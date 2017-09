Erst kommt die Krise,

dann die Klarheit

Jeder hat von den heilsamen Effekten von Meditation gehört und so erscheint es nicht verwunderlich, dass die ganze Welt zu meditieren scheint. Meditation ist jedoch weit unbequemer, als man denkt.

Zuerst führt sie in die Krise – und erst dann in die Klarheit.

Ein Phänomen, das im Zen bekannt ist.