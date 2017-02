„Liebe lässt dich singen und tanzen. Liebe gibt dir die Energie, das Leben zu feiern. Sie macht dich bedeutsam. Ohne Liebe ist das Leben voller Sorgen, eine Geschäftsbeziehung, aber ganz bestimmt kein Lied.

Ohne Liebe ist das Leben kalkulierbar, das ist alles.

Du hast keine Ahnung vom Leben, wenn es keine einzige große Feier für dich ist. Du lebst zwar, doch eigentlich lebst du nicht.

Liebe ist ein Spiegel für Lebensqualität

Lebe in der Liebe, denn das ist der einzige Weg wirklich zu leben. Je tiefer du liebst, umso tiefer ist dein Leben. Betrachte Liebe und Leben als ein Wort.

Die Qualität deiner Liebe bildet die Qualität deines Lebens. Wenn deine Liebe oberflächlich ist, ist es dein Leben auch.

Wenn deine Liebe kleinlich ist, dann ist das auch dein Leben. Wenn deine Liebe großartig ist, ohne Bedingungen, ohne zu fordern, ohne zu dominieren und nicht Besitz zu ergreifen oder eifersüchtig zu sein.

Wenn deine Liebe groß ist, dann ist auch dein Leben voller Größe. Es wird zu einem herzlichen Gesang von Freude.

Liebe – hilfreich in der Welt und der Innenwelt

Die Liebe hilft dir in zwei Richtungen zu gehen: Sie macht dich zu einem lebendigeren Menschen in der Welt und sie befähigt dich auch, in die innere Welt einzutreten.

Liebe macht es möglich, an diesem Ufer, hier in der normalen Welt in ehrenhafter Weise zu leben und sie ermöglicht es dir auch, das andere Ufer zu erreichen.

Liebe ist ein Wunder.“

Osho, Zitat – Auszug aus

Don’t Let Yourself Be Upset by the Sutra, rather Upset the Sutra Yourself # 41