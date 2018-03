Entdecke die Diamanten in dir

Du suchst und sammelst Steine, dabei liegen in dir die Diamanten. Warum? Der Weg zur Diamantenmine geht durch unbekanntes Gebiet und das macht Angst.

„Du hast außen nach Steinen gesucht

und innen,

in dir,

liegen die Diamanten.



Du hast um einfache Steine gekämpft

und die ganze Zeit

trägst du eine Diamantenmine

in dir.“

Sei mutig und gehe nach innen

„An der Grenze zwischen dem Denken und dem Zustand von Sein muss man sich einer Angst stellen: Der Weg geht in unbekanntes Gebiet.

Sei mutig, denn wo du jetzt bist, da ist nur die Hölle. Du erkennst sie nicht als solche, denn du bist dort geboren und alle anderen leben auch darin.

Es ist ganz normal und du nimmst das Leben eben so hin, wie es ist. So wird es dann auch immer bleiben.

Gehe ein wenig tiefer und du wirst in einen völlig anderen Zustand gelangen, der dir das erste Mal in deinem Leben Freude, Seligkeit und Ekstase bringen wird.

Was ist das für ein Unterschied – das, was du bisher draußen gelebt hast, zu dem, was du innen versteckt hältst!“

Osho, Zitat – Auszug aus Turning In #8