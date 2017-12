Wie wertvoll regelmäßige Abendmeditation ist, das erkenne ich gleich am Anfang meiner Reise. Von da an meditiere ich viele Jahre jeden Abend, immer um 19 Uhr. Die Auswirkungen sind groß: Es enthüllen sich mir Liebe, Intelligenz, Stärke und auch Gesundheit – Diamanten eben.



Hast du schon einmal etwas vom FindYourNose Medi-Club gehört? Diese Seite ist dessen Mitgliedern vorbehalten. Hier kannst du ein Abo abschließen:

Du besitzt schon ein Konto?

Ist deine Mitgliedschaft abgelaufen?

Hier kannst du dich Hallo Du,Hast du schon einmal etwas vom FindYourNose Medi-Club gehört? Diese Seite ist dessen Mitgliedern vorbehalten. Hier kannst du ein Abo abschließen: Mitglied werden Du besitzt schon ein Konto?Ist deine Mitgliedschaft abgelaufen?Hier kannst du dich >> einloggen

Diamanten im stillen See. Ich springe hinein und plopp. Zuhause! Die vielen tanzenden Leute um mich herum rühren etwas in mir an. Ich sitze in meiner ersten Abendmeditation und staune über die Lebendigkeit und Freude der Tanzenden. Wie schaffen es die Leute über bloßes Tanzen echtes Glück zu erleben? Sie tanzen noch nicht einmal miteinander, […]