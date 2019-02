10 Fragen

zur Wirkung von Meditation

1. Wie wirkt Meditation?

Wenn gefragt, dann wissen Meditierende oft keine Antwort auf die Frage, warum sie meditieren. Da die Wirkung von Meditation meist schleichend und unbemerkt das Leben verändert, tun sich Meditierende mit der Antwort auf die Frage nach der Auswirkung schwer.

Ja, es gibt viel über Meditation zu lesen – von Blutdruck-senkender Wirkung bis zu Tiefen­entspannung und höchster Glückseligkeit… Letzteres wird hauptsächlich von Mönchen und Langzeit-Meditierenden als real in ihrem Leben beschrieben.

Selbst wenn du erst seit kurzem meditieren solltest, werden sich Auswirkungen durch Meditation in deinem Leben bemerkbar machen.

nach oben ↑



2. Wie wirkt sich Meditation

auf den Alltag aus?

Was soll durch ein paar Minuten täglicher Meditation schon groß geschehen?

Die meisten Leute unterschätzen die Wirkung von Meditation – was natürlich ist. Unsere Psyche ist zu wenig erforscht. Am ehesten kann man die Auswirkung von Meditation noch mit einem religiösen Lebensstil vergleichen – was jedoch nicht wirklich zutrifft.

Da es bei Meditation keinen Verhaltenskodex gibt, keine 10 Gebote und keine Verhaltensregeln für den Alltag, ist es schwierig, generelle Aussagen über die Wirkung von Meditation auf das Leben zu machen. Der Effekt von erhöhter Bewusstheit durch Meditation wirkt sich bei jedem Menschen anders aus.

So beruht die folgende Aufzählung an Effekten, die Meditation mit sich bringen kann, auf meiner individuellen, subjektiven Erfahrung. Bei dir wird sich Meditation anders auswirken. Vielleicht erkennst du ein paar Ähnlichkeiten zu deinem Leben?

nach oben ↑

3. Ab wann wirkt Meditation?

Wissenschaftler meinen, Meditation wirke schon nach wenigen Minuten. Diese Erkenntnis beruht auf der Erforschung der Gehirnströme, die sofort auf Bewusstheit reagieren. Das Gehirn verändert sich relativ schnell mit Meditation, das ist wissenschaftlich bewiesen.

Ab wann und wie stark Meditation tatsächlich den Alltag beeinflusst und sich auf das eigene Verhalten im Leben auswirkt, das hängt vom Individuum ab. Oft ist es für den Meditierenden selbst gar nicht greifbar, was durch Meditation geschieht.

Ich war meinem eigenen Verhalten gegenüber viele Jahre blind und habe keine Wirkung bemerkt, obwohl die Veränderungen für Freunde bereits sichtbar waren.

nach oben ↑

4. Trotz vieler Studien – sind die Wirkungen von Meditation wissenschaftlich zu erforschen?

Wissenschaft erforscht das Gehirn und untersucht, wie sich Gehirnströme durch Meditation verändern. Welche Auswirkungen das Beobachten seiner selbst im täglichen Leben mit sich bringt, das kann jeder Meditierende nur ganz subjektiv beantworten. Das ist nicht wissenschaftlich reproduzierbar. Dazu müsste man wissenschaftlich eingrenzen können, was Bewusstsein ist (welches nicht einzugrenzen ist).

Wissenschaft sucht nach objektiven Antworten. Es sucht Gesetzmäßigkeiten, die für alle Menschen gelten. Meditation ist jedoch ein durch und durch subjektiver Prozess, der nicht mit wissenschaftlichen Kriterien erklärt werden kann.

Jeder Mensch nutzt die Fähigkeit zu verfeinerter Wahrnehmung anders für sein Leben. Jeder Mensch ist einzigartig und so auch sein Ausdruck von Bewusstheit.

nach oben ↑

5. Wie wirkt sich Meditation auf die psychische und physische Gesundheit aus?

Es gibt viele Studien und Berichte, wie positiv Meditation die Gesundheit des Meditierenden beeinflusst. Von Gewichtsverlust über Stressbewältigung zu Verjüngung und tiefem Schlaf bis zu Empathie und Angstbewältigung…

Meine Meinung dazu:

Es stimmt wahrscheinlich, dass sich bei dem einen oder anderen Meditierenden das Gewicht reduziert. Es mag sein, dass Meditieren dem einen oder anderen beim Einschlafen hilft… Ich zweifle jedoch stark an generellen Aussagen zur psychischen und physischen Wirkung von Meditation.

Viele meiner Freunde meditieren und bei jedem wirkt sich Meditation anders aus, da lassen sich keine generellen Ableitungen treffen.

Ich selbst bezweifle, dass ich durch Meditation gesünder geworden bin. Im Gegenteil! Das viele Sitzen hilft der Gewichtszunahme und ist für den Körper nicht besonders unterstützend.

Wenn ich mich mit meinen Freunden vergleiche, dann hat jeder etwas anderes durch Meditation bekommen. Der eine pflegt einen Lebensstil, der auf Spiel und Leichtigkeit aufbaut. Der andere lebt ein hundertprozentig geregeltes Leben, etwas, was ihn glückselig macht.

Mein Leben ist voller stiller Kreativität und intensiver Arbeit und – bis auf familiäre Verbindungen – fast ohne soziale Kontakte. Ich gehe auf keine Feiern, treffe mich zu keinem Pläuschchen und langweile mich im Kino oder auf Konzerten. Statt dessen interessiert mich amerikanische Politik und wie der Verstand der Menschen das Leben prägt.

Die Auswirkung von Meditation auf mein Leben ist genau das:

Ich lebe genau so, wie ich es möchte und es mir entspricht.

nach oben ↑

6. Welche Meditation wirkt am besten für dich?

Jeder Mensch ist individuell und das gilt auch für die Meditationsübung, die ihn zu einer vertiefenden Wahrnehmung seiner selbst führt. Jede Meditationstechnik wirkt auf den Meditierenden anders.

Um die für dich richtige Meditation zu finden, eine, die gut für dich wirkt, hilft nichts – du musst mit verschiedenen Meditationen experimentieren und selbst herausfinden, welche die richtige für dich ist.

nach oben ↑

7. Wie wirken aktive Meditationen,

wie wirken Bewegungsmeditationen?

Im Gegensatz zu Meditationen, bei denen du still sitzt und die Wahrnehmung auf ein inneres Objekt lenkst – bspw. den Atem – gibt es bei aktiven Meditationen nicht die Aufgabe, sich auf etwas zu konzentrieren.

Du bewegst dich nach einer einfachen Bewegungsanleitung, bspw. sich schütteln, tanzen, summen… und bist ganz mit dem, was du tust. Eine begleitende Musik motiviert dich zur Bewegung und hält dich wach.

Die Vorteile von aktiver Meditation sind:

Durch die Bewegung wird der Körper fit und du wirst wacher

Du kannst in der stillen Phase schneller und leichter tief entspannen

Du erfährst Meditation als natürlichen Zustand, der sich ohne dein Zutun einstellt

Körperbewusstsein macht einen Zustand wertfreien Beobachtens möglich

Durch Bewegung wird Liebe und Hingabe zu sich selbst und Lebensfreude entdeckt

Durch Erdung im Körper wird klar, was Bewusstsein ist und was Träume sind

Stille geschieht nicht unbedingt während stiller Phasen, sondern auch in den aktiven Phasen

Die Aktivität fördert Gesundheit, Resilienz und Wohlbefinden

Wie aktive Meditation wirkt

nach oben ↑

8. Kann sich Meditation auch negativ auswirken?

Normalerweise ist Meditation nicht gefährlich. Meditation öffnet jedoch die Bewusstheit über unterdrückte Gefühle, evtl. auch Traumata, und das kann emotional herausfordernd sein.

Wenn du dazu neigst, mit psychischen Problemen schlecht umgehen zu können, dann frage deinen behandelnden Arzt, ob Meditation für dich geeignet ist.

Es ist normal, dass du dich mit Meditation nach einer Hochphase, in der du die Welt umarmen könntest, in eine Tiefphase begibst, in der alles sinnlos erscheint und nichts mehr so ist, wie es einmal war. Erst kommt die Krise, dann die Klarheit.

Du stellst die gewohnten Strukturen und Lebensabläufe in Frage – wodurch du die Klarheit darüber entwickelst, was du wirklich willst.

nach oben ↑

9. Kannst du zu viel meditieren?

In Balance bleiben

Ob du zuviel meditierst, das kannst nur du selbst entscheiden. Achte darauf, ob dir die Meditation guttut, du fröhlicher wirst und das Leben leichter nehmen kannst. Das sind gute Anzeichen dafür, dass Meditation wirkt.

Außer, du möchtest ein Mönch oder Nonne werden, ist es nicht sinnvoll, über einen längeren Zeitraum hinweg den ganzen Tag über Meditationstechniken zu machen – ein Retreat ausgenommen. Behalte die Balance in deinem Leben: Arbeite und lebe, wie es die anderen Menschen auch tun. Und halte dir täglich ungestörte Räume für Meditation frei.

Es gibt Menschen, die ihr Leben ganz und gar der Meditation widmen. Es ist sehr selten, dass es jemandem in die Wiege gelegt ist, sein Leben nur auf die Erforschung von Bewusstsein zu richten, wie es bei Buddha, Osho oder anderen Meistern war.

nach oben ↑

10. Die nicht vorhersehbare Wirkung: Mystik

Einen (geheimen) Effekt gibt es im Leben, wenn du meditierst: Das Leben entfaltet eine gewisse Mystik. Was das ist? Fast unbemerkt entwickelt sich eine mystische Unterströmung im Leben. Du kannst sie nicht anfassen oder beschreiben. Es ist etwas, das dich trägt und nährt und hält und liebt – gleichgültig was geschieht.

Möchtest du mehr darüber wissen? Dann meditiere. Und suche dir einen Meister, er wird dir darüber erzählen.

Diese Liste könnte endlos weitergeführt werden,bestimmt findest du weitere Wirkungenaus deiner eigenen Erfahrung mit Meditation.Magst du sie im Kommentarfeld mitteilen?

nach oben ↑

62 Wirkungen von Meditation

Weitere Newsletter mit Tipps für Meditation bestellen