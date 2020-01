Freiheit! In der Liebe individuell bleiben

Freiheit in der Liebe bedeutet, seine individuelle Art in der Beziehung beizubehalten. Liebende denken manchmal, sie müssten eins werden, sich immer mehr angleichen, doch das ist der Liebe abträglich.

„Das nächstes Mal, wenn du dich in eine Frau verliebst, beginne die Liebe mit großem Respekt für sie. Das ist die Grundlage der Liebe. Gehe mit ihr um, wie mit einer Göttin, nichts weniger als das.

Das bedeutet jedoch nicht, dass du zum Sklaven wirst. Denn dann wird sie dich schlecht behandeln. Damit verpasst ihr beide den Punkt!

Gehe mit ihr um, wie mit einer Göttin, aber sei dir selbst gegenüber ein Gott. Demut und Hingabe bedeuten nicht, dass du dich erniedrigen sollst. Nein. Ihre Freiheit ist wertvoll, genauso wie deine.

Das höchste Glück: 2 freie Menschen in Liebe

Wenn sich zwei freie Menschen treffen, dann entsteht tiefes Glück. Wenn du ganz du selbst bist und sie ganz sie selbst, dann kommen zwei integrierte Individuen zueinander und die Liebe wird ein Fest.

Solche Liebenden verlieren sich nicht ineinander. Sie werden niemals zu einer einzigen Person mit einem einzigen gemeinsamen Leben. Niemals.

Sie bleiben individuell und sind empfänglich füreinander, das ist alles. Ihre Fenster sind einladend füreinander geöffnet. Sie zeigen sich verletzlich und sind bereit, geliebt und auch verletzt zu werden.

Liebende sollten zwei Individuen bleiben

Liebende legen ihre Herzen offen und gehen ein Risiko ein. Sie wissen nicht, was passieren wird. Aber sie bleiben zwei. Sie werden niemals zu einer gemeinsamen Persönlichkeit. Wenn sie das einmal sind, dann hat Liebe keine Bedeutung mehr.

Dann wirst du nach einer anderen Frau Ausschau halten, weil du dich wieder alleine fühlst. Sie wird sich nach einem anderen Mann umsehen – aus dem gleichen Grund.

Der andere wird als der andere gebraucht. Der andere muss sehr nahe kommen, so nahe wie möglich, aber ihr solltet nicht ineinander verschwinden, sonst begeht ihr eine Art Selbstmord.

Versuche also nicht, deine Frau, deinen Mann zu verändern, so dass sie zu dir passt. Und erlaube ihr nicht, dich zu verändern, so wie sie dich will. Bleibe du selbst und helfe ihr, sie selbst zu sein. Wenn dieser Respekt da ist, dann wirst du sehen, dass die Liebe ihren eigenen Weg findet.“

Osho, Zitat – Auszug