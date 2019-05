Eine Meditation, wenn du in der Krise steckst

Wenn du unter Druck bist oder gestresst, dann vergiss erstmal die Welt. Betrachte die Welt als Traum. Du träumst sie nur...

Mit dieser Meditationstechnik in der Krise wirst du bereit sein, das zu sehen, was wirklich ist. Das, was kein Traum ist.