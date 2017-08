Die heutige Meditations-Challenge:

LEBENDIGKEIT

„Deine ganze Ernst­haftigkeit richtet sich auf Sandburgen.“

Eine Meister-Geschichte

„Buddha kam in ein Dorf. Am Rand des Dorfes strömte ein Fluss vorbei, an dessen Ufer mehrere Kinder mit Sand spielten.

Sie bauten Sandburgen und waren total ernst bei der Sache. Wenn einer der Kinder die Sandburg eines anderen durcheinander brachte, dann schrien sie sich an und waren furchtbar wütend aufeinander. Das passierte schnell, denn Sandburgen sind nicht stabil; ein kleiner Stein wird geworfen und sie fallen zusammen.

Buddha stand da und schaute zu.

Dann wurde es Abend und die Mütter der Kinder riefen sie nach Hause:

„Kommt jetzt heim, es ist Zeit fürs Abendessen.“

Da sprangen sie alle auf ihren eigenen Burgen herum, genau auf diesen Sandburgen, die sie kurze Zeit vorher so energisch verteidigt hatten. Sie hüpften auf ihnen herum und gingen einfach nach Hause ohne sich noch einmal umzudrehen.

Buddha sagte zu seinen Schülern:

„Das Leben ist nicht viel anders.“

Deine ganze Ernsthaftigkeit richtet sich auf Sandburgen. Eines Tages wirst du sie verlassen müssen, du wirst sie selbst kaputt machen und nicht mehr zurückschauen.

Die Leute, die alles ernst nehmen, verpassen die Schönheit, die in der Leichtigkeit des Lebens liegt.“

Osho

Die Meditation:

Spielerisch leben

Warum diese Meditation?

Der Alltag ist oft überwältigend, die Routine eingefahren und die Vitalität eingeschlafen. Verbringe den Tag über spielerisch, das wird alles verändern.

Du findest zu deiner Unschuld zurück, zu deiner Freude und deiner Kraft. Zu deiner Lebendigkeit.

Was tun? Anleitung zur Meditation

Jetzt anhalten, die Augen schließen und zu Heiterkeit zurück finden. Sich an die Kindheit erinnern, damals, als das Spielen großen Spaß machte. In sich das große, unschuldige ‚Ja zum Leben‘ suchen und spüren.

Spontan sein. Wo immer du bist, was auch immer die Situation ist, antworte spontan darauf, entspannt und mit leichtherziger Bewusstheit. Jetzt!

Es mag ein kleiner Ton sein, der entsteht, ein Blick, ein Atemzug oder das Wunder, zu hören…

Beginne mit kleinen Situationen:

Lebe deine Lebendigkeit beim Abspülen, beim Duschen, beim Essen, im Regen…

Nach und nach genieße deine Verspieltheit auch mit Menschen, in der Beziehung, mit Kollegen… Und wenn du dich sicher fühlst auch in schwierigen Situationen, in einem Streitgespräch, in der Arbeit.

Spiele auch mit deinen eigenen, einschränkenden Vorstellungen und Glaubenssätzen wie bspw. ‚ich kann das nicht‘, ‚ich bin nicht schön genug‘, ‚ich weiß zu wenig’…

Übe, die Kontrolle loszulassen und dich dem großen Spiel des Lebens anzuvertrauen.

Spiel und Spontaneität sollen kindlich unschuldig bleiben. Du bist dir im Spielen deiner selbst bewusst und fühlst entspannte Freude in dir.

Das ist nicht der gleiche Zustand wie kindisches Verhalten, welches ohne Bewusstheit ist. Kindisch ist jemand, der impulsiv ausagiert. Das ist hier nicht gemeint.

Wohin die Aufmerksamkeit richten?

Auf Lust, auf Spaß, auf Spiel, auf Bewegung, auf das, was Vitalität gibt

Die innere Stimmung des Tages:

Leichtigkeit, Lebendigkeit, Lust auf Begegnung, auf Miteinander, auf Austausch und Humor. Ziellosigkeit. Die Freude am Hier und Jetzt.

Worum geht’s?

Um Spielen. Um Ausprobieren. Um Fehler machen. Um Lachen und um die Intelligenz, jede Situation anzunehmen und sie spontan, ohne Ausrichtung auf ein Ergebnis und mit ganzer Freude zu leben.

Dauer:

Einige Minuten und

ein Leben lang

Wann?

Während des Tages, wann immer du dich erinnerst. Zunächst mit einfachen Situationen spielen. Später auch schwierige Situationen spielerisch erleben.

Um 19.00 Uhr treffen wir uns alle zu 10 Minuten Meditation.

Die Sehnsucht nach Spielen wahrnehmen. Dann still sein.

Jeder für sich und doch gemeinsam.

Farbe:

Orange.

Diese Meditation im Alltag praktizieren

Achte auf orange in deiner Umgebung.

Nimm jede Gelegenheit zu spielen wahr. Selbst mit deinen Gedanken kannst du spielerisch umgehen.

Beobachte beim Spielen wie sich deine Vitalität und Lebendigkeit verändert.

Vertiefende Anleitung zur Meditation

So kann Lebendigkeit im Alltag aussehen 🙂

Das Bild ‚Lebendigkeit‘ ist eines von 25 aus dem Meditations-Handbuch ‚Zuhause‘