Was ist Wahrheit?

„Das Schöne an der Wahrheit ist,

dass das Herz vor Freude in die Luft springt,

wenn sie dich erreicht.

Das Herz erkennt Wahrheit sofort!

Wahrheit schwingt mit dem Herzen

in einer Einheit.

Sie haben beide den gleichen Rhythmus.

Das Herz schwingt mit Wahrheit

Wenn Wahrheit in der Umgebung ist,

beginnt plötzlich das Herz zu tanzen.

Dieser Tanz ist der Beweis,

dass sie dich erreicht hat.

Wahrheit ist keine Frage einer logischen Entscheidung

oder Abwägung.

Wenn etwas nicht wahr ist,

dann bleibt das Herz unbewegt.

So kannst du Wahrheit erkennen.“

Osho, Zitat – Auszug aus The Fish in the Sea is not Thirsty #4