Auch du kannst erblühen

das keine Blume ist. Es gibt nichts, was du siehst,das keine Blume ist. Es gibt nichts, was du denken kannst,

das nicht der Mond ist. Basho

Jeder Mensch hat die Möglichkeit,

den inneren Buddha zu entdecken

„Eine großartige Feststellung, sie ist so auf den Punkt gebracht und konzentriert.

Es gibt nichts, was du siehst, das keine Blume ist …

Es mag ein Same sein, er mag noch nicht einmal eine Form haben, aber es gibt nichts, das nicht die Möglichkeit in sich trägt, zu erblühen.

Es gibt nichts, was du denken kannst, das nicht der Mond ist …

Der Mond ist sehr symbolisch im Zen – das hängt mit Gautam Buddha zusammen. Er wurde in einer Vollmondnacht geboren, er wurde in einer Vollmondnacht erleuchtet und er starb als es Vollmond war.

Aufgrund dieser Vorfälle wurde der Mond zum Symbol für den Buddha.

Wo immer du auch bist, was auch immer du bist, du bist der Mond, der innere Buddha.“

Osho, Zitat – Auszug aus Turning In #2