» Du bemerkst Unklarheiten und Zweifel in deinem Leben?

Erste Bewegungen aus dem Sumpf

a) Bricht irgendwie alles in deiner Umgebung zusammen?

b) Hast du öfter das Gefühl, dass du fehl am Platz bist?

c) Kannst du nichts mehr richtig machen?

Wenn du diese Fragen mit „Ja“ beantwortest:

Du bist das Chaos aus dem ein Stern geboren wird.