, Konditionierungen und Moralvorstellungen den Geist einschränken. Nur darum geht es in Meditation!

So schweinisch und unmoralisch die Witze auch für deine Ohren klingen mögen, wie viele Tabus auch durch sie gebrochen werden… schließlich sind es nur Witze!

Genau aus dem Grund werden sie erzählt, um die Absurdität und Unzulänglichkeit der Rasse Mensch zu entlarven.

„Mein Tag war auch großartig,“ kam die Antwort. „Ich machte ein paar gute Deals an der Börse und bin sehr mit den Ergebnissen zufrieden.“

Ein Schotte, ein Engländer und ein Jude gingen irgendwo in London in einem teuren Restaurant zum Essen aus.

Man hörte den Schotten am Ende des Abends sagen:

„Es ist in Ordnung, Jungs, ich werde heute nacht zahlen.“

Die Schlagzeile am nächsten Tag der Tageszeitung war:

„Jüdischer Bauchredner wurde tot vor einem Restaurant gefunden.“

„Sei doch nicht dumm,“ antwortet er, sie halten sich länger in einer Vase!“

Ein Ire kauft seiner Freundin einen großartigen Rosenstrauß. Nachdem sie ihr Geschenk angenommen hat, nimmt sie ihn an der Hand, führt ihn in ihr Schlafzimmer, dann legt sie ihre Kleider ab und legt sich nackt aufs Bett.

Das frisch verheiratete, griechische Paar befindet sich in tiefer Umarmung. Während er sie küsst und streichelt flüstert er: „Meine Geliebte, jetzt werde ich ihn dorthin tun, wo niemand sonst ihn jemals getan hat!

Mit ängstlicher Stimme schreit sie auf:

„Oh nein! In meine Ohren… NIEMALS!“

„Das ist doch nicht so schlimm,“, sagt Boccala, „Sie hätten gestern da sein sollen, als er die Kringel machte!“

Die hinreißende Gloria ruft ihren Doktor nach der Untersuchung an und fragt ihn:

„Doktor, könnten Sie bitte nachsehen, ob ich zufälligerweise meinen Slip bei Ihnen gelassen habe?“

Der Doktor sieht im Untersuchungsraum nach, geht zurück zum Telefon und sagt ihr:

„Es tut mir leid, doch er ist nicht da.“

„Danke für Ihre Mühe,“ antwortet Gloria,

„ich werde es dann beim Zahnarzt versuchen.“

Als er zurück zum Hotel kommt, findet er heraus, dass sein Zimmer schon von einem frisch verheirateten Paar belegt ist. Er möchte gerade an die Tür klopfen, als er die Stimme des Mannes sagen hört:

Rabbi Nussbaum hat eine Tagung mit Rabbis in Chicago besucht. Nach Beendigung checkt er aus dem Hotel aus und fährt den ganzen Weg zum Bahnhof bevor er feststellt, dass er seinen Regenschirm liegen gelassen hat.

Donald Trump und sein Sohn Don gehen im Park des Weißen Hauses spazieren, als sie eine Dogge bemerken, die sich ihre privaten Teile leckt.

„Meine Güte,“ sagt Trump, „Das würde ich auch gerne tun können.“

„Nur zu,“ sagt Don, „aber wenn ich du wäre, würde ich mich zuerst mit ihm anfreunden.“

Schwiegermutter und Rolls Royce

Ein Mann geht in eine Bar, bestellt einen Drink und lacht fast 2 Minuten lang. Als alle Leute zu ihm schauen, hört er abrupt mit dem Lachen auf und beginnt zu weinen und schluchzen. Nach ungefähr weiteren 2 Minuten kommt wieder ein Lächeln auf sein Gesicht und wieder bricht er in unkontrollierbares Gelächter aus.

Das wird von einer weiteren Runde von Weinen und dann wieder Lachen abgelöst. Nach ungefähr 20 Minuten abwechselndes Lachen und Weinen schaut er in all die fragenden Gesichter und sagt:

„Bitte entschuldigt, doch meine Schwiegermutter ist gerade über eine Klippe gefahren – in meinem neuen Rolls Royce.“