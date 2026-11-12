Tiefe Liebe wächst innen weiter

Es gibt viele Wege, den Zustand von Meditation wahrzunehmen - einer davon ist der Weg der Liebe. Ein einziger Moment in tiefer Liebe ist unvergesslich und pflanzt sich innen immer weiter fort.

“Ein Moment der Liebe

ist ein Moment der Ewigkeit.

Die Tiefe des Moments

ist so großartig,

dass die Zeit ihn nicht auslöschen kann,

obwohl die Liebe nur

in einem einzigen Moment da war.”

Ein kurzer Moment mit großen Auswirkungen

“Das ist wie mit einer Frau, die schwanger wird:

Es geschieht nur in einem kleinen Moment, aber dadurch wird ein Kind geboren, das 70, 80, 90 Jahre lebt und wiederum andere Kinder gebären wird.

Dieser eine Moment mag zu einem Baum mit vielen Zweigen werden, und jeder Zweig verästelt sich in neue Zweige.”

Ein Moment tiefer Liebe

geht so tief in dich hinein,

dass die Zeit ihn nicht auslöschen kann.

Er lebt weiter und weiter

und vervielfältigt sich in dir.

Deshalb ist ein Moment der Liebe

ein Moment der Ewigkeit.”

Osho, Zitat – Auszug aus Beyond Enlightenment #5