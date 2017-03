Tiefe Liebe wächst innen weiter

„Ein Moment der Liebe ist ein Moment der Ewigkeit. Die Tiefe des Moments ist so großartig, dass die Zeit ihn nicht auslöschen kann, obwohl die Liebe nur in einem einzigen Moment da war.“

„Das ist wie mit einer Frau, die schwanger wird:

Es geschieht nur in einem kleinen Moment, aber dadurch wird ein Kind geboren, das 70, 80, 90 Jahre lebt und wiederum andere Kinder gebären wird.

Dieser eine Moment mag zu einem Baum mit vielen Zweigen werden, und jeder Zweig verästelt sich in neue Zweige.“

„Ein Moment tiefer Liebegeht so tief in dich hinein,dass die Zeit ihn nicht auslöschen kann.Er lebt weiter und weiterund vervielfältigt sich in dir.

Deshalb ist ein Moment der Liebe

ein Moment der Ewigkeit.“