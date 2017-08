Bei der heutigen Meditations-Challenge geht es um die Liebe. Nicht so sehr um die Liebe in Beziehung und Partnerschaft, sondern um eine existenzielle, allumfassende Liebe. Mach mit! Widme diesen Tag heute der Liebe.

Die heutige Meditations-Challenge:

LIEBE

„Liebe gibt dir die Energie, das Leben zu feiern.“

„Liebe lässt dich singen und tanzen. Liebe gibt dir die Energie, das Leben zu feiern. Sie macht dich bedeutsam. Ohne Liebe ist das Leben voller Sorgen, eine Geschäftsbeziehung, aber ganz bestimmt kein Lied.

Ohne Liebe ist das Leben kalkulierbar, das ist alles.

Du hast keine Ahnung vom Leben, wenn es keine einzige große Feier für dich ist. Du lebst zwar, doch eigentlich lebst du nicht.“

Osho

Die Meditation:

Liebe atmen

Warum diese Meditation?

Ein Leben ohne Liebe ist grau und unerfüllt. Doch Liebe kann man lernen, bzw. in sich entdecken – und es braucht noch nicht einmal einen Partner dazu.

Die hier vorgestellte Meditation bringt dich deinem Herzen näher und damit auch dem Herzenswunsch nach Liebe im Leben.

Was tun? Anleitung zur Meditation

Jetzt anhalten, die Augen schließen und entspannen. Die Aufmerksamkeit auf den Brustraum lenken, den Raum zwischen den Achseln von innen fühlen. Wenn es gut tut, die Hände aufs Herz legen.

Erinnere dich an eine Situation, in der du geliebt hast.

Atme diese süße Erinnerung sanft ein –

und aus.

Atme die Erinnerung an die Liebe ein –

und aus.

Dann empfinde die Liebe in ihrer Reinheit in der Brust. Ungerichtet, nur die reine Liebe, ohne Gedanken an eine Situation oder einen Partner.

Beim Ausatmen fließt diese reine Liebe in die Existenz hinaus.

Beim Einatmen fließt die Liebe der ganzen Existenz in dich hinein.

Wohin die Aufmerksamkeit richten?

Auf den Brustraum, ins Herz

und mit dem Herzen wahrnehmen, was lebt

Die innere Stimmung des Tages:

Fröhlich, heiter, liebevoll, mitfühlend

Worum geht’s?

Einmal um Selbstliebe –

dann aber auch um den Genuss, Lebewesen zu lieben

(Pflanzen, Tiere und Menschen).

Letztendlich wird die Liebe empfunden,

mit der die ganze Existenz schwingt.

Dauer:

Einige Minuten oder 30 Minuten

und ein ganzes Leben lang

Wann?

Während des Tages, wann immer du dich erinnerst.

Abends, während des Einschlafens beruhigt und entspannt diese Meditation und erfrischt die ganze Nacht hindurch.

Um 19.00 Uhr treffen wir uns alle zu 10 Minuten Meditation ‚Liebe atmen‘. Jeder für sich und doch gemeinsam.

Farbe:

Kirschrot.

Diese Meditation im Alltag praktizieren

Achte auf kirschrot in deiner Umgebung.

Nimm wahr, wenn etwas dein Herz berührt.

Folge dem, was dich berührt.

Lass gehen, was dein Herz kalt lässt.

Vertiefende Anleitung zur Meditation

Das Bild ‚Liebe‘ ist eines von 25 aus dem Meditations-Handbuch ‚Zuhause‘