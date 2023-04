Bei emotionalen Leiden hilft eine tantrische Meditation: Tiefer Frieden in der Brust.

“Gleichgültig in welcher Position

du dich befindest,

erfülle den Raum

zwischen den Achseln

mit großem Frieden.” Sutra aus dem Buch der Geheimnisse

“Diese Technik bringt große Entspannung mit sich, die völlige Hingabe. Wenn du weißt, wie du entspannen kannst, dann stört dich nichts mehr. Wenn du dich nicht entspannen kannst, dann empfindest du alles als Störung.”

Osho

Du kannst dich den ganzen Tag über an den Frieden in deiner Brust erinnern – beim Warten, beim Fernsehen, im Auto … Wenn du leidest, dein Herz schwer ist oder dich Schuldgefühle plagen wird diese Meditation dein Leiden lindern. Selbst wenn du dich nur wenige Minuten am Tag erinnerst.

Du kannst dich noch tiefer in die vielen Ebenen der Methode begeben. Praktiziere sie nach Anleitung täglich eine halbe Stunde lang – und das über mehrere Tage hinweg.

So bekommst du ein gutes Gefühl für die Technik und es wird dir leichter fallen, sich im Alltag daran zu erinnern.

Wenn es dir hilft zu entspannen, höre währenddessen sanfte Musik.