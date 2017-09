Wie du deine Buddha-Natur entdeckst

Du kannst ein Dieb sein oder ein Metzger oder ein Manager oder ein Musiker... Gleichgültig, was du tust, immer und überall kannst du deine Buddha-Natur entdecken. Wie? Indem du total bist und in deinem Tun verschwindest.

„Ein Mann war als Meisterdieb bekannt. Er war noch nie in seinem Leben erwischt worden, obwohl er aus jedem reichen Haus in der Stadt gestohlen hatte. Eines Tages begegnete dieser Meisterdieb dem Zen-Meister Rinzai. Dieser schaute ihm in die Augen und sagte:

„Mach dir keine Sorgen. Was immer du tust, sei hundertprozentig dabei und mit völliger Aufmerksamkeit. So drückt sich deine Buddha-Natur aus.“ Der Dieb sagte:

„Aber du weißt gar nicht, was ich tue.“ Rinzai antwortete:

„Das spielt keine Rolle. Es ist egal, was du tust. Ich kenne dich, ich weiß, dass du ein Meisterdieb bist und beneide dich wirklich darum. Ich bin kein so großer Meister in der Meditation, wie du es im Stehlen bist.“

Verschwinde in dem, was du tust

„Egal, was du machst, tue es total und du wirst die Buddha-Natur in deiner Absolutheit finden. Es hat Metzger gegeben, die Meister geworden sind. Deren Meister haben sie nicht davon abgehalten, diesen Beruf auszuüben. Sie waren so perfekt in ihrem Tun.

Zen ist die einzige Religion in der Welt, die dir alles erlaubt. Mache alles mit absoluter Achtsamkeit und alle deine Handlungen werden zu den Aktivitäten eines Buddhas. Du brauchst nicht zu verändern, was du tust.

Wenn du malst, dann sei bis in die Knochen ein Maler, so sehr, dass du verschwindest und nur das Bild übrig bleibt. Wenn du ein Musiker bist, ertrinke in deiner Musik, so, dass nur noch die Musik bleibt und nichts mehr von dir zu finden ist.

Deine Buddha-Natur wird sich in 1.000 Wegen zeigen. Du kannst alles zu einer Hingabe werden lassen, zu einer Meditation, zu etwas, das du dem Universum darbietest.“

Osho, Zitat – Auszug