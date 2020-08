Seligst Einschlafen – Visualisiere dich in göttlichen Händen

Du möchtest gerne seligst einschlafen? Hingegeben an etwas Größeres? Hier eine Alternative zum Abendgebet, visualisiere dich in göttlichen Händen.

“Wenn du in der Nacht schlafen gehst,

stelle dir einfach vor,

dass du in göttliche Hände fällst

– als ob die göttliche Existenz

dich unterstützt,

dass du in ihrem Schoß liegst,

während du einschläfst.”

“Visualisiere es einfach und schlafe ein. Behalte dies bei und stelle es dir vor, wenn der Schlaf kommt, damit die Vorstellung in den Schlaf übergeht. Die Seligkeit und der Schlaf sollen miteinander verschmelzen.“

Osho, Zitat – Auszug aus The Passion for the Impossible



