Ich feiere mich selbst – und so auch jeden anderen

„I celebrate myself“ — „Ich feiere mich selbst“, sagte einst der amerikanische Poet Walt Whitman und damit trifft er genau den Kern der Meditation.

Meditation bedeutet, sich zu feiern! Sein Wesen, seine Lebendigkeit, seinen Atem, die Ansicht des Körpers, die Intelligenz, die innere Freude, das ganze Sein….

Sich zu feiern, das ist, was in der Meditation geschieht. Wer Meditation als Pflicht erfüllt, der verpasst das Wesen der Meditation. Feiere für dich die Zeit der Meditation, es ist die wertvollste Zeit in deinem Leben.

Meditation führt nicht nur in einen natürlichen Zustand des Glücklichseins mit sich selbst – wer sein Wesen feiern kann, der wird auch jedes andere Wesen feiern können. So beglückt sich die Welt.

Meditation ist leicht und lebendig

„Millionen von Menschen verpassen Meditation, weil Meditation eine falsche Bedeutung bekommen hat. Sie erscheint sehr düster und ernsthaft, so dass sie nur etwas für sehr unlebendige und „fromme“ Menschen zu sein scheint, die jegliche Freude am Leben verloren haben.

Ein wahrhaft meditierender Mensch wird lebendig, wach und spielerisch. Er erlebt das Leben voller Freude und Dankbarkeit. Er ist nicht ernsthaft, er ist entspannt und genießt das Leben in vollen Zügen. Er erfährt das Leben nicht als ein Problem, das er lösen muss, sondern als ein Mysterium, das er feiern kann.“

Meditation selbst ist Dankbarkeit

Meditationstechniken sind keine bloßen Geist- und Körperertüchtigungen, die man schnell mal absolviert und dann wird das Leben schön! Meditation an sich ist das schöne Leben, eine Lebendigkeit, die mit Dankbarkeit während der Meditation erkannt und erfahren wird.

Wenn die Meditationspraxis nicht erfüllend ist, dann ist es vielleicht sinnvoll, die Methode wechseln – zu einer, bei der das Herz aufgeht. Ein anderer Grund mag sein, dass der Praktizierende selbst unbewusst damit beschäftigt ist, ein „Meditationsziel“ erreichen zu wollen. Ein Ziel erreichen zu wollen, das steht der Freude und Feierstimmung des Moments entgegen.

1.000 Gründe zu feiern

„In der Grenzsituation von Sein und Nichtsein

ist alles, das ist,

ein Grund zum Feiern –

egal, was es ist.

Nur das Dasein an sich,

das Lebendürfen,

das Teilnehmendürfen,

das sich Bewegendürfen,

ist ein Grund zum Feiern,

ist Feiern.

Dieses Bewusstsein ist es,

das uns in der Feier mit großer Dankbarkeit erfüllt.

Das uns erfüllt und zufrieden macht,

das die Momente der Feier einzigartig macht –

das Bewusstsein, dass wir immer und in jedem Moment

auf der Grenze von Sein und Nichtsein stehen

und uns dem Leben, dem Sein, zuwenden dürfen.“

Ekstase ist unsere Natur

Das vollkommene Leben

„Das ganze Leben ist in Wirklichkeit vollkommen und eine Feier. Meist nehmen wir dies aber auf Grund unserer Erwartungen und Muster nicht wahr. Meditation hilft uns, das Leben wieder bewusst und entspannt in seiner Vollkommenheit wahr zu nehmen und zu feiern.“

Ein Auszug aus ‚Grashalme‘ ein Gedichtband von Walt Whitman…

… „I CELEBRATE myself“ … „ICH FEIERE mich selbst;

und was ich mir denke, das sollst auch du dir denken;

denn jedes kleinste Atom, das zu mir gehört,

gehört genauso auch zu dir. Ich hänge herum und lade meine Seele ein;

ich lehne mich an und mache es mir bequem,

dabei beobachte ich den Speer eines Sommergrases… Häuser und Zimmer sind voller Parfüm –

die Regale sind mit Parfüm vollgestopft;

ich atme den Duft in mich hinein und kenne ihn und mag ihn;

die Destillation könnte mich auch berauschen,

doch das lasse ich nicht zu. Die Atmosphäre ist kein Parfüm –

sie hat keinen Geschmack von Destillation –

sie ist geruchlos;

sie ist für immer für meinen Mund –

ich bin in sie verliebt;

ich werde zur Böschung am Waldrand gehen,

die Maske ablegen und nackt werden;

ich bin total verrückt danach,

mit mir in Kontakt zu sein.“ Walt Whitman

I celebrate myself





