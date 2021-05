“Niemals gab es je zuvor

eine Person wie dich.

In diesem Moment

gibt es niemanden

auf der ganzen Welt,

der so ist, wie du

und niemals wieder

wird es irgendjemanden

wie dich geben.



Sieh’ nur einmal, wie viel Ehre

dir die Existenz erwiesen hat.

Du bist ein Meisterstück –

nicht zu wiederholen, unvergleichlich, völlig einzigartig.



Selbst ein total versteinertes Herz,

ein Herz, so hart wie Stein,

muss in Dankbarkeit zu schmelzen beginnen.



Tränen beginnen zu fließen,

Tränen vor Glück und Freude,

Tränen, die lachen.”



Osho – Zitat-Auszug aus Book of Wisdom