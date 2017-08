Die heutige Meditations-Challenge:

Einfachheit

Bewegungsloser Dunstschleier.

Mond, Frühling, Schlaf.

Mukai Kyorai

„Das Leben ist einfach, ohne Komplikationen.“

„Jemand, der meditiert, lebt sein Leben in Einfachheit: der Mond, der Frühling, der Schlaf – und der Mensch ist vollkommen erfüllt.

Ein kleiner bewegungsloser Dunstschleier und dann geht der Mond auf und der Frühling kommt – es gibt Blüten – und dann kommt der Schlaf.

Wenn du das Leben in so einer einfachen Art erfahren kannst, mit ein bisschen Tanzen, mit ein wenig Lieben, mit ein bisschen Spielen, mit ein wenig Lachen und ein wenig Musik, und dann kommt der ewige Schlaf…

Dann wird das Leben zu einem einfachen Spiel.

Bald wird es vorbei sein.“

Osho

Die Meditation:

Glück sammeln

Warum diese Meditation?

Das Glück scheint weit entfernt am großen Horizont zu liegen – in einem neuen Partner, einem neuen Beruf, einer Urlaubsreise oder einem attraktiven, jugendlichen Körper …

Hat man das weit entfernte Glück dann endlich erreicht, ist es nie genug. Es entstehen neue Sehnsüchte.

So rennt der normale Mensch von einer Schwierigkeit in die nächste. Es erfordert lebenslang viel Energie und Aufwand, sich seine Wünsche zu erfüllen – um sich endlich das große Glück zu verdienen.

Das Interessante dabei ist, dass die Erfüllung nie stattfindet. Mit der Erfüllung des einen Wunsches entsteht sofort ein neuer.

Tatsache ist:

In jedem Leben finden sich täglich unzählige Momente von echtem Glück. Die hier vorgestellte Meditation lässt dich diese Weisheit in deinem Leben selbst erfahren. Das Leben wird einfach.

Was tun? Anleitung zur Meditation

Nimm die kleinen Dinge im Leben aufmerksam wahr.

Du bist müde und legst dich hin. Welche Wohltat ist es, zu entspannen und in den Schlaf zu sinken! Du hast Hunger und es gibt ein leckeres Essen, das dich nährt. Du kommst nach Hause und der Hund/der Partner/das Kind /die Fische freuen sich über dich…

Nimm‘ all das wahr. Gehe ganz in der Befriedigung auf. Lasse sie ganz und gar zu. Schmecke sie, rieche sie, höre sie, genieße das Glück.

Nimm genau wahr, was dich befriedigt, was dich erfreut, was dir gut tut. Und gehe ganz darin auf.

Sammle kleine Befriedigungen über den Tag hinweg. So wird das Leben einfach und glücklich.

Wohin die Aufmerksamkeit richten?

Auf die kleinen, natürlichen Dinge des Lebens, die dich erfüllen, glücklich machen, erfreuen und die dir gut tun.

Die innere Stimmung des Tages:

Empfindsam, sensibel, sinnlich, freundlich gesinnt.

Worum geht’s?

Sich selbst im Glück wahrnehmen. Genau in dem Moment, in dem Glück erfahren wird – wie fühlt sich das an? Wer bin ich in diesem glücklichen Moment? Gehe ganz darin auf.

Dauer:

Manchmal nur kurze Momente. Und ein Leben lang.

Wann?

Während des Tages und wann immer du dich entspannt und glücklich wahrnimmst.

Um 19.00 Uhr treffen wir uns alle zu 10 Minuten Meditation ‚Glück sammeln‘. Entspanne, schließe die Augen und genieße das Glück des Moments. Dann sei einfach still.

Jeder für sich und doch gemeinsam.

Farbe:

Sonnengelb.

Diese Meditation im Alltag praktizieren

Achte auf sonnengelb in deiner Umgebung.

Nimm wahr, wie viele Situationen während des Tages dir gut tun. Es sind die kleinen, kurzen Momente des Glücks. Sammle sie, gehe ganz darin auf und das Leben wird einfach.

Vertiefende Anleitung zur Meditation

Ein bisschen Spaß, ein bisschen Tanzen, ein kleines Miteinander…

Das Bild ‚Einfachheit‘ ist eines von 25 aus dem Meditations-Handbuch ‚Zuhause‘