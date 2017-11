Bei der heutigen Meditations-Challenge geht es um Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist subjektiv und das hat zur Folge, es gibt viele Wahrheiten – und nicht etwa nur 'die eine', die für alle gleich sein soll. Wahrheit ist ein Zustand und kein feststehendes Ding. Du erfährst sie, wenn du in dir ruhst, authentisch, entspannt, gelassen.



Die heutige Meditations-Challenge: Wahrheit Die Wahrheit bist du „Setze dich still hin und schaue entspannt auf deine Nasenspitze. Tue überhaupt nichts dabei. Die Leute lachen darüber, denn was soll da schon groß passieren? Doch sie verpassen die Bedeutung der Meditationstechnik. Die Hindus sagen, die Wahrheit ist genau vor dir, so wie deine Nasenspitze. Sei einfach still, […]