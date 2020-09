“Bist du traurig? Tanze und schaue zu, wie die Traurigkeit deinen Körper verlässt, während beim Tanzen Hitze aus deinem Körper entweicht.

Oder stelle dich unter die Dusche und spüre beim Duschen, wie das Wasser die Traurigkeit ebenso von deinem Körper ab­wäscht, wie allen Staub und Schweiß. Beobachte, was geschieht.

Versuche, deinen Kopf in eine Situation zu bringen, in der er nicht so wie sonst funktio­nieren kann. Zum Beispiel: Wenn du wütend wirst, holst du jetzt ein paar Mal tief Luft. Atme tief ein und atme tief aus, nur zwei Minuten lang, und dann schau, wo deine Wut ist.

So bringst du deinen Kopf durcheinander. Er kann die beiden Dinge nicht unter einen Hut bringen. „Seit wann,“ fragt sich der Kopf dann, „atmet man eigentlich tief durch, wenn man wütend ist? Was ist denn hier los?“

Erfinderisch mit Gedanken umgehen

Überliste einfach das Denken! Doch wiederhole die Handlung nicht: Denn darum geht es ja. Andernfalls nimmst du jedes Mal, wenn du traurig bist, eine Dusche, und so wird es zur Gewohnheit werden.

Nach drei oder vier Malen hat es dein Kopf dann kapiert: „Also gut. Du bist traurig? Dann gehe halt duschen.“ Dann wird das Duschen zum Bestandteil deiner Traurigkeit.

Nein, wieder­hole dich nicht. Bringe den Kopf immer wieder durcheinan­der. Sei erfinderisch, setze deine Fantasie ein.

Dein Partner sagt etwas und du wirst wütend. Wenn das passiert, würdest du dann nicht am liebsten losschlagen oder ihm etwas an den Kopf werfen?

Tue diesmal etwas anderes: Gehe hin und umarme ihn. Gib ihm einen dicken Kuss. Überrasche ihn!

Du wirst genauso erstaunt sein wie er. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Du wirst sehen, dass die alten Mechanismen in deinem Kopf mit dem Neuen einfach nicht mehr klarkommen. Sie können sich nicht mehr abspulen.

Öffne das Fenster und lass eine frische Brise rein.”

Osho, Zitat – Auszug