„Seit Tausenden von Jahren gab es Leute, die verstanden haben, dass die Existenz von Gott das größte Hindernis für die menschliche Freiheit ist – sie haben Gott beseitigt.

Gott ist tot. Friedrich Nietzsche

Doch der Mensch ist trotzdem nicht frei.

Was ich versuche, dir begreiflich zu machen ist, dass man den Menschen nicht frei machen kann, indem man Gott sterben lässt. Du wirst noch etwas Weiteres sterben lassen müssen und das ist die Religion.

Nicht nur Gott, auch die Religion muss sterben, damit der Mensch frei wird

Die Religion muss auch sterben, sie hat Gott zu folgen. Wir müssen eine Religiosität erschaffen, die ‚gott-los‘ und ‚religionen-los‘ ist, die niemanden über sich hat, der mächtiger als du ist.

Ohne organisierte Religionen, die alle möglichen Käfige erschaffen – christliche, islamische, hinduistische, buddhistische… wunderschöne Käfige…

Wenn Gott und Religion beide tot sind, stirbt Eines automatisch mit dabei und das ist die Priesterschaft, das sind die Führer, die verschiedenen Arten religiöser Führer.

Nun haben sie keine Aufgabe mehr. Es gibt keine organisierten Religionen, wo sie Papst oder ein Shankaracharya oder ein Ayatollah Kohmeni sein können. Die religiösen Führer haben keinen Gott mehr, den sie vertreten können, ihre Funktion ist erledigt.

Buddha, Mahavira und Lao-Tse ließen Gott fallen, genauso wie Friedrich Nietzsche – und sie wussten nicht… Sie waren sich nicht darüber bewusst, dass wenn Religion bleibt, dann es die Priester sogar ohne Gott schaffen würden, den Menschen in Sklaverei zu halten.

Um Friedrich Nietzsches Einsicht zu vervollständigen, muss Religion sterben. Eine organisierte Religion macht keinen Sinn, wenn es keinen Gott gibt. Für wen gibt es die organisierte Religion?

Die Kirchen, die Tempel, die Moscheen, die Synagogen müssen verschwinden. Und mit ihnen werden die Rabbis und Bischöfe und alle Arten religiöser Führer einfach ohne Job sein, sie werden überflüssig. Doch dann geschieht eine ungeheure Revolution: die Menschheit wird völlig frei.

Frei sein – für was?

Für Exzesse?

Doch bevor du die Auswirkungen dieser Freiheit verstehen kannst, musst du die Grenzen von Friedrich Nietzsches Einsicht verstehen. Wenn diese Einsicht vollständig wäre, was wäre dann für eine Art Freiheit möglich?

Gott ist tot, der Mensch ist frei … frei für was?

Seine Freiheit wird einfach so wie die irgendeines Tieres sein. Es stimmt nicht, diesen Zustand Freiheit zu nennen – das ist Hemmungslosigkeit. Das ist keine Freiheit, denn sie enthält keine Verantwortung, kein Bewusstsein.

Diese Art Freiheit wird dem Menschen nicht helfen, sich nach oben zu ziehen um etwas Höheres zu werden, als er in seiner Sklaverei ist.

Außer, die Freiheit bringt dich höher

als du in deiner Sklaverei mit Gott warst,

ist diese Freiheit bedeutungslos.

Diese Art zügelloser Freiheit hat dir keine Qualität von Bewusstsein gegeben, die du wertschätzen kannst… Im Namen von Freiheit magst du auch deinen Weg zu höherem Bewusstsein verlieren.

Religiosität fördert menschliches Wachstum

Wenn Gott tot ist, dann ist auch Religion als ein organisierter Körper tot – und der Mensch ist frei er selbst zu sein. Zum ersten Mal ist er frei, sein innerstes Sein ohne Behinderung zu erforschen. Er ist frei, in die Tiefe seines Seins zu tauchen, in die Höhen des Bewusstseins aufzusteigen.

Es gibt niemanden, der nun den Menschen an seiner Freiheit hindert, sie ist hundertprozentig.

Doch diese Freiheit ist nur möglich, wenn wir etwas bewahren, was ich ‚die Eigenschaft von Religiosität‘ nenne, damit Religiosität lebendig und völlig mit der menschlichen Freiheit harmonisch ist; sie fördert menschliches Wachstum…

Ich benutze also das Wort Religiosität einfach um dich daran zu erinnern, dass Gott sterben kann, die Religionen verschwinden können, doch Religiosität ist etwas, das in die Existenz selbst eingeflochten ist.

Religiosität ist die Schönheit eines Sonnenaufgangs, es ist die Schönheit eines Vogels im Flug. Es ist die Schönheit eines sich öffnenden Lotus. Es ist alles, was wahrhaftig ist, alles, was aufrichtig und authentisch ist, all das, was liebend und mitfühlend ist…

Es ist also eine große Verantwortung – die für niemanden möglich ist, der an Gott glaubt, die für niemanden möglich ist, der an den Priester glaubt, der an die Kirche glaubt, denn er möchte seine Verantwortung anderen Leuten übertragen….

Freiheit macht dich für alles,

was du bist und sein wirst,

ganz und gar verantwortlich.

Osho, Zitat – Auszug aus The Book of Understanding

Religionen haben keine Zukunft

