3 Arten von Liebe: Abhängigkeit, Unabhängigkeit, Gleichklang

In der Liebe gibt es 3 Dimensionen: 1. die Partner sind voneinander abhängig, 2. sie fordern Unabhängigkeit voneinander oder 3. sie sind im Gleichklang miteinander - ein sehr seltener Zustand.

1. Das Tor zur Hölle:

Liebe in Abhängigkeit

„Liebe kann drei Dimensionen haben. Eine ist die der Abhängigkeit. Diese Art von Liebe ist bei den meisten Menschen vorrangig. Der Mann ist von der Frau abhängig und die Frau von dem Mann.

Sie nutzen einander aus, dominieren sich, sind besitzergreifend und betrachten den anderen als Gegenstand. Das passiert zu 99 Prozent in den Beziehungen auf der Welt. So öffnet die Liebe, die eigentlich das Tor zum Paradies ist, nur die Tore zur Hölle.

2. Oberflächliche Liebe:

Liebe in Unabhängigkeit

Die zweite Möglichkeit ist, die Liebe zweier unabhängigen Menschen. Das passiert auch manchmal. Eine solche Liebe bringt zwar auch Leiden mit sich, denn dann gibt es dauernd Konflikte. Keine Anpassung ist möglich.

Beide sind so unabhängig und keiner ist zu einem Kompromiss bereit oder dazu, sich an den anderen anzupassen.

Dichter, Künstler, Philosophen, Wissenschaftler, diejenigen, die in einer Art Unabhängigkeit leben – zumindest in ihren Köpfen – sind Menschen, mit denen man unmöglich zusammen leben kann. Sie sind zu egozentrisch.

Sie geben dem anderen Freiheit, doch sieht deren Freiheit mehr wie Gleichgültigkeit aus, so als ob es ihnen egal wäre, was passiert. Sie lassen sich gegenseitig in ihrer eigenen Welt.

Die Beziehung ist nur oberflächlich, denn sie fürchten sich davor, miteinander tiefer zu gehen. Sie sind mehr an ihrer eigenen Freiheit interessiert als an Liebe und sie wollen keine Kompromisse machen.

3. Das Paradies auf Erden:

Liebe im Gleichklang Die dritte Möglichkeit der Liebe ist die von Interdependenz. Das geschieht sehr selten, doch wenn es geschieht, dann fällt ein Teil des Paradieses auf die Erde. Zwei Personen, die weder abhängig, noch unabhängig sind, sondern sich in einem unglaublichen Gleichklang befinden, so, als würden sie füreinander atmen, eine Seele in zwei Körpern… Wenn das passiert, geschieht Liebe. Nur das kann man Liebe nennen. Die anderen zwei sind keine wirkliche Liebe, sie sind mehr Abmachungen – soziale, psychologische, biologische Absprachen. Das dritte ist spirituell.“

Osho, Zitat – Auszug aus The Book of Wisdom #12