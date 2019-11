Teste hier, ob du ein spirituelles Ego besitzt.

Wie groß ist dein Potenzial,

ein spiritueller Guru zu werden? • Fühlst du dich ein wenig besser als der Rest der Welt? • Hilfst du gerne Leuten aus ihren Sorgen (meist mit Worten)? • Genießt du die Aufmerksamkeit von anderen Menschen?

(Besonders der Jungen, Blonden, Reichen, Intellektuellen…) • Denkst du, der Welt etwas geben zu können? • Sind deine Freunde eher Schüler als Freunde? • Meinst du, die Welt braucht dich? • Bewunderst du insgeheim deine Klarheit und Vision? • Nervt es dich echt, wenn dich jemand in Frage stellt? • Hast du das Gefühl: Ich hab’s kapiert!?

Wenn du alle Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, dann gratuliere!

Du hast das Zeug zu einem echten, falschen Guru!

Wie sich das spirituelle Ego zeigt

Es ist ganz natürlich und mir ist es auch passiert:

Sobald Meditation ein wenig tiefer geht, beginnt der Meditierende den Meister und die gehörte Weisheit zu imitieren und die Welt zu missionieren. Manchmal zum Leidwesen der Umgebung, die sich fragt, was wohl in denjenigen gefahren ist?

Man kann es auch „Spirituelles Ego“ nennen, etwas, was wohl jeder, der meditiert, kennt. Ein meditierender Mensch ist zunächst so von der neuen Erfahrung erfüllt, dass er beginnt, die Quelle der Weisheit zu imitieren.

Natürlich ist es nicht seine eigene, selbst erfahrene Weisheit, doch das wird zunächst nicht erkannt. Der Weg zum Sein dauert an…

Die Ausprägungen des spirituellen Egos sind unterschiedlich, je nach der Fähigkeit des Verstandes, die Wirklichkeit zu vernebeln.

Ein spirituelles Ego ist subtil und

wird leicht mit Weisheit verwechselt. Du bist der demütigste, der heiligste, der am meisten bereut …

auf jeden Fall bist du besser als der Rest der Menschheit.

Der eine nervt mit seinen Erkenntnissen einfach nur seine Umgebung. Der andere missioniert in größerem Rahmen oder wird zum Guru.

Meist ist das spirituelle Ego kilometerweit zu erkennen. Spirituelle Egomanen sind ein wenig heiliger, ein wenig abgehobener, ein wenig demütiger oder auch verrückter …. als der Rest der Menschheit.

Jedes Ego findet seinen eigenen Weg, in verstecktem Gewand das alte Spiel von „Ich bin besser als du“ weiter zu treiben.

Im Gegensatz dazu steht ein Mensch, der tatsächlich spirituelle Erfahrungen gemacht hat. Jemand, für den Weisheit ein natürliches Phänomen ist. Jemand, der weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Jemand, in dessem Leben das Ego keine Rolle spielt.

Lies hier, wie ein echter Meister aussieht. Was macht einen Meister zum Meister?

Das spirituelle Ego eines echten, falschen Gurus

Es gibt einen Menschen mit Namen Cuckoo (bedeutet „verrückt“ auf Englisch), der in seinem Büchlein „Awakening to the Reality of Enlightenment“ über die Guru-Ego-Falle schreibt.

„Ein falscher Guru wird ständig darüber reden, was gut und richtig ist, was schlecht und falsch ist. Zum Beispiel: Es ist gut und richtig in der Meditation still zu sein. Es ist richtig und spirituell, ein Vegetarier zu sein, u.s.w. …

Eine Person ohne wirklichem Verstehen wird immer in irgendeiner Weise von gut und schlecht, von richtig und falsch, hoch und niedrig, heilig und unheilig sprechen.

Er wird mit Worten und seiner Sprache argumentieren und dadurch seine Beredsamkeit und sein Wissen beweisen. Er ist genau wie du.

Der einzige Unterschied ist, dass er sich traut, eine Geschichte zu erfinden, um sich selbst und dich zu beschwindeln.“

Cuckoo

Das Ego nicht ernst nehmen

Das spirituelle Ego ist nur eine weitere Herausforderung auf dem Weg der Meditation. Wir leben mit unserem Ego, ob es nun spirituell ist oder nicht. Wie sonst auch – in der Meditation geht es nur darum wahrzunehmen, was ist...

Und noch ein Test:

Empfehlenswerter Film zum Thema falscher Guru: Kumaré

Newsletter mit Tipps für Meditation bestellen