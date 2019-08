Menschen, die meditieren, sollten sich ausdrücken

„Die fortschrittlichsten Nationen in der Welt, diejenigen, die am mächtigsten, am weitesten wissenschaftlich und technologisch entwickelt sind, werden durch die dunkelste Zeit in der ganzen menschlichen Geschichte gehen.

Diese Tendenz des Unterbewusstseins kann nur verhindert werden, wenn diejenigen, für die das Leben zu Meditation geworden ist und deren Leben Liebe und Mitgefühl ausstrahlt, wenn diese Menschen beginnen, andere schlafende Menschen wach zu rütteln.

„Los, es ist Zeit.

Mache dich bereit.

Wenn die Nacht dunkler wird,

dann kommt die Morgenröte näher.

Wenn du aber weiter schläfst,

dann ist es gleichgültig,

ob der Morgen kommt oder nicht,

deine Nacht wird einfach weiter bestehen bleiben.“

Ein neues goldenes Zeitalter ist möglich.

Ein neuer Morgen für die gesamte Menschlichkeit, eine neue Unschuld… ein Zeitalter von Wahrheit ist möglich. Doch die positiven Menschen müssen einen deutlichen Schritt machen und sich ausdrücken.

Das ist in der ganzen Menschheits-Geschichte nicht geschehen. Bisher genossen meditative Menschen einfach ihre Erfahrung und dachten, damit sei ihre Arbeit beendet.

Wenn du etwas mitzuteilen hast, dann behalte es nicht für dich. Teile es mit. Die ganze Menschheit braucht es so sehr, wie noch nie zuvor. Sie braucht Menschen, die eine neue Hoffnung für einen neuen Morgen erschaffen können.

Die Welt braucht deine Worte und Handlungen

Die Leute in der Welt brauchen einige ausdrucksfähige, positive und durchsetzungsfähige Menschen. Nicht nur deine Worte werden hilfreich sein, sondern deine ganze Präsenz. Denn deine Worte können nur durch deine Präsenz, deine Handlungen, deine Antworten Bedeutung bekommen. Es gibt keinen anderen Beweis.

Wenn die Menschen sehen, dass du wirklich im Frieden lebst und dein Leben ein Lied der Stille ist, das sich in jeder Aktion zeigt, dann ist es möglich, die ganze negative und kranke Psychologie der Menschen zu verändern.“

