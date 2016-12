Meritokratie statt Demokratie: Warum Präsidenten nicht vom Volk gewählt werden sollten

Die Wahl des amerikanischen Präsidenten 2016 inspiriert mich, Oshos Verständnis von ‚Meritokratie‘ vorzustellen.

Die aktuellen Ereignisse unterstützen den Verdacht, dass Demokratie womöglich nicht die beste Lösung für die Menschheit ist. Doch was an deren Stelle setzen?

Osho, ein Meister mit unvoreingenommener Sicht auf die Dinge, schlägt den Weg der ‚Meritokratie‚ vor. Auf diesem Weg wählen verdienstvolle Menschen (solche mit ‚Merits‘) den Präsidenten oder Bundeskanzler – der sich wiederum ebenfalls verdient gemacht hat.

Verdienstvoll sind Menschen, die eine ausgezeichnete Ausbildung haben, die persönliche Interessen hintan stellen können, die mit anderen teilen, die ihre Fähigkeiten entwickeln, die kreativ sind, die aus innerer Verbundenheit und Stärke handeln, die Herzens-Intelligenz besitzen und das leere Herz kennen… u.v.a.m.

Zumindest ist das meine Meinung, wer meine Außenwelt beeinflussen dürfte. Und deine?

Nach Osho müsste sich die Intelligenzija der ganzen Welt darüber einigen, was verdienstvoll ist. Die verdienstvolle Intelligenzija hätte das Vertrauen aller und die Leute wären mit deren Wahl und Einschätzung einverstanden.

Im Folgenden einige Auszüge von Oshos Reden zum Thema Meritokratie.

Osho , Zitat – Auszug aus From Bondage To Freedom #31

Welchen Verdienst hat er erreicht? Auf welche Intelligenz kann er zurückgreifen? Was ist sein Beitrag für die Welt? Diese drittklassigen ‚Hollywood-Cowboy-Filmhelden’…

So wie die Situation ist, stehen alle Genies der Welt außerhalb von Regierungen. Es ist lächerlich: Diese Genies werden in der Regierung gebraucht, denn sie können der Menschheit die beste Welt geben, doch sie sind die Diener von zurückgebliebenen Politikern.

Ich nenne das, was erfolgreich sein wird ‚Meritokratie‘. Ich möchte eine Regierung mit Menschen, die sich verdient gemacht haben.

Demokratie kann nicht die höchste Möglichkeit sein, die der Mensch erreichen kann. Sie ist im Vergleich zu anderen Regierungsformen, die ihr voraus gegangen sind, gut, doch sie ist nicht etwas, was erfolgreich sein kann.

Lass es uns so sagen: eine Regierung von Zurückgebliebenen, für Zurückgebliebene, von Zurückgebliebenen gewählt.

„Wie kannst du einen Präsidenten durch eine Wahl in sein Amt berufen? Wie kannst du einen Kanzler durch ein Wahlsystem auswählen?

Du gibst den machthungrigen Leuten so viel Macht. Mit eigenen Händen reichst du ihnen den Strick, mit dem sie dich aufhängen! Das ist keine Demokratie. Im Namen von Demokratie haben diese Leute die Masse ausgebeutet.

Nur um eine Unterscheidung zu machen nenne ich mein System ‚Meritokratie‚.

Aber Verdienste (engl. merits) worum?

Verdient macht sich der, der dient und teilt.

Und wenn du dich erst einmal entschlossen hast, die Macht von den Politikern auf die Intelligenzija zu verlagern, dann ist alles möglich. Alles wird einfach.“

Osho, Zitat – Auszug aus From Misery to Enlightenment, Talk #8

Osho , Zitat – Auszug aus From Ignorance to Innocence, Talk #15

Sobald sich die Regierung einmal in die Hände der Wissenschaftler begibt, wird alles möglich werden, denn ich bezeichne Wissenschaft als objektive Religion – und Religion als subjektive Wissenschaft .“

Verdienst wird zum entscheidenden Faktor. Nicht ob du Wählerstimmen sammeln kannst, indem du alle möglichen Versprechungen und Hoffnungen machst, sondern dein Verdienst, deine wirkliche Fähigkeit in der wissenschaftlichen Welt wird entscheiden.

„Zukünftig wird die Demokratie nicht mehr lange halten, denn der Politiker steht völlig unwissend vor dem Wissenschaftler, er ist in den Händen des Wissenschaftlers. Die Zukunft gehört dem Wissenschaftler, nicht dem Politiker.

„Lasse die ganze Gesellschaft sich langsam in Gemeinschaften von kreativen Leuten aufteilen. Es gibt keinen Bedarf für politische Parteien in der Welt.

Jedes Individuum sollte in seinen eigenen Verdiensten stehen. Und diese Leute können dann wählen.

Warum sollte es eine politische Partei geben? Es gibt keinen Grund dafür.

Wenn du einen Finanzminister brauchst, dann können alle großartigen Experten, die es in der Wirtschaft und im Finanzsektor gibt, darum wetteifern und einer von ihnen kann dafür gewählt werden.

Es braucht überhaupt keine Partei. Wir sollten uns von Parteipolitik zu reinen Individuen bewegen – von Demokratie, von Diktatur zu Meritokratie.

Meritokratie sollte der einzige entscheidende Punkt sein. Und wir haben so viele Leute mit großen Verdiensten – doch sie sollten nicht Teil einer politischen Partei werden, sie sollten sich nicht herunterstufen.

Teil einer politischen Partei zu werden ist unter ihrer Würde – um Stimmen betteln und falsche Dinge versprechen, die sie nicht erfüllen können.

Nur die drittklassigen Leute, die besonders mittelmäßigen Leute werden also Teil einer politischen Partei. Die Besten bleiben draußen.“

Osho, Zitat – Auszug aus Socrates Poisoned Again After 25 Centuries, Talk #11

Praktisches:

Wie eine weltweite Meritokratie geschaffen werden kann

„Jedes Bundesland sollte die ganze Intelligenzija einberufen, die aus Universitäten kommt oder auch nicht – Autoren, Schriftsteller, alle Arten von Talenten – und die wählen eine Abordnung für die nationale Versammlung.

Von allen Bundesländern treffen sich also die Abgeordneten in einer nationalen Versammlung und gehen in die Details darüber, wie Meritokratie funktionieren kann.

Dann kann es von allen nationalen Kandidaten aus allen Universitäten dieser Welt und aller Intelligenzija eine internationale Versammlung geben.

Diese Versammlung wäre die erste ihrer Art, denn niemals zuvor kam die Intelligenzija von der ganzen Welt zusammen, um das Schicksal der Menschheit zu bestimmen.

Sie sollten die erste Verfassung für die Welt schreiben. Diese wird nicht amerikanisch sein, nicht indisch oder chinesisch sein – sie wird einfach die Verfassung für die ganze Menschheit sein.

Es braucht keine unterschiedlichen Gesetze. Die braucht es nicht. Alle menschlichen Wesen brauchen die gleichen Gesetze.“

Osho, Zitat – Auszug aus From Misery to Enlightenment, Talk #8