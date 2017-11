Der Partner an der langen Leine?

„Der Mensch ist nicht aus Stahl gebaut. Was heute Liebe ist, mag es morgen nicht mehr sein. Wenn morgen jemand Anderes dein Auge erfasst, was kannst du dagegen tun?

Der frühere Mensch hatte die Gewohnheit, das zu unterdrücken, aber dann wurde das unterdrückte Verlangen zu Wut gegen die Frau, an die er sich nun wie ein Gefangener gebunden fühlt. Die Ehefrau hasst ihren Mann, weil sie sich an ihn gebunden fühlt.

Vor einigen Tagen sagte eine Frau

„Ich habe ihm die lange Leine gelassen„.

Was denkst du, dass dein Mann ist? Ein Hund?

Du hältst ihn an der langen Leine, aber die Leine ist in deinen Händen.

In dem Moment, in dem der Hund eine Freundin entdeckt,

ziehst du die Leine zurück.

„Du gemeiner Kerl, komm sofort zurück.“

Das ist keine Liebe, das ist reine Politik.

Das sind nur Machtgelüste und Dominierung.“