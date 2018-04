Die gegenwärtigen Anstrengungen der Wissenschaft zu analysieren was Meditation ist, sind meiner Meinung nach ziemlich absurd. Mir kommt es so vor, als ob man von einem umgeknickten Grashalm auf einen Tiger schließen wollte. Der Grashalm hat etwas mit einem Tiger zu tun… Doch erfährt man so, was ein Tiger ist?

Wissenschaftliche Studien über Meditation mögen Leuten helfen, den Wert von Meditation geistig nachzuvollziehen, doch in der besten Absicht, Wahrheit zu erkennen, vernebeln sie die Wirklichkeit:

Meditation ist nicht messbar, nicht beschreibbar, nicht fassbar und komplett individuell.

Oder, wie Laotse es im TaoTeKing beschreibt:

Schau! –

Doch es ist nicht zu sehen.

Sein Name lautet «unsichtbar». Horch! –

Doch es ist nicht zu hören.

Sein Name lautet «unhörbar». Greif′ danach! –

Doch es ist nicht zu fassen.

Sein Name lautet «unfassbar». Daodejing 14

Meditation ist ein ganz und gar subjektiver Zustand

Wissenschaft beruht auf einer materialistischen Einstellung. Es ist die Vorstellung, dass Ergebnisse nur wahr sind, wenn sie messbar und reproduzierbar sind. Meditierende müssen also das Selbe erleben, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse vorstellen zu können.

Die Wissenschaft hält sich an Bereichen fest, die auf einen objektiv erfassbaren, gemeinsamen Nenner gebracht werden können, also etwa Gehirnströme oder das Immunsystem. Ja, man kann den Körper des Meditierenden vermessen. Und ja, die Veränderungen im Gehirn, die Meditation bewirkt, sind beeindruckend.

Allerdings darf man nicht denken, dass mit der Erforschung des Gehirns oder bspw. des Stoffwechsels oder Blutdrucks der Zustand von Meditation erfasst wird.

Im Zustand von Meditation ist keine Vereinheitlichung möglich.

Meditation gestaltet sich mit dem Individuum

Es wird meiner Meinung nach zu wenig gesehen, dass der Mensch aus mehreren Körpern besteht und Wissenschaft nur bis in bestimmte Körperebenen dringen kann. Feinere, geistige Ebenen von Wahrnehmung können von Instrumenten gar nicht erfasst werden – zumindest noch nicht.

Selbst wenn es der Wissenschaft gelingen würde, feine Bewusstseinsebenen zu erfassen, so würde sie dabei der Einzigartigkeit eines jeden Individuums nicht gerecht werden. Jeder Mensch empfindet den Zustand von Meditation anders und in jedem Menschen zeigt sich Meditation in ganz unterschiedlicher Weise.

Meditation ist für jeden Menschen

Es ist mir ein Anliegen, die Unterschiede deutlich zu machen, die Meditierende erleben. Manche Menschen vergleichen sich mit anderen Individuen und denken, Meditation wäre nichts für sie. Sie erleben sich als zu unruhig, unfähig, den Atem zu beobachten, sie werden durch Meditation nicht entspannter und ob ihre graue Gehirnsubstanz größer wird, das spielt für sie überhaupt keine Rolle.

Meditation ist für jeden Menschen, denn wir sind daraus gemacht! Meditation wird ganz subjektiv erfahren und lässt sich nicht in eine Methode oder einen Entwicklungsverlauf herunter reduzieren.

Der eine Meditierende wird vielleicht stiller und stiller und wird sich sprachlos in seine Privatheit zurückziehen. Der andere wird zum Künstler und entdeckt ganz neue Ausdrucks-Fähigkeiten. Jemand anders entwickelt großes Mitgefühl und wieder ein anderer läuft kilometerweit mit Leuten, um ihnen eine Ahnung von Meditation zu geben. Es ist völlig offen, wie sich jemand entwickeln wird, der zu meditieren beginnt.

Wie unterschiedlich Meditation auf Menschen wirken kann, das beweisen die Meister über die Jahrhunderte hinweg. Sie sind so verschieden und doch sind sie die selben.

Meditation ist jenseits aller Gesetzmäßigkeiten Welchen Einfluss Meditation auf das Gehirn und den Körper hat, ist grundsätzlich interessant. Doch muss man nicht glauben, dadurch ein Verständnis für Meditation gewonnen zu haben. Meditation ist… • … jenseits von Gedanken,

seien sie noch so wissenschaftlich und exzellent • … jenseits von Gesetzen

Meditation ist völlig individuell, vielfältig und unberechenbar; bei dem einen wird sie zu Liebe, bei dem anderen zu Freiheit, und wieder einem anderen zu unspektakulärer Gewöhnlichkeit… • … ohne Hypothesen

Hypothesen sind Teil eines Ziels – der Erforschung und Konzeptionierung einer unbekannten Größe. Meditation kann nicht zielbewusst erforscht werden. Je mehr Meditation erkundet wird, umso unbekannter wird diese Größe. Einstein hatte Ähnliches mit der Erforschung des Universums erfahren… Im Falle von Meditation bringen Hypothesen den Forscher nur einen kleinen Schritt weiter – im Hamsterrad. • … ohne Methode

Da Meditation alles ist und alles durchdringt gibt es keine Methode, sie zu erforschen und zu erfassen. Meditationsmethoden werden lediglich zur Einstimmung benutzt, den Schritt ins Unbekannte zuzulassen, können jedoch Meditation nicht selbst bewirken. Meditation hängt von der Individualität des Meditierenden ab. • … ohne Suche nach Ergebnissen

Die Suche selbst ist das Hindernis, es gibt keine Ergebnisse, die zu erreichen wären.

„Ein Pfund Meditation, bitte!“

Meditation ist so etwas wie Freiheit, Liebe, Schönheit, Wahrheit… alles Dinge, die nicht messbar sind. Wie willst du Schönheit beschreiben oder messen? Es lassen sich innerhalb bestimmter Bedingungen Gesetzmäßigkeiten festlegen, doch ist das wirklich Schönheit? Schönheit liegt im Auge des Sehenden.

Wer diese Dinge erkennen möchte, dem nutzen keine wissenschaftliche Erkenntnisse. Jeder Meditierende muss seinen ureigenen Weg finden und gehen. Hilfreich sind Entspannung, offene Wahrnehmung und Empfindsamkeit.

Mal sehen, wie sich deine Individualität entwickeln wird…

